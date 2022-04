La hostelería de Benidorm ha sido noticia estos últimas días por su resurrección esta Semana Santa. Bares, restaurantes y terrazas han sacado músculo y han mostrado su mejor cara, una que no se veía desde los tiempos previos a la pandemia. La imagen de miles de clientes llenando mesas y barras ha generado innumerables alegrías y sonrisas, pero no tantas como las provocadas por una foto tomada en un establecimiento de la ciudad. La instantánea, compartida en Twitter por una clienta, se ha convertido en un viral que ha desatado todo tipo de reacciones.

La fotografía (en la que se aprecia en primer plano un platito con rodajas de limón pinchadas por un palillo y de fondo una cerveza) va con un enigmático texto: "En Benidorm la semana pasada. ¿Qué está pasando?"

En benidorm la semana pasada. Que esta pasando? pic.twitter.com/6MLQC3GF18 — Mararïa (@Mara79338602) 15 de abril de 2022

Esta pregunta es lanzada como respuesta a otro tweet, origen y germen de esta historia. La publicación inicial, que se ha propagado por todo Twitter (suma más de 50.000 interacciones), muestra una imagen muy parecida a la tomada en el local de Benidorm. Una cerveza acompañada, como si de una tapa se tratase, de una rodaja entera de limón servida en un pequeño plato. Una insólita combinación que fue compartida por el usuario @krikiminal con el siguiente mensaje: "Pues no hemos pedido una cerveza con limón en Portugal y la camarera ha aparecido con esto".

Ese "esto" no es más que una forma excesivamente literal de interpretar una cerveza con limón. Una bebida muy popular y refrescante y que en realidad no es más que la mezcla de cerveza con zumo de limón o gaseosa, ideal para los no hechos al amargor del lúpulo. Conocida en nuestro territorio como clara o clara de limón, y bautizada en otros puntos de España como champú o rubia, esta insólita manera de prepararla no solo ha conectado a un bar de Benidorm con otro de Portugal, también ha sorprendido a cientos de personas.

pues no hemos pedido una cerveza con limón en portugal y la camarera ha aparecido con esto pic.twitter.com/5zcpDtIC9B — kriki (@krikiminal) 14 de abril de 2022

Un sinfín de interacciones, comentarios y sobre todo risas han nacido a partir del simpático fallo cometido por un camarero no familiarizado con esta bebida. El empleado se tomó demasiado al pie de la letra la petición de la clienta, que eso sí, nunca olvidará esta particular cerveza con limón que le sirvieron en la capital de la Costa Blanca.