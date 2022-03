¿Cuándo se encenderá el tecnohito de Benidorm?

El tecnohito de Benidorm aún no se ha encendido. La torre de pantallas LED en la plaza de la Hispanidad, a final de la avenida del Mediterráneo, ya está terminada pero la iluminación del mismo está pendiente a la espera de que llegue la corriente eléctrica. Un trámite ya solicitado y por el que el Ayuntamiento está a la espera para poder realizar las pruebas finales y poder encender este elemento icónico.

Esta estructura es pretende convertirse en uno de los polos de atracción de la ciudad. Tiene más de 18 metros de alto y la colocación de las pantallas se finalizó hace una semana. En total, 264 metros de superficie de paneles leds más pequeños de 1 metro de ancho por 1 metro de alto que han formado 24 filas y 11 columnas; en total, 264 piezas.

Pero, ¿por qué no se ha encendido aún? Porque la línea eléctrica que tiene que dotar de energía esta torre aún no está disponible. Al terminar de colocar las pantallas "hicimos pruebas con un generador que nos permitió iluminar las dos primeras filas", explicó el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate. Pero toda la estructura necesita más potencia para encenderse. Así, se "pidió la línea nada más terminar el montaje" porque "no se podía hacer antes hasta que no estuviera todo montado y el cableado colocado".

El edil indicó que se ha logrado el visto bueno del Consell para la nueva línea y que ahora será trabajo de los técnicos municipales comprobar la potencia necesaria y otras cuestiones; y que "en un máximo de dos semanas" estará disponible para ya realizar las pruebas pertinentes de encendido de las 264 pantallas que forman el cilindro de este elemento icónico. Así confirmó que "entre la primera y segunda semana de abril realizaremos las pruebas finales para comprobar que todo funciona" y que también se probarán los primeros vídeos o imágenes con la empresa de las pantallas y la concesionaria para "ver cómo se ven" y poder, a partir de ese momento, ya comenzar a utilizar el tecnohito.

La torre de más de 18 metros que se ha instalado en la avenida del Mediterráneo aún causa curiosidad y quién aún, tras tanto tiempo montado, pregunta para qué sirve este elemento. La estructura recubierta de iluminación led servirá para proyectar contenido multimedia, dar información de interés para vecinos y turistas o publicitar eventos y otras actividades que organice el Ayuntamiento, entre otros. Así, en la parte alta habrá una especie de «mirador» pero no estará abierto al público. Una estructura que se suma a la que existe a solo unos metros y que se denominó «tecnoparada».

Con todo, al tecnohito aún le faltan algunos remates como toda la puerta, baldosas y jardinería que rodeará la parte baja de la torre. Ahora mismo, unas vallas con imágenes de Benidorm "tapan" esa base a la espera de poder terminarla cuando se acabe con las pruebas eléctricas. Sí se ha colocado ya el pararrayos en la parte superior de la torre de 18 metros, un elemento obligatorio en elementos de esta altura. Con todo, se han realizado pequeños remates como la colocación de los "mupis" en esta vía o los elementos para controlar el aire y el ruido. Y se ha acabado de arreglar algunas zonas con baldosas o jardinería.

En cuanto a la avenida, esta gran pantalla circular es el remate de la remodelación de esta principal arteria comercial de la ciudad. La avenida del Mediterráneo se ha renovado tanto en el subsuelo como en toda la escena urbana con un proyecto que tenía presupuesto inicial de 9,5 millones y que se elevó 2 millones más para hacer frente a los costes. Así, la gran estructura de pantallas se incluye en el precio final de toda la avenida.

Criticas de Cs

Precisamente sobre el proyecto de toda la avenida se ha pronunciado este lunes el grupo municipal Ciudadanos (Cs) quien apuntó que la empresa de la obra "incumple" la última prórroga que se le dio para su finalización y que tenía como fecha el 28 de febrero. “Una empresa a la que el PP eximió de pagar cualquier tipo de indemnización por el retraso más que considerable que lleva la obra, que comenzó en octubre de 2018, la pasada legislatura, y tenía un plazo de 11 meses", indicó el portavoz de la formación Juan Balastegui.

Así añadió que “la excusa que nos ha dado el gobierno local es que están revisando si todo está bien para dar por finalizado el proyecto, pero las excusas no valen cuando las fechas están fijadas”. Ciudadanos denunció por primera vez el estado de las obras en febrero de 2020 tras realizar una visita con los técnicos. “Nos dijeron que estaría todo terminado para el verano, y gran parte para aquella Semana Santa. Advertimos que esos plazos se excederían porque faltaba falta jardinería, mobiliario, pintura y control de accesos y el concejal de Movilidad dijo que mentíamos… el tiempo nos vuelve a dar la razón”.

En junio de 2021 Ciudadanos volvió a denunciar el incumplimiento del contrato junto con el calendario estival de obras aprobado por el PP. Meses después de esa denuncia, se aprobó otra prórroga a la empresa que no ha cumplido. “Ahora nos dirán que no lo han cumplido por la guerra de Ucrania, cuando el proyecto debía de haber finalizado antes del Covid”.