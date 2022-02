Relleu dice no a los campos de placas solares: suspende licencias para su instalación

Relleu dice no por ahora a los campos de placas solares. El Ayuntamiento de este pequeño municipio del interior de la Marina Baixa ha suspendido la tramitación y otorgamiento de instrumentos de intervención y licencias de edificación y actividad para los usos correspondientes a las instalaciones para aprovechamiento de las energías renovables en todo el suelo no urbanizable del municipio; es decir, para los huertos solares que cada vez tienen más peticiones no solo en esta zona, sino en toda la provincia. La norma deja como excepción las instalaciones para autoconsumo de edificaciones y usos ya existentes.

Así se aprobó en el último pleno extraordinario celebrado hace unos días después de comprobar el "auge" que este tipo de instalaciones está teniendo en la provincia y que también ha llegado a Relleu. El alcalde Lino Pascual explicó a este diario que el Ayuntamiento "ha recibido en los últimos meses varias peticiones" de interesados en esta cuestión y el municipio ha decidido "blindarse" por ahora y suspender cualquier licencia para instalar estas placas solares. Entre las razones esgrimidas, la primera es medio ambiental. Así lo corroboró el primer edil y así lo recogen los informes técnicos que fueron al pleno y en los que se recoge la necesidad de "proteger el territorio" y no provocar un deterioro en el paisaje. Pero también hay una razón administrativa. El Ayuntamiento de Relleu se encuentra inmerso en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en sustitución del instrumento urbanístico vigente. Así, el planteamiento vigente es "insuficiente" en contenido y "no protege diferentes espacios que por sus características naturales debieran poseer un grado de protección adecuado a lo que señala la normativa vigente, sobre todo las directrices europeas y su disposición posterior en la legislación estatal y autonómica". Pero también tienen la necesidad de renovarse en la cuestión que regula la delimitación del suelo urbano y la gestión prevista para el mismo, "detectándose la necesidad de adecuar el ámbito del suelo urbano a las nuevas necesidades y a unos procedimientos de gestión más realistas en su desarrollo", según la documentación. Con todo, en la actualidad, el Ayuntamiento de Relleu está pendiente de recibir dos informes de la Conselleria de Política Territorial: Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje (Estudio de paisaje) y Servicio de Ordenación del Territorio (PATRICOVA) para que la Comisión de Evaluación Ambiental pueda emitir la Memoria Ambiental y continúe la tramitación del Plan General de Relleu ante la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, para su aprobación definitiva, según explicó el alcalde. Y es por todo ello y por el "gran valor ambiental, territorial y paisajístico" que tiene el término municipal por lo que se ha tomado esta decisión. Más aún, porque en la actualidad no está "regulado de forma expresa el uso de instalaciones para aprovechamiento de las energías renovables (tanto generación como las líneas de evacuaciones necesarias)". De ahí que se haya tomado esa decisión. El Ayuntamiento añade que cualquier tipo de estas instalaciones de generación de energía y sus líneas de evacuación tiene "impactos ambientales", como sucede con las tecnologías renovables por el uso de materiales, la producción de residuos, el uso de agua o la afección a la biodiversidad. Por ello, hasta que el PGOU no esté completamente aprobado, no se concederá ningún tipo de estas licencias. Pascual añadió que "lo que no queremos tampoco es dar licencias que luego puedan contradecir el PGOU" que está en redacción porque, además, "existen muchos factores a tener en cuenta para dar el visto bueno" a esas instalaciones. Todo además "teniendo en cuenta el alto porcentaje de suelo no urbanizable en el que se prevé algún grado de protección en el Plan General en tramitación". Con todo, Relleu no es el único municipio de la comarca que ha querido poner "coto" a este tipo de campos fotovoltáicos de placas solares. Lo hizo Castalla donde el Ayuntamiento recibió en los últimos meses hasta cinco peticiones para instalar plantas fotovoltaicas en el término municipal. Las solicitudes sumaban casi 800 hectáreas y vecinos y entidades locales denunciaron el impacto paisajístico y medio ambiental que provocarían las placas solares. En l'Alacantí la Generalitat denegó formalmente la primera de estas plantas el pasado año. Una empresa promovía tres de ellos en Mutxamel y otro entre esta localidad y Busot. En esta comarca había al menos una docena en tramitación, con su epicentro en Xixona, que ante esta burbuja solar también se blindó suspendiendo licencias por dos años para regular la instalación de solares. En Villena, también el pasado año, también se planteó suspender las licencias de este tipo de instalaciones.