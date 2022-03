Benidorm pone coto a los patinetes que no cumplan la ordenanza: intensifica el control para evitar accidentes

El inicio de la temporada turística está a la vuelta de la esquina y, con ella, la llegada de visitantes que buscan actividades y transportes para recorrer la ciudad y llegar a sus rincones. Y entre ellos, en los últimos tiempos, los patinetes van ganando la carrera como transporte, también para muchos trabajadores que los usan como alternativa al vehículo. Por ello, y para evitar el descontrol de estos vehículos de movilidad personal (VMP), el Ayuntamiento de Benidorm quiere poner coto a aquellos que no cumplan con la ordenanza específica existente; es decir, que va a intensificar la vigilancia sobre estos patines para seguir evitando accidentes.

Para ello, la labor va a ser sobre todo informativa y pedagógica. Así lo confirmó el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, quien especificó que los técnicos de esta concejalía junto a la Policía Local ya han realizado varias reuniones para "atajar" algunos flecos en el cumplimiento de la ordenanza específica que tiene Benidorm para estos vehículos y que fue una de las primeras de la provincia. "Vamos a intensificar mucho más la vigilancia, no solo a los usuarios, sino también en los negocios donde se alquilan este tipo de vehículos", explicó el edil del área.

Para ello se pondrá en marcha una campaña informativa de "concienciación y educación" sobre el uso de estos patinetes. Entre otras cuestiones para recordar aspectos tan básicos como que para circular con ellos en Benidorm es necesario llevar casco, contar con un seguro de responsabilidad civil y llevar luces y timbre. Pero además, la normativa obliga a las empresas que explotan este tipo de vehículos a tener un seguro que cubra a cualquier usuario que pueda alquilar uno de ellos, no sólo al vehículo en sí.

Pero también hay otro punto importante: la velocidad. Según el concejal del área es una de las cuestiones más importantes y que también va a llevar a intensificar el control sobre los vehículos de este tipo que puedan haber sido "modificados" para poder ir más rápido de lo que pueden. Junto a la velocidad, la importancia de por dónde pueden circular los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) donde se incluyen los patinetes o "segways". En Benidorm, por ejemplo, no pueden hacerlo por las aceras pero sí por los carriles bici, entre otras restricciones. En zonas de plataforma única, como muchas de las calles que se están remodelando en la ciudad para dar prioridad al peatón, tendrán que hacerlo a la velocidad indicada y siempre con preferencia para el que circula a pie. Además, los menores de 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto para poder llevarlos.

La ordenanza de Benidorm entró en vigor en agosto de 2019 y recoge sanciones con importes desde los 80 euros para las más leves hasta los 500 euros para las infracciones más graves. El documento se redactó porque en los últimos tiempos se había multiplicado su uso y causaban problemas en la vía pública.

Esos incidentes se siguen danto en algunas ocasiones, sobre todo, en zonas de gran afluencia como el paseo de la Carretera, "donde se suelen producir conflictos" o zonas peatonales: "Los conductores de estos vehículos tienen que respetar las normas e ir a una velocidad adecuada danto prioridad al peatón". Así que, por todo ello, se comenzará con esta campaña desde este momento y antes de la temporada turística. Precisamente para evitar que "proliferen" los conductores de estos elementos que no cumplan la ordenanza. La Policía Local también informará a las tiendas especializadas de todas estas cuestiones.

Rechazo a los patinetes "sueltos" en las calles

En la provincia, la última ciudad que ha puesto a disposición de sus vecinos patinetes eléctricos en las calles ha sido Alcoy, como una alternativa al uso del coche para los desplazamientos urbanos. El sistema funciona a través de una aplicación y cuenta con 220 patinetes distribuidos por toda la ciudad y las áreas fabriles. En los primeros días, numerosos jóvenes, en su mayoría menores de edad, hicieron un uso indebido circulando y cometiendo infracciones, lo cual ha provocado críticas por parte de la ciudadanía y conllevó las primeras sanciones. Además, se pueden ver estos elementos "dejados" por las calles.

Una situación que se produce en otras ciudades turísticas como Madrid, Barcelona o Valencia y que Benidorm no quiere para su ciudad por lo que, hasta ahora, ha rechazado cualquier petición de una empresa a poner en alquiler patinetes eléctricos en las calles solo a través de una app. "Sí han venido empresas y hemos dicho que no. Por dos razones: porque para eso ya hay empresas en el municipio que se dedican a ese negocio con todos los gastos que les conlleva y porque no queremos que las calles se llenen de "montoneras" de estos vehículos", indicó el concejal del área. Por ahora, esta decisión es tajante.

Porque entre otras cuestiones podría conllevar otros problemas: ¿Cómo se controla quien accede a esos vehículos? Si cumple con la normativa, si va a la velocidad adecuada, si va en condiciones de conducirlo, si son menores o si se suben más de dos personas, entre otras cuestiones. "No queremos que todo eso se produzca en Benidorm sino que sea una ciudad amable y cómoda". Así que ahora el trabajo está en controlar y vigilar que aquellos que sí usan los patinetes cumplan con toda la normativa y la llegada de la temporada turística no llene las calles de este tipo de vehículos sin control para evitar cualquier accidente.