El Club Náutico de Altea pone en marcha la 36 edición de la regata de vela 200 millas a Dos

La regata de vela “200 millas a Dos”, que organiza el Club Náutico de Altea desde 1987 ininterrumpidamente, volverá a celebrarse entre los días 4 y 6 de marzo con el mismo recorrido de siempre: Altea-Ibiza-Altea. Una prueba deportiva que se ha ganado la fama internacional del mundo de la vela por ser una de las más duras del invierno en el Mediterráneo, además de que reúne a los mejores especialistas de crucero “A 2” del territorio español.

El gerente del Club Náutico de Altea, Joaquim Such, anunció este jueves la trigésimo sexta edición de la competición “200 millas a Dos”, que será “prueba clasificatoria para la Copa de España de Cruceros A2 del 2022. Se trata de una regata -aseveró- que por la época del año en la que se celebra suele exponer a los regatistas a duras condiciones meteorológicas en el mar, una prueba donde tan sólo dos tripulantes por barco deben recorrer las 200 millas desde Altea a Ibiza, ida i vuelta”. Such añadió que el plazo de inscripciones, “se cerrará el 27 de febrero, domingo anterior a la prueba”, y señaló que para inscribirse, “el formulario se puede encontrar en la web de la regata: www.200millasa2.com”.

La “200 millas a Dos” es la regata “insignia” del Club Náutico de Altea. En sus 35 ediciones celebradas “han participado 1.700 regatistas, se han recorrido 7.000 millas, y ha habido 670 personas participando en la organización”, según datos aportados por Joaquím Such. Ahora, para la edición número 36, “ya son 23 las tripulaciones que han aceptado el desafío, cuando falta menos de un 20 días para cerrar las inscripciones, lo que presagia que podríamos llegar los 37 barcos inscritos del año 2021, prueba en la que el velero ‘Bridges to the Sea’, del CN Altea, tripulado por Carlos Olsson y Felip Moll, se proclamó campeón absoluto”.

Lingotes de plata como trofeo para los tres primeros clasificados

Con el Club Náutico de Altea, que organiza la regata por delegación de la Real Federación Española de Vela, colaboran la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, la Federación Balear de Vela, y el Ayuntamiento de Altea. Los barcos inscritos se clasificarán conforme al Sistema ORC en una sola clasificación general. Y, siguiendo la tradición instaurada en 1987, los tres mejores tiempos recibirán lingotes de plata como trofeo.

Así, el Club Náutico de Altea otorgará dos lingotes de un kilo de plata al primer clasificado, dos lingotes de medio kilo de plata al segundo clasificado, y dos lingotes de un cuarto de kilo de plata al tercer clasificado. Además, la organización establece los siguientes trofeos: “Trofeo por clubes” y “Desafío 24 horas”.

Joaquim Such explicó que el Trofeo por clubes “es un galardón que premia al club cuyo equipo obtenga los mejores resultados. Para poder optar a este trofeo el club deberá estar representado por un mínimo de tres embarcaciones. El premio se lo llevará el equipo que menor puntuación obtenga tras la suma de los puntos de las tres embarcaciones que consigan la mejor clasificación”. Such indicó que el año pasado “fue el equipo del propio Club Náutico de Altea quien consiguió alzarse campeón en este trofeo”.

En cuanto al premio “Desafío 24 horas”, el gerente del Náutico Altea afirmó que “desde que se creó en 1987, aún no lo ha recibido nadie”, pues para lograrlo “el participante ha de superar el reto de realizar la regata por debajo de la marca de las 24 horas, algo difícil pero no imposible”. Such apostilló, finalmente, que “el ‘Desafío’ permite abrir la participación a embarcaciones que por sus características técnicas no pueden tener un certificado de medición ORC y participar en competición”.