El pleno de La Vila declara al municipio libre de la tasa turística

Municipio libre de tasa turística. El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha aprobado este jueves por amplia mayoría no aplicar este futuro impuesto en la localidad, a raíz de una moción presentada por Partido Popular y Ciudadanos y que ha sido respaldada mayoritariamente por el equipo de gobierno. PSOE y Gent per La Vila han unido sus votos a los de la oposición, pero no ha ocurrido lo mismo con los dos concejales de Compromís, que han rechazado apoyar este acuerdo.

Siguiendo las premisas de su partido en València, el portavoz nacionalista José Carlos Gil ha mantenido que este impuesto "va en línea con lo que se está haciendo en todo el Estado español" y ha expresado sus dudas de que el mismo "vaya a evitar el desplazamiento de personas". Tasa turística, ¿solución para la infrafinanciación municipal? Muy al contrario, Gil ha indicado que la aplicación de esta tasa podría atraer hacia La Vila a "un turismo de mayor poder adquisitivo y de calidad", en contraposición, a su juicio, con el turismo de Benidorm. Frente a la postura mantenida por el portavoz de Compromís, el resto de grupos de la corporación han respaldado en bloque que el Ayuntamiento de La Vila no aplique este impuesto una vez que el Consell lo desarrolle, tal y como reclaman también a nivel general cientos de empresas, asociaciones y particulares. Y han basado su postura, principalmente, en que se trata de una medida que gravará enormemente al sector empresarial y turístico "en el peor momento", cuando todavía no se han recuperado ni una mínima parte de las pérdidas generadas por la pandemia. Los concejales de PSOE, Gent per La Vila, PP y Cs han coincidido en indicar que el cobro de la tasa turística tendrá una incidencia real "muy pequeña" en el municipio, puesto que no dispone de un número elevado de plazas hoteleras, pero también han defendido que la declaración de la localidad como "libre" de esta tasa será un gesto para los empresarios y también para los turistas que elijan la localidad para pasar sus vacaciones. El pleno vilero también ha aprobado, en este caso por unanimidad, otra moción para solicitar que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural un informe sobre la suspensión del procedimiento de autorización para la instalación de una macropiscifactoría frente a la playa Centro de la Vila Joiosa. La Generalitat da luz verde a la ampliación de la megapiscifactoría de El Campello La propuesta, presentada conjuntamente por todos los grupos políticos, pone de relevancia el "enorme impacto" que esta infraestructura generaría en la costa vilera, un hecho sobre el que ya alertó días atrás el Partido Popular de la localidad, recordando que el Consell contemplaba hace años la construcción de hasta cuatro piscifactorías entre La Vila y El Campello y que una de ellas, en concreto la ampliación de la del municipio de l'Alacantí, ya ha sido autorizada. Por eso, ahora instan a la Conselleria a que ratifique que, finalmente, esta instalación no se llevará a cabo. Otros asuntos a debate La Modificación del ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como las plusvalías, en base a la STC 182/2021 de 26/10/2021 y al RDL 26/2021 de 8/11/2021 se ha aprobado con el voto favorable del gobierno municipal y con la abstención de la oposición. En cuanto a la moción que ha llevado a pleno Ciudadanos para habilitar el pago de tributos municipales y otras deudas mediante Bizum o equivalente, se ha acordado dejar la propuesta sobre la Mesa para un estudio por parte de los técnicos municipales sobre la mejor forma de enfocar la aplicación de estas herramientas tecnológicas. Tampoco ha prosperado la propuesta presentada C’s para la modificación de ordenanzas fiscales para introducir bonificaciones por situaciones extraordinarias y de urgente necesidad al ser únicamente apoyada por la oposición, pero emplazándose los diferentes grupos municipales a estudiar detalladamente esta posibilidad junto con los técnicos municipales. Todos los grupos municipales han apoyado la propuesta del concejal de Hacienda sobre la modificación parcial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización o aprovechamiento del dominio municipal. También han sido aprobadas unánimemente tanto la moción conjunta de todos los grupos políticos solicitando a las entidades bancarias y otros organismos la mejora de los servicios bancarios para la ciudadanía en general y para la gente mayor y con diversidad funcional en particular, como el Manifiesto sobre el 8 de marzo. Por último, tampoco ha salido adelante la propuesta del portavoz de C’s para la ubicación de la sede universitaria de La Vila Joiosa en la Villa Giacomina al contar únicamente con el apoyo de su propio grupo, absteniéndose el Partido Popular y votando en contra el gobierno municipal que ha señalado que se pretende centrar los planes para la villa en actividades más relacionadas con su significado histórico.