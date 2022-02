La avenida del Mediterráneo de Benidorm, una arteria comercial a dos velocidades

La avenida del Mediterráneo es una de las arterias principales de Benidorm. Su construcción fue de las primeras que vivió la ciudad y fue testigo del crecimiento del municipio y su expansión hacia Levante. La remodelación del tramo más cercano al centro histórico está a punto de culminar y ha dejado una calle moderna en la que el tráfico rodado ha pasado a segundo plano. Pero, ¿qué pasa con el resto hasta el Rincón de Loix?

La primera fase de remodelación de la avenida del Mediterráneo se ha hecho en el tramo que discurre desde la avenida de Europa hasta la plaza Triangular; además ha conllevado la rehabilitación de otras calles adyacentes. La obra no solo ha cambiado completamente la escena urbana de esta avenida sino que ha permitido mejorar todos los servicios que discurren por el subsuelo como la red de agua potable y alcantarillado, pero también la de pluviales con un nuevo colector de mayor capacidad.

El planteamiento inicial para remodelar la avenida del Mediterráneo contaba con un anteproyecto en el que se recogía la renovación de la avenida en toda su extensión. En total, 1, 8 kilómetros desde la plaza de la Hispanidad hasta la avenida Ametlla de Mar, en el Rincón de Loix. Aquel documento presupuestaba en ese momento este “macro proyecto” en 23 millones de euros.

Ante el elevado coste, el Ayuntamiento planteó realizarla en varias fases. El presupuesto de la primera ha sido finalmente de 11 millones de euros (se adjudicó por 9,5 pero se aprobó un modificado por los costes). Así que el resto quedó pendiente y probablemente se ejecutará en el futuro en dos fases más: una desde la avenida de Europa hasta la Calle Castellón; y otra desde esta vía al final del Rincón de Loix. Dos tramos que tienen un mayor coste económico.

El primero previsiblemente lo ejecutará el Ayuntamiento como ya ha hecho con el tramo recién remodelado, aunque aún no hay fecha ni presupuesto. El segundo, según explicó el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, el que llega a Ametlla de Mar, no es solo cosa de la administración local sino que está supeditado a una inversión de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) que aún no se ha ejecutado y que está recogida “en un convenio con el Ayuntamiento que debería haberse hecho en 2019”.

Pero nada. Porque ese es el tramo más complicado porque se encuentra el sistema de bombeo que se debe cambiar y que afecta a otros municipios de la comarca. “Ojalá la hubiéramos podido empezar ya y eso significaría que estamos en una normalidad absoluta”, indicó el edil.

Pero mientras, vecinos y negocios de la zona tienen una cosa clara: es necesario arreglar el tramo donde aún no se ha actuado y que siga la estela del ya remodelado. Porque la nueva iluminación circular suspendida, el color del pavimento en blanco, negro y azul y los elementos singulares que se han instalado en la misma, como la “tecnoparada” o el “tecnohito”, la han convertido en todo un reclamo y el movimiento de visitantes y turistas ha aumentado. Así lo corroboran algunas fuentes que apuntan a que los comercios de la zona han visto aumentadas sus ventas. Y aunque han sufrido las molestias de la obra, aplauden el resultado.

“Es muy positivo cómo ha quedado la avenida, se nota el movimiento de gente”, indicó Álex Fratini, responsable de Abreca, la asociación de bares y restaurantes. Algo que “puede animar a la apertura de nuevos negocios de hostelería en esta zona”. Actualmente “es una avenida más de tiendas, de comercios, pero por la noche apenas hay vida”. Algo que cree que cambiará en poco tiempo si “se remodela cuanto antes toda la avenida”. Así que el sector hostelero apoya que se arregle la otra parte de esta arteria principal. Pero hacen su petición: un aparcamiento subterráneo en la zona para paliar la falta de parking actual. Una infraestructura que se planteó para la primera parte del proyecto pero se descartó con criterios técnicos.

Si se avanza hacia el rincón, la avenida del Mediterráneo sigue con su apariencia desde hace décadas. Pasar del primer tramo a más allá de la avenida de Europa da la sensación de no estar en la misma calle y la fisionomía cambia completamente: de un carril con velocidad limitada a 10 kilómetros por hora y donde el peatón tiene preferencia, a una avenida con dos carriles a cada lado y con aceras más estrechas.

Apuesta por la movilidad

Por eso, remodelar esta avenida y que sea como la primera parte es algo demandado. Sergio Ruiz, propietario de Tao Bike, explicó que Mediterráneo es “ahora una zona donde se da prioridad al peatón y otros vehículos como la bicicleta” y eso debería extenderse a toda la vía. “Con el tiempo se ha demostrado que la apuesta por la movilidad funciona”, añadió. Como comerciante de la zona más hacia el Rincón de Loix apeló a que no se tarde mucho tiempo en renovar toda la avenida del Mediterráneo: “La gente se mueve por la zona nueva. En verano incluso se deja el paseo por caminar por aquí porque, con los árboles, hay hasta 4 grados menos de temperatura”. Es “todo un atractivo”, según el empresario. Y eso es lo que se demanda para la otra parte.

Pero no solo por la estética sino también “por todo el subsuelo. La obra ha permitido renovar todos los servicios”, añadió. Y otro añadido: se han reducido “los ruidos y los humos, lo que revaloriza toda la zona”. Así que habrá que esperar a ver si las administraciones mueven ficha y la modernización de la avenida del Mediterráneo se completa en toda su extensión. Por ahora, se puede disfrutar de el tramo actual donde el “tecnohito” corona la parte final de esta arteria histórica.