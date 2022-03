Movimiento en el PSOE de Benidorm: tres candidatos aspiran a suceder al secretario general Rubén Martínez

Cristina Escoda, Bernardo Mira y Dani Luque son los tres aspirantes a suceder al actual secretario general del PSPV-PSOE de Benidorm, Rubén Martínez. Los tres candidatos ya han hecho pública su intención y han confirmado que aspiran a dirigir el partido socialista en la capital turística. La pugna está abierta, por ahora, entre ellos tres.

El proceso para reelegir a aquel que sustituirá en el cargo a Martínez aún no se ha abierto oficialmente, pero los tres candidatos, actuales concejales en la oposición en el Ayuntamiento, han mostrado su intención de presentarse a la elección. Así, la agrupación local socialista tendrá hasta el 30 de abril para culminar todo la elección y nombrar al nuevo máximo responsable del partido en Benidorm y su Ejecutiva. Cabe recordar que el actual secretario general no puede volver a ser reelegido tras concluir su tercer mandato, según los estatutos de la formación política.

Escoda ha confirmado a este diario su intención de postularse al cargo. Así calificó la oportunidad como "otro reto ilusionante" con el que hacer "un partido más sólido y fuerte para afrontar así los periodos electorales que están a la vuelta de la esquina". Así recordó que en las filas socialistas "la democracia se ejerce de verdad, y donde cada militante cuenta" y que serán los militantes los que elijan con su voto la persona que dirigirá el partido y quién le acompaña en la Ejecutiva.

Por su parte, Bernardo Mira indicó que presentarse a la elección "es algo que me hace muchísima ilusión y pienso que estoy preparado" y recordó que "ya que fui secretario de Organización seis años y conozco bien el funcionamiento orgánico" del PSPV-PSOE. El actual concejal indicó que "me gustaría recoger el testigo de la Secretaría y los secretarios generales previos que hemos tenido si salgo elegido, y continuar con su labor que siempre ha hecho que tengamos un partido fuerte, solvente y preparado en todo momento para asumir la responsabilidad del Gobierno de nuestra ciudad".

El tercero que se postula es Dani Luque, compañero de los dos anteriores en la corporación municipal. "Me presento para renovar el partido, que haya cambios", indicó a este diario. Así añadió que "los militantes que me apoyan consideramos que ha acabado una etapa" con Martínez en la Secretaría, quien no puede renovar su cargo. "Queremos reforzar el buen trabajo que se ha hecho estos años y añadir y cambiar algunas cosas", añadió Luque quien apuntó que "hay ilusión y ganas de hacerlo".

Con todo, los tres mostraron su intención de formar un "partido fuerte" para hacer frente al PP en las próximas elecciones municipales y conseguir así la Alcaldía de Benidorm. "No me cabe duda que el que sea elegido lo hace con solo un objetivo, conseguir ganar al PP en nuestro municipio y revalidar la victoria de Ximo Puig en la Generalitat Valenciana", indicó Escoda. "Gane quien gane, lo importante es fortalecer el partido" y "lo importante es la unidad para derrotar al PP en las elecciones municipales".

Serán los militantes del partido los que tengan que decidir entre los tres candidatos, si no hay ninguno más o si finalmente se presenta alguno menos, con una votación que se hará sobre las listas de los aspirantes no solo a dirigir el partido sino a formar la Ejecutiva Local del mismo.