Benidorm reivindica la figura del Condestable Zaragoza, héroe de la Guerra de Cuba con una conferencia, ‘El almirante Cervera y el Desastre del 98. La guerra del condestable Zaragoza’, celebrada en el Salón de actos e impartida por el doctor en Historia, Ángel Luis Cervera Fantoni, y organizada por la Concejalía de Cultura en colaboración con la Fundación Frax.

El acto, ha contado con la presencia del alcalde, Toni Pérez; el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez y otros miembros del equipo de Gobierno, así como de representantes de la Armada y oficialidad de la Guardia Civil entre el público. Pérez puso en valor la figura de Francisco Zaragoza y Such, a quien la ciudad dedicó una calle en 1991, conocida anteriormente como Les Roques, en el centro histórico, el “enclave que mejor representaba la esencia del pueblo”, mostrando así su reconocimiento a “un benidormense y a la historia de una ciudad que siempre debemos de saber contar”.

El alcalde destacó la propuesta de la Fundación Frax y el trabajo de investigación de Cervera Fantoni que, entre otros detalles, ha dado a conocer el nombre “de cuatro benidormenses más” que sobrevivieron al conflicto junto a “otros de la comarca y de la provincia”. Sobre la figura del almirante Cervera, Toni Pérez reivindicó su “arrojo, valentía e inteligencia” lo que permitió salvar la vida a la mayor parte de la marinería e hizo posible que “muchos tuvieran descendientes que hoy están aquí para recordar la historia de España” que “es grande” por hechos como los expuestos.

Antes de la conferencia, el presidente de la Fundación Frax, Matías Pérez Such, introdujo al ponente y animó a saludar desde el atril a Quico Zaragoza, alférez de navío y sobrino nieto del Condestable Zaragoza. En su disertación, Cervera Fantoni detalló a los asistentes cómo era la sociedad española de finales del XIX, tras la I República y el movimiento cantonalista que se afianzó en el sureste español, especialmente en Cartagena. El historiador cifró en 220.000 el número de soldados que fueron envidados a Cuba en los cuatro últimos años del conflicto, cifra que solo se superarían los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y la tragedia que suponía para las familias que los jóvenes varones fuesen llamados a filas, si bien los ricos pagando 2.000 pesetas de la época, podían librarse del servicio.

Cervera Fantoni presentó a Francisco Zaragoza y Such, condestable; cargo de suboficial en la Armada especializado en artillería, equiparable a un sargento de los tercios de Infantería, que, con solo 24 años, fue destinado al cañonero Alvarado y posteriormente al crucero Vizcaya. En este navío perdió la vida en la Batalla Naval de Santiago de Cuba, durante la guerra hispano-estadounidense, el 3 de julio de 1898, a las órdenes del Almirante Pascual Cervera.

Zaragoza y Such, mostro valor y heroísmo, pero fue herido en el pecho y vientre por una granada y expiró su último aliento abrazado a la bandera de España. Aquel día, 360 marineros españoles murieron, aunque la estrategia de Cervera permitió que 1.900 pudiesen salvar sus vidas, pese al hundimiento de sus buques por la flota estadounidense. España perdió la guerra y con ella lo que quedaba de su Imperio.

Entre los 44 marinos de la provincia embarcados en la Escuadra del Almirante Cervera hallaron la muerte, además del condestable benidormense Francisco Zaragoza y Such, otros seis marinos: dos de alicante, dos de Denia, uno de Torrevieja y otro de Altea, el tercer condestable Pedro Nomdedeu Martínez, amigo personal de Zaragoza.. Sobrevivieron a la batalla y a si internamiento como prisioneros de guerra en los Estados Unidos los benidormenses Bartolomé Agulló Orts, Bartolomé Llorca Zaragoza,. José Solbes Devesa y Valentín Valero García.

Ángel Luis Cervera Fantoni es bisnieto del almirante Cervera, Doctor en Historia (Universidad CEU San Pablo), Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos), Licenciado en Sociología (Universidad Pontificia de Salamanca) y en Ciencias Empresariales (ICADE), y Master of Science in Quality Management (University of Lincolnshire & Humberside - Reino Unido).

Ha trabajado en las áreas de comunicación y relaciones externas de Navantia e Indra, así como en el Instituto Superior de Estudios Estratégicos del CESEDEN como experto en Economía de la Defensa. Es asesor del Comité Científico de la Cátedra UNESCO del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, en temas referidos al patrimonio cultural subacuático y la historia de la Armada española del siglo XIX, así como Académico Correspondiente extranjero de la Academia de la Historia de Cuba (2016), Miembro de la Real Sociedad Geográfica (2016) y Académico Correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana (2017).