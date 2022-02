La hostelería de Benidorm necesita 4.000 camareros para el verano

Se buscan 4.000 camareros. La falta de personal para trabajar en bares, cafeterías y restaurantes de Benidorm y la previsión de que el próximo verano pueda traer, por fin, la tan ansiada normalidad al sector turístico han llevado a los hosteleros de la ciudad de los rascacielos a empezar a mover todos los resortes para proveerse de trabajadores de cara a la temporada alta.

El motivo no es otro que la elevada demanda de personal para cubrir todas las plazas que en los dos últimos años se han quedado vacantes debido a la pandemia.

El sector calcula que necesitaría, al menos, 4.000 trabajadores para poder hacer frente a la temporada, muchos de ellos desde el próximo mes de abril, para los negocios que arrancarán temporada en Semana Santa; y otros a partir de junio, cuando se espera que la llegada de turistas se produzca ya a niveles similares a los de la etapa anterior a la pandemia.

"En pleno verano, las necesidades serán incluso mayores, porque hay muchos locales que están trabajando con menos personal del habitual y tendrán que reforzar sus plantillas y otros que han estado cerrados y tendrán que incorporar a mucho personal", explica Alex Fratini, el portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm, Abreca.

La demanda, por ahora, es insuficiente

"En años normales, cuando llega junio, empezamos a buscar todos a la vez y casi siempre te ves apurado para encontrar personal", mantiene Fratini. Para no plantarse a las puertas de la temporada sin gente para cubrir plantillas, los hosteleros de Benidorm han empezado ya a buscar demandantes de empleo. Y lo han hecho poniendo en marcha una herramienta que, por los primeros datos que ha empezado a arrojar, podría ayudar enormemente.

Como ya publicó días atrás este diario, Abreca-Cobreca ha puesto en marcha un portal en internet para que cualquiera que quiera trabajar en este sector pueda enviar sus datos y ser tenido en cuenta. Y, en apenas una semana y funcionando en fase de pruebas, "benijob.es" ha recibido ya alrededor de 600 currículos, tanto de gente de la provincia como de prácticamente todas las autonomías del país.

Esto último, gracias a la posibilidad no solo de encontrar un empleo, sino también a las facilidades anunciadas por los propios hosteleros, que pretenden facilitar el alojamiento a través de un convenio con la Asocación de Apartamentos Turísticos (Aptur) y con particulares que quieran alquilar sus viviendas, y que permitiría a estos trabajadores alojarse en pisos compartidos por un precio de unos 12 euros diarios. Unos 360 euros al mes.

Sin embargo, a pesar de que este portal ha logrado despertar en pocos días un enorme interés y ha acaparado la atención de medios de comunicación tanto nacionales como de otros países de Europa, la cifra de demandantes todavía estaría muy, muy por debajo, de las necesidades del propio sector.

¿Por qué es tan difícil?

¿Por qué es tan difícil encontrar empleados para trabajar en la hostelería? La ciudad turística cuenta con un censo de unos 1.600 establecimientos, a los que se suman también los servicios de hoteles o campings, la mayoría de los cuales han tenido desde marzo de 2020 a sus trabajadores entrando y saliendo de los ERTE en función de cómo han estado las restricciones de cada momento.

Pero, al margen de éstos, también un elevado número de empleados del sector que no eran fijos se quedaron sin empleo y, en muchos casos, optaron por abandonar Benidorm y regresar a sus lugares de origen o, también, buscar refugio laboral en otros sectores cuya demanda se ha disparado por la crisis sanitaria, como la construcción o el transporte, cada vez más reclamado debido al auge de las compras online.

Los bajos salarios y las condiciones laborales que muchas veces se ofrecen en bares o restaurantes tampoco ayudan. "Si me ofrecen un sueldo de 1.000 euros pero hago más horas que un reloj y encima tengo que pagar un alquiler en Benidorm en temporada alta, me sale a perder", explica un joven excamarero que ahora está en la obra.

"La reforma laboral nos perjudica"

¿Cómo serán los contratos que se ofrezcan a través de este portal? Aunque "benijob.es" pretende ser únicamente una plataforma para conectar a empleadores y empleados, desde Abreca indican que cada establecimiento ofrecerá un tipo de contrato u otro en función de sus necesidades.

Alex Fratini, sin embargo, matiza que la reforma laboral no deja demasiadas opciones: o 90 días, o fijo discontinuo o indefinido. "Esta tipología no ayuda demasiado a nuestras empresas, porque en Benidorm la temporada alta no dura 90 días, se extiende bastante más en el calendario, más o menos de mayo o junio a noviembre".

Sin embargo, el empresario explica que para empresas que necesitan empleados durante cinco o seis meses al año "hacer fijos discontinuos a parte de estos trabajadores tampoco sale a cuenta, porque tienes que asumir un despido que no cuenta solo los meses trabajados, sino los doce meses del año".

Por eso, cree que esta ley "nos obligará a despedir a todo el personal cuando pasen esos 90 días, lo que puede acabar siendo muy problemático".