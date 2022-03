El Ayuntamiento de Altea coordina una campaña de recogida de medicamentos para Ucrania

El Ayuntamiento de Altea ha puesto en marcha la campaña “Ayuda Urgente para Ucrania”, cuyo fin es la recogida de medicamentos para destinarlos a la población ucraniana “que está sufriendo las consecuencias del asedio por parte de Rusia”, según manifestó este jueves el alcalde Jaume Llinares.

El primer edil indicó que “estamos colaborando con Cáritas y Cruz Roja de Altea” para que la ciudadanía “que quiera colaborar con la población ucraniana lo realice a través de canales oficiales, como estos dos organismos” tanto en la entrega de material sanitario “como en las donaciones monetarias”.

Llinares indicó que el material sanitario que se requiere “consiste en apósitos, tiritas, vendas, mantas térmicas, pomada para quemaduras, jeringuillas variadas, vendajes de hidrogel, anti quemaduras, antipiréticos, solución fisiológica, adrenalina, cintas de inmovilización, catéter periférico, material estéril, tijeras y analgésicos”. Todo este material se puede entregar por las mañanas en el Ayuntamiento y el departamento de Servicios Sociales que se encuentra en el Centro Social para la Tercera Edad, “y también en la Casa de Cultura de Altea y la extensión administrativa de Altea la Vella durante las mañanas y las tardes, y en las dependencias de la Policía Local las 24 horas del día”, añadió el alcalde.

Finalmente, Jaume Llinares dio a conocer las cuentas bancarias y números BIZUM de la Cruz Roja y de Cáritas “en donde se pueden realizar las donaciones monetarias para el pueblo ucraniano. Por Cruz Roja se han habilitado cuentas en el Banco Santander (ES44 0049 0001 5321 1002 2225, y BIZUM 33512); en el BBVA (ES92 0182 2370 4600 1002 2727, y BIZUM 33467); en Caixabanc (ES28 2100 0600 8502 0196 0066, y BIZUM 04057); y en el Banco Sabadell (ES31 0081 5232 2800 0108 4716, y BIZUM 04048). Mientras que para Cáritas hay que indicar el concepto ‘Ucrania’ en las cuentas de los bancos Sabadell: ES66 0081 1490 7900 0101 5905, Santander: ES58 0049 2318 9419 1006 8400, y Caixabanc: ES66 2100 2354 5102 0017 7885)

Encuentros Empresariales de la Marina Baixa

Por otro lado, la asociación sin ánimo de lucro Encuentros Empresariales Encuentros Empresariales de la Marina Baixa, con sede en Altea, que se formó en 2008, y que en la actualidad está compuesta por más de cien pequeños empresarios de las provincias de Alicante y Murcia, se ha puesto en marcha para habilitar en Altea, L’Alfàs del Pi, Benidorm, Callosa d´En Sarriá, Finestrat, La Nucia y La Vila Joiosa diferentes puntos de recogida de material “para ayudar al pueblo ucraniano en base a lo solicitado por las autoridades de Ucrania en España, como medicamentos, alimentos no perecederos, ropa y material óptico”, según desveló el representante de la asociación, Antonio Alcaraz, quien apostilló que “colaboramos con ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados”.

Igual que hicieron con notable éxito al inicio de la declaración del Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, fabricando por sus propios medios y repartiendo gratuitamente más de 80.000 unidades de protección sanitaria contra el COVID-19 a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los hospitales de la Marina Baixa, y en otras ocho comunidades autónomas. Además de fabricar una pieza en forma de Y griega, que fue probada con éxito en el hospital IMED Levante de Benidorm y se convirtió en la solución para que en las UCI’s de los hospitales pudieran utilizar simultáneamente un respirador en dos pacientes afectados por el COVID-19, “en esta ocasión el motivo que ha engrasado de nuevo el mecanismo de activación de este grupo de empresarios, es la nefasta situación que está viviendo Ucrania”, aseveró Antonio Alcaraz.

El representante de Encuentros Empresariales indicó que desde el día siguiente al conflicto armado de la invasión de Ucrania por Rusia, “estamos recogiendo medicamentos como vendajes, gasas, betadine, agua oxigenada, material ortopédico, analgésicos, antiinflamatorios, antihemorágicos, antibióticos, corticoides y torniquetes”. En cuanto a alimentos no perecederos, “recogemos conservas, chocolate, café, té, arroz, aceite, sal, azúcar, atún en latas, garbanzos y pasta”. Y sobre el material de óptica y ropa, “las autoridades ucranianas en España solicitan linternas de diferentes tipos, ropa térmica, calcetines, mantas, ropa de abigo y guantes”.

Por otro lado, Alcaraz señaló los puntos de regogida de material para el pueblo ucraniano: “En Altea están en Copy Plus (Av. Comunidad Valenciana, 7), Alteauto (Plà del Castell, 39) y el aparcamiento público subterráneo de la plaza del Ayuntamiento de 8:30 a 21:00 horas, de lunes a sábado; y de 11:00 a 18:00 horas los domingos. En l’Alfàs del Pi se recogen en Costa 3 (C/ Ucrania, 3 de la playa del Albir). En Benidorm, es Benicolchón (Av. Almendros, 36 y C/ Alfonso Puchades, 3). En Callosa d’En Sarrià, se puede entregar en Rogisa (Plaza Cuatro Carreteras, 6). En Finestrat, será en Frami (C/ Alfaz del Pi, 7; Polígono Finestrat; y Av. Finestrat, 25). En La Nucía, Rogisa tambien recoge (Av. De la Carretera, 58). Y en La Vila Joiosa, se encargan Bodegas Fincal (Pda. Bordes, 3) y Benicolchón (C/ Colón, 81)”.

Marcha por la Paz

De igual manera, Antonio Alcaraz anunció que “desde Encuentros Empresariales hemos organizado en tiempo récord una ‘Concentración y Marcha por la Paz’ en Benidorm que se reunirá este próximo sábado en la confluencia de las avenidas de Europa y Mediterráneo a las 11:00 horas, con representantes ucranianos y rusos de la Marina Baja en la cabecera de la concentración. Está previsto que la marcha vaya en dirección hacia la playa de Levante, se llegue hasta la calle Valencia, y termine con un gran aplauso en la Plaza de la Hispanidad al tiempo que se escuche el simbólico tema “Imagine” del mítico Jhon Lennon. Una vez los asistentes hayan finalizado la marcha, se guardará un minuto de silencio y se procederá a escuchar unas palabras de los representantes de las comunidades ucraniana y rusa”, apostilló Alcaraz.