Benidorm empieza a pintar de verde las calles de aparcamiento gratuito para residentes como Alcalá, una parte de Mercasa, Xixo o Vicente Llorca Alós

Calles con el aparcamiento pintado de verde que se unen a las que ya lucen de naranja y a la zona blanca y azul. Benidorm será un mapa de colores de zonas de parking en el que se diferenciarán las zonas de pago para los no empadronados y las de residentes. Así, el Ayuntamiento arrancará el domingo por la noche el pintado de verde de las vías en las que el estacionamiento será gratuito para los residentes de la ciudad y de pago para aquellos que no lo sean, aunque esta última medida no entrará aún en funcionamiento.

Así lo explicó el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate quien indicó que la delimitación de estas zonas se corresponde con "calles comerciales y con gran presencia de bares y restaurantes". Entre ellas, lucirán de verde vías como Alcalá, la parte inferior de Mercasa, Santander, Xixo o Vicente Llorca Alós. "Allí seguirán aparcando los residentes de forma gratuita, los vehículos que lleven la correspondiente pegatina distintiva", apuntó el edil. Pero, en el futuro "contaremos con una aplicación móvil, parquímetros y sistemas de pago para que puedan estacionar pagando los no residentes". Benidorm crea 3.000 plazas de zona verde donde los residentes aparcarán gratis Pero esta medida para los no empadronados aún tendrá que esperar. Mientras, la finalidad de iniciar ahora la señalización de estas calles obedece a que "al tratarse de zonas comerciales y de restaurantes, queremos tenerlo todo preparado de cara al verano y que la gente sepa que esa zona es exactamente igual a la de residente, pero en la que también podrán aparcar pagando los que no lo sean", explicó el concejal. Esta nueva delimitación y pintura de las zonas de estacionamiento regulado fue acordada con las asociaciones empresariales de la ciudad, el Consejo Vecinal y las asociaciones de vecinos con los nuevos colores que las definirán. "Nos reunimos con todas las asociaciones empresariales de la ciudad y con las asociaciones de vecinos y se ha pactado con todos ellos", apuntó el edil. Benidorm reorganiza las zonas de aparcamiento para mejorar la rotación y evitar confusiones De esa forma, la zona verde se ubicará en la parte de debajo de Mercasa, algunas calles de El Campo, Levante y el Rincón de Loix. Además, vías como la avenida Vicente Llorca Alós o Xixo serán zona verde de aparcamiento durante los meses de invierno, mientras que en verano será zona azul ORA. Las plazas de zona verde (gratuitas para residentes y de pago para el resto de vehículos) supondrán un total aproximado de 1.586, aunque también se incorporarán nuevas vías, mientras que la zona que será verde en invierno y azul en verano ocupará unas 310 plazas. Por otra parte, la zona de estacionamiento exclusivo para residentes, coloreada de naranja, se concentra en su mayoría en la zona de Foietes-Colonia Madrid y Els Tolls, aunque también en algunas vías del Rincón de Loix, el Campo y La Cala.