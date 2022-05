La Vila licita la explotación de sus playas: 6 chiringuitos, hamacas, sombrillas, taquillas y actividades acuáticas

Seis chiringuitos, un parque acuático, kayak, paddle surf, taquillas, hamacas y sombrillas llenarán las playas de La Vila Joiosa este verano. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la explotación de los servicios de sus arenales, un contrato que tendrá una duración de cuatro años y que, según la previsión, se iniciará en el mes de junio, al principio de la temporada estival. Todo tras no estar disponible para la Semana Santa debido a las mejoras medioambientales y sostenibles que se han querido incluir en el mismo.

El municipio cuenta con 13 playas y calas en su territorio, algunas de ellas con servicios para el disfrute de los usuarios como las hamacas o las sombrillas, actividades acuáticas o, incluso, quioscos donde poder tomar algo fresco. Así, esos elementos tienen que pasar por un proceso de licitación para su explotación por parte de las empresas que estén interesadas. El Ayuntamiento ha dividido en esta ocasión la gestión en 14 lotes; es decir, que cada servicio se adjudicará de forma independiente, no como un solo bloque. Por todos ellos, la administración local ingresará un canon anual que ascenderá en total a cerca de 58.000 euros, según las fuentes consultadas.

Se prevé la instalación de seis chiringuitos en las playas de Racó de Conill, Paradís Cento, Paradís Derecha, Bol Nou, Puntes del Moro y El Torres. Cada uno de ellos reportará al Ayuntamiento un canon de 5.970 euros al año, según recoge el pliego de condiciones. El primero de ellos estará instalado del 15 de marzo al 30 de septiembre; el resto cubrirán la temporada estival del 1 de mayo al 30 de septiembre.

En cuanto al resto de servicios, las playa Centro contará con un parque acuático de 800 metros cuadrados; actividades de kayak y paddle surf y tres bloques de taquillas para los usuarios. La playa del Paradís tendrá además de dos quioscos también actividades acuáticas y 250 sombrillas y 50 hamacas; El Torres, las mismas hamacas y sombrillas y también actividades de kayak y paddle surf. A ellas se suma la playa de la Calet,a también con hamacas y sombrillas. Estos servicios incluyen cánones al Ayuntamiento que van desde los 1.000 a los 4.500 euros al año.

La mayoría de estos servicios se darán de junio a septiembre, excepto las taquillas de la playa Centro y las hamacas y sombrillas de la playa Paradís que arrancarán en marzo, para tener en cuenta la Semana Santa. De hecho, este año, estos nuevos servicios que se adjudicarán para cuatro años no han llegado a estar disponibles para esta gran cita turística. Una circunstancia que ha provocado la queja de usuarios y también las críticas de la oposición hacia el Gobierno local, formado por PSOE, Compromís y Gent per La Vila. El PP ya se refirió a ese retraso en la colocación de los quioscos que se debería haber iniciado en abril. Y defendió que son un "servicio que dota a las playas de algo diferencial" respecto al resto.

No es la primera vez que ocurre esta circunstancia y la adjudicación de los servicios se retrasa o llega "in extremis" al verano. La concejala de Playas, Marta Sellés, explicó a este diario que, a pesar de la demora administrativa "los servicios abrirán a tiempo para arrancar la temporada de verano". En concreto la previsión es que puedan estar listos para el 1 de junio "si todo el proceso sigue su curso y no hay retrasos si se presentan alegaciones o cualquier otra circunstancia". Pero, ¿cuál ha sido la razón para que no hayan estado en Semana Santa? La edil afirmó que "este año se querían incluir nuevas mejoras en el contrato que había que añadir a los pliegos", lo que ha llevado más trabajo técnico.

Entre ellas, se tendrán en cuenta los criterios medioambientales del proyecto, valorándose con una alta puntuación a la hora de analizar las propuestas de las empresas. "Queríamos incluir esas mejoras en medio ambiente y sostenibilidad", añadió. Por ejemplo, si una mercantil incluye sistemas sostenibles como placas solares o mejores recogidas de alcantarillado o limpieza, se tendrá en cuenta en la valoración de los proyectos.

El Ayuntamiento también ha incluido en la licitación una cláusula dirigida a las empresas y la cantidad de servicios a explotar: "Cada licitador podrá hacer una oferta máxima por dos lotes"; por ejemplo, por dos chiringuitos; o por un chiringuito y el parque acuático de la playa Centro. Y no "podrá presentar más de una oferta por lote tampoco al formar una UTE (Unión Temporal de Empresas)". Todo para evitar que todos los servicios o una gran parte de ellos acaben en unas mismas manos y "garantizar la libre concurrencia y que no pase como otros años". indicó la concejala.