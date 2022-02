El Ayuntamiento de La Vila Joiosa tendrá que devolver a la empresa promotora del polémico hotel Atrium Beach, un esqueleto de hormigón paralizado desde hace casi dos décadas en primera línea de la playa de La Cala, tres parcelas dotacionales que suman casi 22.000 metros cuadrados y 1,5 millones de euros.

Así lo ha acordado este jueves el pleno del Consistorio vilero, que ha accedido a anular los convenios urbanísticos suscritos con la empresa en el año 2005, y ratificados en 2008, para legalizar el exceso de obra existente en este complejo.

Los convenios pretendían restituir la legalidad urbanística a cambio de la cesión de dichas parcelas y el abono de 1,5 millones por parte del promotor, un acuerdo a dos bandas que generó hasta tres recursos ante los tribunales y que varias sentencias, la última dictada por el Tribunal Supremo en el año 2012, acabaron tumbando al considerar que dichos documentos antepusieron el interés particular de la promotora al interés general.

"No nos quedaba otra que acatar la sentencia". Así lo ha reconocido el actual concejal de Urbanismo, Pedro Alemany, de Gent per La Vila, para explicar la decisión que ha adoptado en pleno el tripartito vilero -PSOE, Compromís y Gent per La Vila- de declarar nulos dichos acuerdos con la abstención de PP y Cs, una decisión que se produce casi 10 años después del fallo del Supremo.

La empresa del macrocomplejo, Hotel Luna SA, propietaria también de la cadena hotelera Magic Costa Blanca, sigue no obstante en su empeño para salvar el proyecto y ha pedido amparo al Tribunal Constitucional, en un último recurso a la desesperada para intentar que éste dé su visto bueno a los convenios suscritos en su día y, de esta manera, poder acabar algún día su construcción.

Paralizado desde 2003

El Atrium Beach se ideó para convertirse en uno de los mayores complejos hoteleros de Europa y su promotor obtuvo licencia para levantar un establecimiento de 11 altura, que se acabaron convirtiendo en 21.

Dos accidentes laborales ocurridos en el año 2003 con muy pocos días de diferencia y en los que fallecieron tres obreros, acabaron provocando que cesara la construcción del complejo, que en esos momentos acumulaba hasta siete decretos de paralización dictados por el Ayuntamiento entre 2002 y 2003.

¿El motivo? Un exceso de edificabilidad que, tal y constataban distintos informes técnicos, oscilaría entre los 53.000 y más de 80.000 metros cuadrados. Y, lo que es todavía peor, que toda aquella obra se llevó a cabo sin ajustarse a las licencias que se le habían concedido y fuera de toda ordenación.

Ante tamaña irregularidad, promotor y Ayuntamiento intentaron distintas estrategias encaminadas a salvar el proyecto y, a su vez, defender el interés general. Entre ellas, los convenios urbanísticos que se acabaron suscribiendo con este fin.

En concreto, fruto de aquellos convenios, Hotel Luna SA cedió al municipio tres parcelas dotacionales en la zona de La Cala, que sumaban en conjunto casi 22.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 35.000; 1,5 millones de euros; y, además, derribó alrededor de 15.000 metros cuadrados del hotel, con lo que resultaría compensado el exceso de 53.000 metros que se asumió en los convenios.

Sin embargo, las sentencias posteriores dieron al traste con aquel plan de legalización, lo que ha obligado ahora al Consistorio a declarar nulos los convenios y aceptar la devolución de los bienes cedidos para no incurrir en un delito de enriquecimiento injusto, ha explicado Alemany.

¿Y ahora, qué? Un nuevo PRIM con más derribos

¿Qué va a pasar a partir de ahora con el complejo? La familia García, propietaria de esta mercantil, mantiene su lucha en los tribunales por defender que las irregularidades ya habrían quedado resueltas por medio de este convenio.

Mientras, el edil de Urbanismo explica que el Consistorio va a agilizar ahora los trámites para redactar un tercer PRIM -Plan de Reforma Interior y Mejora- y un nuevo convenio, que contemplaría nuevas cesiones para intentar legalizar de una vez por todas el complejo.

El concejal avanza que este nuevo PRIM incluirá una nueva obligación de derribo. Al menos, por casi el doble de la superficie del hotel que ya se derribó en su día. Esto es, cerca de 30.000 metros cuadrados.

"Todos queremos que esta situación se solucione, que el hotel se pueda acabar de una vez por todas, y propiciar el desarrollo urbanístico y turístico de La Vila", ha afirmado Pedro Alemany, quien, no obstante, ha matizado: "Siempre dentro de la legalidad".