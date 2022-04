Bolulla y Callosa pedirán más medidas de seguridad para evitar accidentes en el barranco del río Algar

Los ayuntamientos de Bolulla y Callosa d'en Sarrià pedirán a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de quien es competencia, y a la Delegación del Gobierno más medidas de seguridad para evitar nuevos accidentes en el barranco en el que en los últimos días han fallecido tres personas. Este paraje está ubicado en el término municipal de la primera localidad aunque el acceso se hace por el segundo municipio, de ahí que ambas administraciones locales vayan de la mano para solicitar la intervención de ambas entidades para, entre otras medidas, precintar la zona en el caso que se produzca crecidas del río como las de las últimas semanas.

Así lo confirmó a este diario el alcalde de Bolulla, Adrián Martínez, quien explicó que ya se ha solicitado una reunión con ambos organismos para poner sobre la mesa esta cuestión. Con todo, en la zona ya existen carteles advirtiendo de la peligrosidad y de que hay que tomar precauciones, sobre todo, tras episodios de lluvias como los del último mes que pueden provocar una subida de caudal y de las aguas del río.

El barranco de Bolulla ha sido escenario en los últimos diez días de tres fallecimientos de personas que se encontraban en la zona. Este domingo, un joven de 24 años caía desde uno de los saltos de agua del río y fallecía, según informaron fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El cuerpo del hombre ya fallecido se localizó en una presa del río Algar ya que tras caer siguió el curso del agua. En el rescate se usaron varios medios aéreos debido a la dificultad para acceder a la zona.

El pasado 8 de abril, esta zona montañosa fue también el lugar de otro accidente que causó la muerte de dos personas en la zona de la cascada del final del recorrido. La corriente arrastró a un hombre de 43 años, que hacía las funciones de guía, y a una mujer, de 31 años, que formaba parte de un grupo de seis personas que estaba realizando una sesión fotográfica para un anuncio publicitario. El fallecido era un conocido empresario de La Vila dedicado al sector turístico de los deportes de aventura.

Pero es que solo unos días antes, un experimentado barranquista de 42 años estuvo a punto de perder la vida en el "Estret de les Penyes", mientras se asomaba al estrecho cauce del barranco de Bolulla para inspeccionar el caudal. Resbaló y cayó en una poza quedando sumergido debajo de la cascada. El hombre pudo ser rescatado con vida.

Tras estos sucesos, y otros ocurridos en otras zona de barrancos tras las fuertes lluvias del pasado mes, las alarmas se han disparado y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de tomar medidas para evitar nuevos incidentes pero, sobre todo, se pide a aquellos que salen a la montaña que extremen las precauciones y no se salgan de los recorridos marcados. Además, se ha aumentado la vigilancia en estas zonas para que no se produzcan más incidentes.

"Si se quiere ir a una zona de barranco hay que ir a zonas reguladas y no aventurarse", indicó el alcalde de Bolulla. Así, recalcó que "hay que hacerlo con expertos y cuando el caudal está bajo" o se conoce en qué circunstancias se encuentra el río. Otra de las cuestiones es que, tras las fuertes precipitaciones que cayeron en la comarca hace solo unas semanas, mucho terreno montañoso puede haber cambiado y aumentado los caudales de los ríos, de ahí la importancia de conocer bien la zona o acudir con un experto. Con todo, la zona de la cascada del barranco de Bolulla ha visto incrementar la afluencia de visitantes en los últimos tiempos a pesar de que es una zona de difícil acceso.

Después de los dos primeros fallecidos, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ya advirtió del alto riesgo que entrañaba practicar barranquismo durante estos los días que más llovió en la provincia que elevaron el caudal de los barrancos, sobre todo en el norte de la provincia, situando la práctica deportiva en un nivel superior a experto. Y los mismos miembros del Grupo Especial de Rescate (GER) de los Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante examinaron hace días la situación del barranco de Bolulla. Así, temían que con la llegada del buen tiempo y la Semana Santa, la zona se llenara de excursionistas.

"Las personas tienen que hacer caso de las advertencias y adecuar su experiencia a la situación", indicó a este diario Pepe Cerdá, oficial del Servicio Operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. "Ya alertamos de la situación y, con la pasadas lluvias, sigue bajando mucha agua por los barrancos aunque no dé la sensación de mucho caudal". Por ello, recomiendan que "si no se hace barranquismo de forma habitual" se evite porque "no hay que subestimar las zonas que tienen agua en ningún momento". Es decir, no hay que confiarse por lo que se ve.

Pero además, "hay que ir con equipamiento adecuado y, aún con la experiencia que se pueda tener, ir también con expertos", añadió. Porque "no se percibe el peligro pero sí lo hay". Así que "hay que extremar las precauciones".

Si bien es cierto que, tras dos años de pandemia, la Semana Santa invitaba a salir a muchas zonas de montaña, desde el Consorcio de Bomberos apelan a realizar "actividades adecuadas a la situación física de cada uno, a las condiciones meteorológicas, a la situación del terreno... son muchos los condicionantes". Todo para evitar nuevos accidentes que acaben con más vidas humanas.