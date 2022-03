"A los niños hay que explicarles la guerra, pero también hacerles sentir que les vamos a proteger"

Después de dos años sufriendo de un modo u otro los efectos de la pandemia, cuando parecía que íbamos a empezar a recuperar la ansiada normalidad, la invasión de Ucrania por parte de Rusia puede generar un nuevo golpe a la salud mental de la ciudadanía. El miedo a los efectos de una guerra que se libra cerca de nuestras fronteras o el manejo de expresiones como "alerta nuclear" pueden desencadenar secuelas, sobre todo, en los niños y adolescentes. La facultativa Natalia Alvado Company, especialista en Psicología Clínica del Hospital de la Marina Baixa, explica cómo nos puede afectar esta situación.

¿Cree que estamos viviendo este conflicto como si no fuera con nosotros o que hay gente a la que realmente ya le está afectando?

Hay muchas diferencias individuales: depende de los contactos que tengas, de los amigos,... Hay gente que lo vive con mucha distancia, pensando que son cosas que salen en televisión y ya está, pero también hay muchas personas que viven aquí pero que son de Ucrania o de Rusia, o que tienen familiares o amigos que son o viven allí. Para esa gente, la situación está siendo complicada y dura. También es cierto que muchos medios de comunicación están pecando de sobreexposición y eso hace que se polarice mucho la opinión pública y la sociedad se posicione hacia uno de los bandos, mientras que al otro bando se le ve como el enemigo. Eso también tiene sus peligros. Lo importante es no deshumanizar la situación y entender que todo el mundo, de un lado u otro, sufre.

Venimos de dos años duros en cuanto a salud mental. ¿Cómo nos puede afectar ahora la guerra de Ucrania a nivel psicológico y emocional?

Lo que hasta ahora era habitual para nosotros era tener una sensación de control de nuestras vidas, de seguridad y de poca vulnerabilidad en cuanto a nuestra salud. La pandemia nos hizo ver que esa situación podía cambiar y, de repente, sentirnos más vulnerables y observar que existen posibles peligros para nuestra salud. Eso ya fue duro y supuso un shock para mucha gente. Y dos años después hemos llegado a una fase en que estábamos todos un poco agotados. Ahora surge en nuestro continente una situación de guerra, lo que hace que se vuelva a despertar esa sensación de vulnerabilidad, de peligro, de indefensión que puede llevar a gente a sufrir mucho terror o incluso un ataque de pánico.

¿Hay algún colectivo o grupo social al que puede afectar especialmente?

Sin duda, yo creo que son los niños los que más lo sufren. Lo hemos visto con el covid-19 y ahora lo vamos a ver con la guerra. Tanto los niños pequeños como los adolescentes se diferencian de los adultos en que no tienen esa capacidad de ver que lo que está ocurriendo ahora es algo momentáneo y que va a pasar; ellos lo viven como que es una circunstancia que no va a cambiar, que es insoportable y contra la que no se puede hacer nada. Eso ocurre porque tienen menos desarrollado el lóbulo frontal. Y lo que hace es que no sean capaces de regularse emocionalmente. Por eso en los últimos tiempos estamos teniendo tantas urgencias de adolescentes y niños relacionadas con problemas de salud mental.

En el caso de una guerra, y cuando además se manejan conceptos como armas nucleares y otras amenazas graves, el temor se puede multiplicar.

Por supuesto. Se abren incógnitas que pueden provocarles mucho temor: no se sienten seguros, no sé qué va a pasar con mi futuro, qué consecuencias puede tener esta guerra,... Si para un adulto ya es complicado gestionar el escuchar cosas como bombas nucleares, imagínate para un menor que todavía no tiene claro qué puede llegar a significar eso en su vida. Si, además, ven en casa un ambiente de tensión y los padres están nerviosos, aún es más difícil que sean capaces de regularse y sentir tranquilidad.

¿Qué podemos hacer los adultos para ayudarles a comprender? ¿Qué es mejor: contar u ocultar?

El apego y el apoyo familiar son básicos. Y también la información, ocultar nunca. Cuando tú le ocultas información a un niño, él puede entender que es una situación realmente grave y que por eso se le oculta. Han de tener información, pero lo más importante es que no pierdan sus rutinas. Y también saber que están seguros; saber que están pasando cosas en el mundo, pero que la estabilidad familiar sigue estando, sigue existiendo y que les vamos a proteger. Otra cosa importante es hacerles entender que puede ser que haya momentos en los que estemos angustiados, hay que validar esa angustia y explicarles por qué sentimos esa emoción y ayudarles a encontrar la manera de gestionarla: por ejemplo escuchando una canción que nos gusta, hacer algo que nos haga sentir bien. Que sepan que, pase lo que pase, va a haber un momento bueno que vivir en familia.

En el caso de las personas adultas, ¿qué podemos hacer? ¿El exceso de información nos perjudica?

Los adultos somos capaces de asumir determinado nivel de miedo, sobre todo ante noticias de televisión. Cuando empezamos a superar ese nivel, hay personas que necesitan protegerse silenciando las noticias y otros a los que les ocurre totalmente lo contrario: necesitan constantemente recibir nueva información. Pero el exceso de información puede activarte demasiado y acabar derivando en un trastorno de ansiedad; y si ese trastorno no se controla durante mucho tiempo, puedes acabar con un episodio depresivo. Yo creo que lo importante es que cada persona encuentre su manera de encontrarse bien, pero sí es cierto que la sobrecarga informativa está incidiendo mucho y que hay mucha gente que no sabe manejar según qué datos, lo que puede hacer que en muchos momentos llegue a sentirse desbordada.

¿Cómo podemos sentirnos?

Todo dependerá de la forma que tenemos cada uno de afrontar nuestros problemas. Ahora mismo, después de dos años de pandemia, lo más extendido es el estrés crónico, que se suma a nuestras complicaciones del día a día y a lo que ahora se añadiría la guerra. Ante eso, podemos sentirnos perdidos o en peligro; o recibirlo como una situación de desafío. Depende de cómo lo vivas, tu cuerpo va a responder de una manera o de otra; y según la capacidad que tengas de entender tu cuerpo, a partir de ahí puedes o no regularte. Si no entiendo qué le está pasando a mi cuerpo, puedo pensar que me está dando un infarto y entonces estaríamos hablando de un ataque de pánico; que estar con demasiada gente aumenta mi vulnerabilidad o mi sensación de peligro, y entonces estaríamos ante un caso de agorafobia; o al exponerme constantemente a imágenes de gente sufriendo o teniendo daños, podríamos enfrentarnos a un estrés postraumático... Al final, la etiqueta que pongamos nos ayuda a abordar entre profesionales, pero no es lo principal, sino realmente ver por qué aparece esto.

¿Hay algo que podamos hacer para sentirnos mejor?

Es muy importante el apoyo social. Lo hemos visto cuando empezó la pandemia, cuando la gente empezó a salir a los balcones o se unió en grupos de voluntarios para ayudar a otra gente. Eso hace que te sientas menos solo y con más capacidad para afrontar los problemas. En este caso podrían ser las concentraciones que se están organizando contra la guerra, las campañas para recoger material sanitario, ropa,... El hecho de ponerte a ayudar te produce una sensación de control y te ayuda a frenar la incertidumbre.