La Vila aprueba su presupuesto: 39 millones de euros para 2022

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ya tiene presupuesto para 2022. Unas cuentas en las que ingresos y gastos se han equilibrado al céntimo y que ascienden a 39,4 millones de euros. El tripartito (PSOE, Compromís y Gent per La Vila) han votado a favor del documento mientras que el PP ha votado en contra y Ciudadanos (Cs) se ha abstenido. Así, el gobierno local ha defendido que se trata de uno de los "mejores presupuestos" aprobados por el Ayuntamiento; aunque la oposición no está de acuerdo al considerar que no reflejan la realidad de la localidad y que "hipotecan" el futuro.

Las cuentas para 2022 han sido aprobadas tras dos años desde los últimos presupuestos ya que el Ayuntamiento aprobó los de 2020 pero en 2021 prorrogó los anteriores. Así, entre los capítulos que incrementan sus partidas están los de Personal o Gastos Corrientes, es decir, los servicios básicos que tiene que afrontar el consistorio, desde la Limpieza hasta los Parques y Jardines o el transporte. Según explicó el concejal de Hacienda, José Ramón Uclés, "los ingresos y los gastos están equilibrados". En concreto en 39.424.758 euros, una cuantía que se incrementa respecto al último presupuesto de 2020 en 9 millones de euros. En cifras, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, los gastos para 2022 suben en Personal con 870.000 euros más hasta los 16,2 millones de euros; en gastos corrientes que se incrementa 1,4 millones hasta los 11,8 totales; los gastos financieros se sitúan en 170.000 euros, 53.000 más; las transferencias corrientes suben en 5,1 millones hasta los 7,7 millones en total; y las inversiones recogidas en el capítulo 6 pasan a ser 3,2 millones de euros, 1,5 más que el presupuesto anterior. En cuanto a los ingresos, se incrementan los impuestos directos en 115.000 euros hasta los 17,5 millones; los indirectos hasta los 900.000 euros con 430.000 euros más este año; las tasas o precios públicos casi se mantienen y solo suben 220.000 euros hasta los 4,3 millones; las transferencias corrientes se incrementan hasta los 14,4 millones con 6,3 millones más; y los ingresos patrimoniales suben 134.000 euros hasta los 520.000 euros. El capítulo de Personal se incrementa este año debido a que se ha tenido en cuenta ya la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que también se ha aprobado por unanimidad en el mismo pleno; pero también al incremento de los sueldos que marca el Gobierno central y que fue de un 0,9% en 2021 y de un 2% para 2022. Así, en el capítulo 2, el de gastos corrientes, contratos como el de Parques y Jardines también incrementa su coste, junto al de Limpieza o el de Transporte. Las cuentas también recogen un incremento en las aportaciones anuales que se hace al Consorcio de Residuos por varios factores como el aumento del precio de la tonelada. Así, La Vila pasará de pagar 912.000 euros a 1,5 millones de euros. Con todo, la suspensión de la ordenanza fiscal de mesas y sillas también reduce el capítulo de ingresos o la plusvalía. Pero a la oposición no le cuadran las cuentas. El portavoz del PP, Jaime Lloret, indicó que para su grupo municipal "el presupuesto real es de 33,9 millones". Porque para ellos habría que "restar la cantidad destinada a Les Talaies y el Asilo Santa Marta pero también lo destinado al Doctor Esquerdo". Algo que el concejal de Hacienda negó: "Son presupuestos de 39 millones de euros, independientemente de dónde venga la financiación, porque se van a tener que gestionar". El tripartito de La Vila aprueba ahora su Cuenta General de 2020 Con todo, tanto PP como Cs criticaron el "cambio de criterio" a la hora de calcular los ingresos ya que, según se explicó en el pleno, ahora se realiza sobre lo que se espera ingresar en el futuro. El portavoz popular apuntó que "ha sido una decisión política" para incrementar los ingresos "solo en 500.000 o 600.000 euros" y "se justifica porque ha habido superávit"; aunque apuntó a que se ha debido a "razones puntuales" como la revisión catastral o la enajenación de una parcela". Uclés indicó que es una "decisión política basada en informes técnicos". Por su