El concejal de Seguridad de Benidorm: "Gracias a todos por el apoyo"

Hace una semana, la magistrada de Benidorm que investiga una presunta trama empresarial de blanqueo de dinero del crimen organizado ruso desmantelada en 2020 por la Policía Nacional acordó el sobreseimiento de las actuaciones para el concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez Sola. Desde que esta investigación salió a la luz, el edil, que también ostenta la Concejalía de Comercio, no se había pronunciado al respecto. Pero ha sido en el pleno de este lunes donde tomó la palabra para dar las gracias, no para hablar del proceso que ha vivido en sus carnes.

En el turno de ruegos y preguntas, el concejal tomó la palabra para decir que "mucho se ha hablado respecto a mi persona este año y medio" y que ahora era su turno. Ha dado las gracias a los "vecinos de Benidorm por el apoyo y cariño que me han transmitido" durante este tiempo. Y también a las asociaciones empresariales de Benidorm como Aico, Abreca-Cobreca, aptur, Ociobal y Avibe. Sobre todo porque aquel mes de diciembre "me enteré que preparabais una rueda de prensa conjunta" para mostrarlo su apoyo que él mismo pidió que no celebraran porque "os comenté que el tiempo pone todo en su sitio y a cada uno en su lugar".

A partir de ese momento los agradecimientos fueron para sus compañeros de gobierno y para su familia, a la que "pido perdón": "Todos han tenido que sufrir mucho sin tener culpa de nada. Únicamente por un tipo de interés despreciable".

Y terminó su intervención dando la gracias también al alcalde Toni Pérez y desvelando que cuando saltó a la luz esta investigación le puso sobre la mesa su dimisión, algo que el primer edil rechazó y le espetó un "somos una piña".

Martínez Sola no se alargó mucho más en sus primeras declaraciones tras conocerse el sobreseimiento de las actuaciones en las que estaba investigado. Como ya publicó este diario, el edil de Seguridad de Benidorm ha recurrido el auto y reclama a la jueza que decrete el sobreseimiento libre y cierre definitivamente el caso para él.