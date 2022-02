El grafiti entra en las aulas

Con los planes de estudio actuales, prácticamente ningún estudiante acabará su etapa de escolarización obligatoria sin saber quién fue Albert Einstein, pero seguramente muy pocos conocerán nada acerca de Mileva Maric. Seas o no aficionado al deporte, seguro que conoces los logros de Cristiano Ronaldo, Pau Gasol o Rafa Nadal, pero apenas recordarás que la benidormense Liliana Fernández ha representado a España en tres Juegos Olímpicos jugando a voley playa y no renuncia a repetir participación en París 2024.

Como ellas, Valentina Tereshkova, la primera mujer que viajó al espacio; Hedy Lamarr, actriz hollywoodiense que además inventó el germen del wifi; Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna; o el microbiólogo e investigador alicantino Francis Mogica, que quedó a las puertas del Nobel en 2020, son algunos de los rostros que alumnos del instituto Bernat de Sarrià de Benidorm han decidido rescatar del olvido de la Historia para pintar en gran formato en una de las paredes exteriores de este edificio.

La reconocida grafitera Ana Cortés, Bosska, nacida en Novelda, y sus tubos de espray han sido la herramienta que ha ayudado a este IES a poner el colofón a un proyecto denominado "Visibilizarte" y que tenía como fin dar proyección a figuras que han sido relevantes en sus disciplinas pero que pasan desapercibidas para la gran masa, en su mayoría mujeres.

La elección de esta joven artista y diseñadora tampoco es baladí. "El grafiti suele relacionarse habitualmente con hombres, así que mostrar al alumnado que una mujer joven también puede ganarse la vida con esto era un mensaje importante que transmitir", explica Laura García-España, profesora y responsable de la comisión de Igualdad del centro.

De hecho, esta actividad, que se ha desarrollado durante toda la semana, pero que forma parte de un proyecto mucho más amplio que arrancó a principios de curso, no solo ha servido para dar a conocer a los alumnos que Coco Chanel fue mucho más que el simple nombre de un perfume; o que además de Oskar Schindler también hubo una mujer llamada Irena Sendler que rescató del gueto de Varsovia a unos 2.500 niños judíos jugándose la vida, sino que también ha permitido a cerca de 600 chavales coger por primera vez un aerosol y experimentar qué se siente al pintar una pared.

"Es un proyecto con el que me identifiqué desde el principio porque me parecía que lo tenía todo", explica la artista Bosska, que a sus 34 años reconoce que la "chispa" del grafiti le llegó "demasiado tarde. Empecé a los 25 pero a veces pienso que si alguien me hubiese encendido esa chispa antes, habría ganado muchísimo tiempo. Si esto además sirve para despertar alguna vocación, será fantástico".

La próxima semana, Ana Cortés iniciará un segundo proyecto en Benidorm. En este caso por encargo del Ayuntamiento, que lleva años intentando fomentar el arte urbano cediendo espacios municipales para que distintos artistas plasmen sus obras y puedan embellecer la ciudad. Bosska pintará un gran mural en la playa de Levante, del que por ahora no quiere desvelar detalles.