Altea inicia la Semana de la Endometriosis con actos del “Día de la Endoinfancia” en el polideportivo Garganes

Altea celebra hoy en el pabellón polideportivo de Garganes el “Día de la Endoinfancia”, coincidiendo con la I Semana de la Endometriosis que se desarrollará en el municipio coincidiendo con que marzo es el Mes Mundial de la Endometriosis, “una enfermedad que afecta a unos 176 millones de mujeres en el mundo que sufren un trastorno que afecta a los ovarios, las trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis, que suele causar dolor en el ciclo menstrual y puede causar dificultades en la fertilidad, y que no tiene cura, siendo imprescindible que las investigaciones prosigan para brindar a las pacientes el apoyo médico requerido”, según desvelaron a mediados de semana en la Casa de Cultura las concejalas de Participación Ciudadana e Igualdad, Mari Laviós y Vicenta Pérez, respectivamente, durante la presentación de las actividades de la Semana de la Endometriosis, y en donde también estuvo presente la presidenta de la asociación provincial de Endometriosis “El Grito del Silencio”, Inmaculada Zaragoza, que presentó dicha asociación en Altea.

Durante el día de hoy se iban a desarrollar las actividades al aire libre en la plaza de la Orquesta Azul, junto a la sede de la Sociedad Filarmónica Alteanense, pero las previsiones del mal tiempo “nos han obligado a trasladar el acto al pabellón polideportivo de Garganes”, indicó Mari Laviós este sábado. Allí, se llevará a cabo, entre las 11:00 y las 18:00 horas, un programa de actividades “destinado a los más jóvenes con el objetivo de dar visibilidad a una enfermedad que para la mayoría de la población es desconocida y que afecta a 1 de cada 5 personas con útero”, señaló la concejala de Participación Ciudadana, quien anunció que dentro de las actividades previstas “habrá diferentes talleres como el concurso ‘viste de amarillo’ (color que simboliza las campañas en prevención de la endometriosis), manualidades con arcilla, juegos colectivos, “tattoos”, elaboración de pancartas, batukada, capoeira, swing, gimnasia rítmica y más sorpresas como teatro de marionetas entre otras”. Laviós añadió que “con la presentación en Altea de la asociación provincial ‘El Grito del Silencio’ y las jornadas programadas, queremos contribuir a visibilizar esta enfermedad y concienciar a la población de su existencia”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Vicenta Pérez, agradeció la asistencia de la presidenta de la asociación “El Grito del Silencio” “por mostrar la realidad de una enfermedad que en muchos casos es escondida”. Pérez destacó que “aunque creamos que la Igualdad está en la Sanidad, hay evidencias donde realmente se ve que no es así. Existe una perspectiva masculina, con estudios normalmente basados en hombres más que en mujeres, que hacen que la aplicación de esos estudios no funcione igual pues no se nos ha tenido a las mujeres en cuenta con nuestras propias características, y esta asociación nos abre más los ojos ante esa necesidad por la igualdad y en ponernos las gafas violeta”. Vicenta Pérez apostilló que las mujeres “somos la mitad del planeta, y en muchos de los estudios médicos y científicos no nos tienen en cuenta. Evidentemente, un tema como la Endometriosis lo pone de manifiesto. Se necesitan más estudios por las características específicas fisiológicas de la mujer, que sufre esta enfermedad durante toda su vida reproductiva”.

Inmaculada Zaragoza explicó que la endometriosis “es una enfermedad que por el momento no se sabe que la motiva ni hay tratamiento para ella, ya que no se ha investigado”, indicó que en España “ya hay 2 millones de personas cuyo útero está afectado por esta enfermedad”, y aseveró que “hay que desestimar el estigma de que la menstruación no invalida. Queremos concienciar a la población, sobre todo la infantil, para derribar los estigmas que sufrimos las mujeres cuando por el dolor menstrual no podemos asistir al trabajo o al colegio. Por eso se han organizado talleres destinados a niños y niñas de entre 3 y 15 años en los que podrán hacer diferentes actividades, todas ellas dirigidas sutilmente a la concienciación en este tema”.

Finalmente, Zaragoza anunció que el ginecólogo ilicitano Antonio Moya Yeste ofrecerá una charla sobre la endometriosis a las 19:00 horas del próximo día 9 de marzo en la Casa de Cultura de Altea con motivo de que es el Día Internacional de la Endometriosis, y también se iluminará con el color amarillo la fachada del Ayuntamiento a cuyas puertas se leerá un manifiesto.