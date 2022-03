¿Por qué las intensas lluvias afectan a la turbidez del agua del grifo en la Marina Baixa?

Abrir el grifo y que salga el agua turbia o, incluso, marrón. Esta es la situación a la que se enfrentan algunos municipios de la Marina Baixa cuando se producen episodios de fuertes lluvias como las ocurridas las dos últimas semanas. Pero, ¿qué provoca esa turbidez? Pues entre otras cuestiones, la cantidad de sedimentos o partículas que arrastra el agua en su camino o que se encuentran en los pantanos, en ríos o barrancos. Un "arrastre" que algunas localidades consiguen "limpiar" tras pasar el agua por la potabilizadora.

Altea o l'Alfàs del Pi son dos de los municipios que estos pasados días han tenido que restringir el agua para el consumo humano. Es decir, nada de usar el agua del grifo para beber, pero tampoco para cocinar, higiene... debido al riesgo que puede ocasionar para la salud. Por ejemplo, en Altea, la pasada semana el parámetro de turbidez del agua para consumo humano suministrada presentaba "un valor >5 UNF", según informó el propio Ayuntamiento en un comunicado en el que se recomendaba no utilizar el agua en los hogares. Y ¿qué significa? Pues esas UNF (Unidades Nefelométricas de Turbidez) marcan si el agua es apta o no para la salud de las personas. Según la OMS, no puede superar en ningún caso las 5 NFT y el estado ideal sería por debajo de 1. Salud Pública marca también el límite en 5. Según algunas fuentes, se han dado picos estos días de cerca de 30 de estas unidades.

En las restricciones de Altea había una excepción: Altea la Vella y las urbanizaciones de la sierra de Bèrnia, porque allí el agua seguía siendo potable. La misma situación vivió l'Alfàs del Pi al que también llegaba el agua con un "elevado" grado de turbidez.

La situación no es nueva. Altea acumula desde 2017 varios episodios similares cuando las precipitaciones son fuertes en la comarca. "Cuando llueve excesivamente pasa, sobre todo cuando es torrencial, el agua se enturbia", indicó a este diario Diego Zaragozí, concejal de Ciclo Hídrico. Las lluvias de los últimos días "ha hecho que el agua que suministra el Consorcio de Aguas y llega del pantano esté más sucia" y eso levantó las alarmas de nuevo en el municipio que decidió "avisar a la población de que no se podía consumir, ni para beber, ni para cocinar o higiene personal". Así, "lo que trae es tierra" de todos los arrastres que elevan la turbidez por encima de "lo que marca Salud Pública". Porque no es solo lo que coja la fuerza del agua en el pantano sino también lo que encuentra en el camino.

¿Cuál es la solución que plantea Altea? "Tenemos un proyecto para construir una potabilizadora", una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) con la que cuentan otros municipios de la comarca y que evitaría al máximo posible que se produjeran estos episodios de agua no apta cuando las precipitaciones son tan intensas como la de los últimos días que han llenado el pantano de Guadalest, llegando a abrir las compuertas, o que hizo que los ríos de Altea bajaran con un gran caudal. El Ayuntamiento cuenta desde 2018 con un proyecto para esa potabilizadora cuyo coste se estima en 1,1 millones de euros.

El concejal avanzó que se presentará "a una nueva convocatoria de fondos europeos" ya que en una de ellas "se podría enmarcar" esta inversión hídrica. Pero, si no se consigue, "tendremos que hacerla con presupuesto municipal y la haremos". Porque no solo la potabilizadora acabaría con estos episodios que dejan a vecinos y negocios sin agua para las tareas cotidianas y obligados a recurrir al agua embotellada. Es que "también serviría para afrontar problemas más grandes que podamos tener", indicó el edil.

En l'Alfàs del Pi, este episodio ha coincidido con la finalización de la última fase de las obras ejecutadas en la planta de tratamiento y filtración del agua de la localidad, construida en la partida municipal de Belmonte. "En esta ocasión, el agua ha llegado mucho más sucia por todo el arrastre que han provocado tantos días de lluvia en la comarca", indicó el portavoz del gobierno local, Toni Such, quien añadió que "no ha sido posible filtrarla del todo para que se cumplieran con las condiciones".

Con todo indicó que "se está trabajando para mejorar la situación" lo antes posible. Así indicó que la localidad no tardará en levantar una de al restricciones la del uso del agua para la higiene. El edil alfasino apuntó que "vamos a pedir al Consorcio que tengamos una alternativa de suministro cuando llueve tanto para evitar estos problemas".

Inversión en infraestructuras

Cuando se producían episodios de lluvias como los de las últimas dos semanas, más municipios de la comarca sufrían episodios de turbidez. Esos problemas se han paliado con la construcción de potabilizadoras para garantizar que el agua llegue en condiciones óptimas a los hogares. La Vila Joiosa cuenta con la suya y se renovó para afrontar este tipo de incidentes: "La obra ha dado un resultado inmejorable y la calidad del agua es muy buena en el municipio", indicó el concejal de Ciclo Integral del Agua, Pedro Alemany.

En La Nucia, el Ayuntamiento informaba estos días que el agua era apta para el consumo. En 2018, el Ayuntamiento invirtió 1,5 millones de euros en su construcción, precisamente para eliminar los problemas que se habían dado en otras ocasiones en las que también hubo que imponer restricciones al consumo por la turbidez.

Por su parte Benidorm cuenta con dos potabilizadoras, la que suministra el agua a toda la zona de Levante, ubicada al final de la avenida de Beniardà, y la que lo hace para Poniente, en la zona de Terra Mítica. El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, explicó que, con los episodios de lluvias de estos días, "el agua que llega arrastra de todo y llega con barro, y es normal". Así, indicó que el suministro que hace el Consorcio de Aguas es el mismo "llueva o no", el "problema es el agua en sí" en estos días.

En la capital turística "se ha invertido mucho para tener un agua de calidad" y se ha hecho en las zonas de entrada a la ciudad. Benidorm "no se puede permitir un problema con el agua. Lo tenemos claro, hay que invertir". Con todo, Finestrat y Benidorm tienen firmado un convenio con el que el primer municipio se conecta a la ETAP de Benidorm con la que evita precisamente esos episodios de turbidez.