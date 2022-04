Los apartamentos prevén superar el 70% de ocupación en Semana Santa en Benidorm

El sector turístico mira al cielo cada día para ver si las intensas lluvias de las últimas semanas dan un respiro, sobre todo, porque se acerca la primera gran fecha turística, la Semana Santa. Los apartamentos turísticos prevén una buena ocupación para estos días festivos, en especial para los cuatro días "fuertes" del 14 al 1 de abril. Las reservas se mantienen en estos momentos en un 70% en Benidorm aunque aún se está a expensas de la última hora para que pueda aumentan hasta un 10% más; todo si el tiempo acompaña.

Así lo explicó a este diario Miguel Ángel Sotillos, presidente de Aptur (Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana) quien indicó que la ocupación de este tipo de alojamientos para este periodo festivo "varía según la zona". Porque, por ahora, la previsión para ciudades como València o Alicante es "bastante buena" incluso con ocupaciones que llegan al 90% para los cuatro días centrales de la Semana Santa, es decir, de jueves a domingo. Así hay reservas de familias también para días anteriores o incluso después cuando en algunas comunidades aún es festivo.

Los empresarios miran al cielo porque esos números se mantendrán "si no ocurre nada inesperado", es decir, "si el tiempo acompaña" y la lluvia no hace acto de presencia como está ocurriendo en las últimas semanas, así que la "última hora" también será clave. Aún así, "será un buen inicio de temporada" después de dos años de pandemia en el que el sector ha sufrido la consecuencias de las restricciones y la falta de movimiento entre los turistas.

"Será una buena Semana Santa" para los alojamientos de todas las zonas aunque en la costa "variará del 70 al 90%". Pero Sotillos incide en una cuestión: "Una ciudad como Benidorm llegar al 80% de ocupación cuesta mucho". Porque la oferta de alojamiento de todo tipo es muy amplia.

En cuanto a los precios para este inicio de temporada, se mantienen como en 2019, antes de la pandemia. Pero, en en las capitales como València o Alicante "incluso han aumentado un poco" mientras que en la zona de costa también varía por zonas. En Benidorm también se mantienen como hace dos años y en otras "están un poco por debajo", aunque también depende de las "ofertas que se hayan hecho para estos días y también de la última hora".

Con todo, el responsable de Aptur indicó que, por ahora, los datos "marcan un buen inicio de temporada con la Semana Santa" y que "servirá para ir pulsando" y ver cómo evoluciona el mercado. Aunque recordó que "ahora hay mucho cambio de última hora y tenemos que ir funcionando así".

No solo el sector está pendiente de la ocupación, sino también de qué hacer para ser más competitivos, mejorar la rentabilidad, bajar los costes e, incluso, acabar con históricos problemas que se achacan a los alojamientos turísticos. Para ello, Aptur ha organizado este martes junto con Turisme Comunitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur) una jornada para plantear qué soluciones tecnológicas pueden aplicar este tipo de alojamientos para la digitalización y la sostenibilidad que mejore la competitividad denominada 'Apartamento 3.0. La tecnología como vector para el cliente'.

"El sector está muy informatizado y tiene un alto nivel tecnológico implantado pero en los dos años de pandemia han surgido nuevos productos y soluciones" que se pueden aplicar al sector de los alojamientos turísticos, según explicó Sotillos. Todo para "encarar 2022 con eficacia para el máximo nivel de ingresos y minimizar los costes".

Así, entre algunas de las soluciones que se han planteado están los sistemas de control de ruido para alquileres turísticos a través de RoomMonitor. Con esta herramienta se puede controlar el nivel que se da en los aparcamientos y tener una "alerta" cuando se sobrepasa el permitido para no molestar a los vecinos y otras comunidades de propietarios. Pero también tiene la vertiente contraria: que los apartamentos "tengan un sistema con el que demostrar que los problemas de ruido no vienen de los turistas. A veces nos acusan de ruido y no es de nuestros clientes", afirmó Sotillos.

Estos sistemas ya funcionan en ciudades como París, Barcelona o Madrid y la asociación de apartamentos de la Comunidad ha conocido la propuesta para poder "si es posible implantarlo en nuestra zona" y testarlo en las comunidades de vecinos. El responsable de la entidad apuntó que "el fin de estas medidas y otras es el buen entendimiento entre las comunidades de propietarios y los apartamentos turísticos". Para ello se han propuesto otras cuestiones como un convenio con las administraciones de fincas para mejorar la convivencia entre todos los implicados: "Tanto si hay un problema de un lado como de otro, la intención es poder llegar a una solución de manera cordial y minimizar las molestias".

En la jornada se dieron a conocer otras herramientas como un software de gestión "todo-en-uno" para alojamientos turísticos, así como una de las plataformas de gestión de ingresos para alquileres vacacionales. El secretario de Turisme Comunidad Valenciana, Francesc Colomer, destacó la importancia de este encuentro entre empresarios "para identificar herramientas que permitan avanzar en sostenibilidad y en innovación" y ha apuntado a la relevancia de "métricas para reconstruir y apuntalar la reputación del sector turístico".

Según el titular de Turisme, "el valor de una empresa es su reputación"; y ha incidido en no perder de vista "el civismo y la responsabilidad" en el uso de los apartamentos turísticos. "La ética en la empresa y en quien viene a visitarnos es nuestra mejor guía", añadió y destacó "la enorme contribución de la vivienda turística a nuestra economía y posicionamiento como destino turístico de calidad". Colomer resaltó que el "turismo y las ganas de viajar no van a decrecer" y que "esa es la peor noticia para los intolerantes y los que desprecian la vivienda turística".

La jornada contó también con una mesa de debate sobre la temporada turística de 2022, en la que, moderada por el director de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana, Mario Villar, y con la participación del presidente de Aptur, Miguel Ángel Sotillos, y la presidenta de Viutur, Silvia Blasco. La sesión ha sido clausurada por el director general de Turisme, Herick Campos.