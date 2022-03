Fallas en Benidorm: Flores a la patrona bajo la lluvia

Dos años de espera y de emoción para llevar flores a la patrona de Benidorm. La intensa lluvia de este viernes no ha parado a los falleros que han decidido desafiar al mal tiempo y seguir adelante con la Ofrenda a la Mare de Deu del Sofratge. Los paraguas han sido también protagonistas y los aliados de los participantes que no querían faltar a uno de los momentos más emotivos de las fiestas josefinas y poder ofrendar a la Virgen.

Las tres fallas, Els Tolls, Centro y Rincón, han esperado casi hasta el último momento para tomar la decisión. Así, al no parar casi la lluvia de caer esta tarde, lo primero ha sido modificar el recorrido inicial de la Ofrenda. De partir de la avenida de Europa para recorrer la avenida del Mediterráneo y acabar en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, se ha cambiado y el punto de encuentro ha sido la plaza del Ayuntamiento. Allí, unos minutos antes de las 18 horas se tomaba la última decisión: seguir adelante con este acto tan esperado tras dos años de crisis sanitaria. Cabe recordar que el estado de alarma llegó días antes de que las tres entidades pudieran montar sus monumentos en 2020 con todo preparado.

El recorrido finalmente ha sido desde el Ayuntamiento por la calle Herrerías, el paseo de la Alameda y la calle Mayor hasta la Iglesia. Un tramo mucho más corto que el inicial pero, debido a la lluvia, suficiente para que los falleros cumplieran su deseo de poder ofrendar, cumplir sus promesas y pedir a la patrona. Las flores no podían faltar en este día tampoco aunque las precipitaciones, que se intensificaron durante el recorrido, hicieron que se tuvieran que depositar junto al altar, dentro de la Iglesia.

Las lluvias no han dado casi tregua durante este viernes en Benidorm. Los falleros han estado todo el día pendientes del cielo en el que las precipitaciones arrancaban y paraban siendo más intensas en algunos momentos. Pero las ganas de disfrutar de estas fiestas josefinas no han parado y en los momentos de "respiro" de lluvia, las comisiones han realizado pasacalles casi sorteando la lluvia con música y con la alegría en los rostros. Así, en los "casales" de las tres fallas no ha parado tampoco de sonar la música a la espera de que el tiempo diera una tregua.

Los actos siguen previstos este sábado con la "máscletà" a mediodía en cada Falla de Benidorm. Por la tarde, la previsión es celebrar el Desfile de Carrozas que arrancará desde la calle Marqués de Comillas para seguir por Almendros, Marte, Venus, Ruzafa y terminar en Martínez Alejos y la avenida de Alcoy. Todo si la lluvia no obliga a cambiar de nuevo los planes o a cancelar este acto.

Con todo, la "cremà" también se mantiene por ahora. A las 23 horas será el turno de los monumentos infantiles de las tres fallas. A medianoche, arrancará el fuego en la Falla Rincón; a las 00.30 horas en la Falla Centro; y a la 1 horas en Els Tolls.

Cabe recordar que, si se celebran los actos de mañana, habrá cortes de tráfico serán en el tramo de la avenida del Mediterráneo desde Castellón hasta Ametlla del Mar en sentido Rincón de Loix entre las 07.00 y las 15.00 horas. La Falla Centro disparará su ‘mascletà’ en la calle Otoño, que se cerrará a la circulación las 07.00 y las 15.00. Por último la Falla Els Tolls realizará su ‘mascletá’ en la parte alta de Tomás Ortuño entre El Cruce y las calles Ondulada y Maravall, tramo que quedará cortado entre las 05.00 y las 15.00 horas. Mientras dure este corte, los vehículos que circulen por Maravall deberán desviarse por las calles Estornino, Mercurio, Virgen de la Merced y Plutón para alcanzar la avenida Jaime I.