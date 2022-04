Obras en tiempo récord en Benidorm: La calle Bilbao, acabada en una semana

Hace apenas una semana, el Ayuntamiento de Benidorm miraba al cielo. Las precipitaciones que no habían parado de caer en la ciudad y las que se esperaban para los siguientes días habían dado "al traste" con el calendario previsto para terminar algunas obras en calles de varias zonas antes de la Semana Santa para no entorpecer con la llegada masiva de turistas. Entre ellas estaba la calle Bilbao, una de las perpendiculares entre la avenida del Mediterráneo y la primera línea de la playa de Levante, una obra para dejar esta vía con plataforma única que se ha "rematado" en solo una semana y que quedará completamente terminada.

La calle Bilbao está ubicada muy cerca de la plaza de la Hispanidad, al final de la avenida del Mediterráneo y es uno de los accesos a la avenida de Alcoy, es decir, el paseo de Levante. Hace solo una semana las vallas llenaban esta vía junto a maquinaria y material de obra y no había empezado. Entre los trabajos, convertir esta calle en una plataforma única; o lo que es lo mismo, que aceras y calzada se quede a la misma altura para garantizar la accesibilidad además de dar prioridad al peatón. Pero además, había que realizar trabajos en el subsuelo como la conexión de pluviales para garantizar la seguridad cuando llueve.

Este jueves, la vía ya está nivelada, asfaltada y con todo el trabajo de servicios terminado. Una semana después de iniciar las obras ya solo queda la pintura horizontal que se hará en las próximas horas. "Llegamos perfectamente no solo a Semana Santa, sino a este fin de semana en el que la ciudad ya espera gran afluencia de turistas", indicó el concejal de Obras, José Ramón González de Zárate. "La podríamos haber acabado en tres días pero la lluvia no lo ha permitido", añadió.

Otras calles

No solo Bilbao ha sido una carrera a contrarreloj. Hay trabajos en otras calles de la ciudad que lo están siendo para intentar causar las menos molestias en la Semana Santa. La calle Esperanto cuenta con gran cantidad de hoteles, bares, restaurantes y comercios pero ahora mismo está en obras. Unos trabajos que también se han acelerado para poder culminarlos esta semana, al menos el grueso de los mismos, y poder dejar accesibles las aceras. "Es una zona con muchos bares y comercios, acabaremos las dos aceras y abriremos para que puedan pasar y aparcar los coches", indicó el edil. Eso en una parte, porque la que discurre de esta calle de la avenida de Europa a Ibiza "quedará para terminar aunque no es zona de turistas, sino de comunidades de propietarios" con los que se ha estado hablando del calendario desde que empezaron los trabajos.

Pero, ¿qué pasa con la calle Jaén? Pues que las precipitaciones y, sobre todo, la falta de material por el retraso en la llegada de suministros sí ha afectado a la previsión de tenerla más avanzada para estas fechas. "Vamos a dejar la calle lo más accesible posible para la llegada de turistas", indicó el edil. Sobre todo porque uno de los hoteles que se encuentra en esta calle "abre sus puertas en estos días después de llevar cerrado desde el 14 de marzo de 2020, así que no podemos dejar mal paso para los turistas".

El "pavimento no ha llegado y no lo hará hasta dentro de dos semanas" pero sí se dejará la acera para que los peatones puedan circular sin problemas y se ha facilitado el servicio de recogida de basura con contenedores. "Del lunes al miércoles intentaremos adelantar todo lo que se pueda", apuntó el concejal quien indicó que "ya hemos hablado con el hotel y también lo saben los clientes. Pero los turistas no renuncian a venir a Benidorm".

Con todo, en el centro, las obras de la calle Ondulada también marchan a buen ritmo tras los retrasos por las lluvias para "poder abrir el paso de vehículos para el miércoles de Semana Santa. Cabe recordar que esta calle es una de las que da acceso desde la avenida de l'Aigüera hasta la calle Tomás Ortuño y que desde que está cerrada obliga a dar un rodeo hasta la avenida Beniardà para poder volver a bajar al centro como a la calle Tomás Ortuño. Así, también quedará alguna obra pendiente en La Cala de Benidorm aunque fuera de la zona de paso de turistas.