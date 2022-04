Las kellys de Benidorm llevan su lucha a los primeros comités de empresa

Empezaron dando pequeños pasitos para denunciar la precariedad laboral que afecta a su colectivo y seis años después han dado un paso de gigante para reivindicar mejoras. Las Kellys de Benidorm, la asociación compuesta por limpiadoras y camareras de piso de hoteles de la ciudad, han logrado por primera vez colarse en los órganos de representación laboral de dos establecimientos hoteleros después de que dos de sus asociadas hayan sido elegidas como delegadas sindicales en las reciente elecciones que se han celebrado en numerosos alojamientos para renovar a sus representantes tras la pandemia.

La asociación llamó a sus integrantes a la movilización a primeros de marzo, cuando comenzaron a convocarse elecciones sindicales en los hoteles donde no se habían renovado los cargos desde hacía más de 3 años. "Las animamos a presentarse para poder luchar desde dentro para que se cumplan los convenios, se rebaje la ratio de habitaciones y se haga ver que nuestro trabajo no debe de ser contrarreloj y con unos ritmos terribles", explica la portavoz del colectivo, Yolanda García. A su juicio, la labor que ha hecho hasta ahora la asociación "ha dado mucha visibilidad a nuestros problemas laborales, pero hacía falta dar un paso más". O, dicho en otras palabras, intentar defender desde dentro lo que durante muchos años han reivindicado desde fuera.

Y a este llamamiento no dudaron en responder Dori Vázquez, camarera de pisos con 21 años de experiencia a sus espaldas, y Charo Morales, que lleva dos décadas trabajando en un hotel y, de ellos, los últimos doce como auxiliar de limpieza. Ambas explican que en hoteles de la ciudad ya había habido previamente camareras de pisos en comités o como enlaces sindicales, pero de una manera muy minoritaria y sin estar integradas en Las Kellys, el grupo más combativo en la denuncia de las condiciones laborales del personal de limpieza turístico. Por eso, la relevancia de lo que ellas acaban de conseguir.

Pese a ser un movimiento a nivel nacional, con representantes en las principales zonas turísticas del país y con un colectivo a nivel estatal que puede alcanzar las 100.000 trabajadoras, Las Kellys son simplemente una asociación y no están constituidas como sindicato, a pesar de ser uno de los grandes retos con los que ahora trabajan.

Por eso, las dos representantes tuvieron que concurrir a las elecciones en cada una de sus empresas integrándose en las listas de las dos grandes centrales: Dori Vázquez por UGT, al que está afiliada desde hace muchos años aunque nunca se había atrevido a dar el paso de presentarse como enlace sindical; Charo Morales por Comisiones Obreras, sin estar afiliada pero encabezando una lista que se presentó por sorpresa en su hotel y acabó siendo la más votada, con tres miembros en el comité de empresa frente a los dos que obtuvo la otra candidatura.

Ambas reconocen que ahora representan en sus respectivos hoteles a un grupo de empleadas "que siempre ha sido el último mono del escalafón" en materia laboral, a pesar de que en Benidorm aglutina a más de 3.000 trabajadoras, precisamente, según coinciden en afirmar, por tratarse de un colectivo totalmente feminizado y en el que la presencia de hombres es muy, muy testimonial.

Los grandes retos

Aunque tanto Dori como Charo son conscientes de que su elección como representantes sindicales es un primer paso, confían en que ojalá no se quede en eso, sino que sea el primero de muchos.

"Asumimos ritmos de trabajo salvajes, no se nos reconocen nuestras enfermedades profesionales, apenas llegamos a ser mileuristas y no hay compañera que no se vaya llena de dolores a casa un día sí y otro también", afirma Dori Vázquez, quien también hace alusión al último informe del Invassat que apunta que más del 60% de las mujeres de este sector acaban su vida laboral con dolores crónicos por la sobrecarga, los ritmos de trabajo y la repetición de movimientos.

Por eso, cree que defender una mejora de estas condiciones en sus respectivos hoteles ha de ser uno de los caballos de batalla de estas primeras representantes y de las que vengan después, al mismo nivel que la lucha por lograr el fin de la externalización de contratos en los departamentos de limpieza.

"Un hotel vende habitaciones, habitaciones limpias. Puede ser que un cliente no utilice el servicio de comedor, ni vaya nunca al bar, pero lo que sí es seguro que pasará por la recepción y utilizará sus habitaciones. Sin nosotras, el hotel no puede funcionar, porque nadie va a contratar una habitación sucia o que no se arregle cada día", mantiene Charo Morales, quien dice no entender cómo "siendo un servicio tan importante y con tantísimas mujeres trabajando en él, todavía nos siguen pisoteando".