parte, el portavoz de Cs, Paco Pérez Buigues, indicó que con estas cuentas "se han resuelto muchos inconvenientes por los que el Tribunal de Cuentas nos dio un tirón de orejas". Aunque recalcó que los presupuestos "se mantienen prácticamente como antes de la pandemia" y que son "los del equipo de Gobierno y esperamos que los puedan ejecutar". Así, el concejal naranja hizo referencia a que "si las transferencias que entran se destinan todas a personal y gasto corriente, el día que no estén, ese gasto se mantendrá ahí". Y que "se debería apostar por incentivar la economía" con políticas de empleo, entre otras. Con todo Pérez Buigues lo calificó como "presupuesto de mantenimiento", algo que también dijo el portavoz del PP: "El presupuesto solo va a servir para el mantenimiento del Ayuntamiento y no mejorará la vida del que lo necesita". Porque según su opinión, "hay que bajar los gastos fijos para modernizar La Vila". Porque para el PP, las cuentas para 2022 no dan lugar para la inversión y dejan una ciudad "obsoleta". Así recalcó que "el capítulo de personal se lleva el 48% del presupuesto y, junto al de gastos corrientes suman el 81%". Unas cifras que, unidas al poco presupuesto para inversiones "no dejan avanzar y nos dejan a la cola de otros municipios". Para Lloret, el capítulo 6, que es el que recoge ese dinero para realizar mejoras o proyectos, solo supone el 5% del presupuesto cuando otros municipios destinan más millones a esta cuestión: "Se confirma la tendencia de que el Ayuntamiento tiene más gastos fijos y eso nos hipoteca". La Vila Joiosa excavará la zona por descubrir de la termas antes de la musealización Pero el concejal de Hacienda le rebatió: "El capítulo de inversiones cuenta con 3,2 millones de euros más 9 millones" que se derivan de una modificación presupuestaria hecha en 2021 y cuyo crédito se ha trasladado a este presupuesto. Esa modificación incluía 17'5 millones de euros procedentes del remanente de tesorería y el Patrimonio Municipal del Suelo. De ahí, se han incorporado esos 9 millones de euros a 2022 para formular proyectos como el parque litoral de la Malladeta con más de 930,000 euros o la Casa de la Música por 400.000 euros, entre otros proyectos. Es decir, más inversiones en el municipio. Aumento en personal La falta de políticas de empleo provocó las críticas de la oposición a las que el concejal de Hacienda contestó haciendo referencia al capítulo 1 de Personal y las nuevas plazas municipales que creará la nueva RPT, en concreto, 22. PP y Cs volvieron a insistir en que eso no es crear empleo más allá de hacerlo dentro del Ayuntamiento de La Vila. El PP también destacó este martes la "falta de diálogo y consideración con la oposición ha sido total" a la hora de elaborar estos presupuestos. El portavoz popular, Jaime Lloret, indicó que "no ha habido una conversación y no se ha buscado el consenso como pasa en otros municipios como Benidorm o Finestrat". Y recordó que en ambas localidades el PSOE ha apoyado al gobierno del PP para aprobar los presupuestos. Para contestar a esta cuestión, tomó la palabra el portavoz de Compromís, José Carlos Gil, para recordar al PP que "hablan de diálogo pero cuando estábamos en la oposición nunca recibí una invitación para hablar de los presupuestos". El concejal en el gobierno aprovechó para defender una vez más las inversiones que se van a realizar en el municipio y que se trata de "un presupuesto equilibrado y que puede hacer crecer a La Vila Joiosa". Y afeó al portavoz popular que estuviera en la sesión comparando a la localidad con Benidorm cuando "es otra realidad". Así añadió que el Ayuntamiento "está en una situación económica buena, paga al día y no tiene déficit" además de que "la situación es favorable con expectativas en crecer". El último rifirrafe político llego por la aprobación de las cuentas tras unas prorrogadas. El concejal de Hacienda se dirigió al portavoz del PP para recordarle que "no nos podemos comparar con los suyos porque no los aprobaba" y prorrogó más de unos presupuestos: "Eso no es gestionar". Además le apuntó que Cs "hace críticas constructivas" mientras que "las suyas (por Lloret del PP) son destructivas".