Benidorm es elegida entre las 10 ciudades de España donde se testará un proyecto sobre adaptación al cambio climático

Benidorm ha resultado ser una de las diez ciudades españolas donde se va a probar un proyecto europeo dirigido a investigar la adaptación de la costa al cambio climático.

El proyecto se denomina SCORE (Smart Control of the Climate Resilence of European Coastal Cities) y se centra en la investigación para aumentar la resiliencia climática en las ciudades costeras europeas, tal y como han dado a conocer este miércoles desde el Consistorio.

Junto a Benidorm participarán otras nueve localidades de España y hasta un total de 28 ciudades costeras de doce países de Europa.

El objetivo de toda esta investigación será diseñar, desarrollar, monitorear y validar medidas de adaptación eficaces en áreas costeras y zonas bajas para protegerlas de los crecientes riesgos climáticos así como de la variación del nivel del mar que pudieran afectarlas en modo de inundaciones costeras y, fundamentalmente, por erosión marina.

Este jueves, de 15 a 17 horas, en sala multiusos del Edificio Municipal Torrejó tendrá lugar la jornada de cocreación del proyecto y presentación del Coastal Living Lab de Benidorm, un banco de pruebas reales sobre la evolución de nuestras costas y la conjunción de la acción antrópica en el medio costero.

La concejal de Playas y Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha destacado la importancia del tema, “en la línea de los trabajos que estamos haciendo desde el área de Ingeniería y las concejalías de Playas y Medio Ambiente para aumentar todos los frentes de resiliencia de Benidorm”. En este sentido y sobre la resiliencia climática, objetivo del proyecto Score, Gómez ha explicado que “resiliencia climática comprende los procesos, prácticas y estructuras a desarrollar para moderar los potenciales daños que el cambio climático pueda inferir a nuestras playas que son la esencia de Benidorm como primer destino turístico del Mediterráneo”.

La concejal ha invitado a vecinos, colectivos, asociaciones, instituciones, profesionales y organismos a sumarse a este acto que forma parte de la actividad que ha comenzado a celebrarse esta mañana en la Universidad de Alicante, que participa activamente en este programa europeo al que se han adherido 28 ciudades, de 12 países y que hasta la tarde del viernes tiene una completa agenda académica en la que participa activamente el Área de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm y el Smart Destination Lab Benidorm DTI.

En el caso de la ciudad de Benidorm, mañana también será presentado el piloto The Coastal Living Lab del que Benidorm es una de las sedes europeas. Las otras nueve se localizan en las ciudades costeras irlandesas de Dublín y Sligo, la portuguesa de Oeiras, la polaca de Gdansk, la eslovena de Piran, la turca de Samsun y la italiana de Massa. Vilanova y la Geltrú, en la provincia de Barcelona y la Oarsoaldea que integran las costas de Errenteria, Lezo, Oiratzun y Pasaia, en Guipúzcoa, País Vasco, son las otras dos puntos costeros españoles del sistema de laboratorios del Proyecto SCORE.

“Preservar la calidad de nuestras playas y ecosistema marino, analizar las cuestiones del Cambio Climático, obtener datos y aplicarles herramientas tecnológicas” para mejorar de manera rápida, equitativa y sostenible la resiliencia climática de Benidorm” al tiempo que “hacer que los resultados sean escalables a otras ciudades costeras europeas·, siempre a través del enfoque basado en ecosistemas (EBA) y tecnologías digitales sofisticadas son los argumentos finales, destacó la concejal Mónica Gómez, que han determinado de “la apuesta e implicación de Benidorm en este proyecto”, ha destacado la concejal.

Esto, finalizó Gómez, “entronca con tecnologías digitales sofisticadas, incluso de ‘gemelo digital’, y entra de lleno en las políticas de las ciudades y destinos turísticos inteligentes” con lo que Benidorm “se mantiene en la línea de liderazgo para su adaptación al cambio climático que en breve materializará con nuevas propuestas”.