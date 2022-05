Las lluvias dejan al límite el pantano del Amadorio de La Vila y desbordan el de Relleu

Ver los pantanos de la Marina Baixa con el agua al límite no es una imagen frecuente. Las lluvias de los meses de marzo, abril y las de los primeros días de mayo han dejado al pantano del Amadorio, ubicado entre La Vila Joiosa y Orxeta, a casi el máximo del nivel de seguridad para abrir las compuertas. Y el agua sigue entrando estos días llegadas del río que lleva el mismo nombre o de la Font de l'Arc. Una situación que no se veía desde hace años y que, además de garantizar el agua para el consumo los últimos meses, lo hace también para el riego, una situación que ha hecho respirar a los regantes del municipio vilero.

El pantano del Amadorio se nutre del río del mismo nombre que llega desde Relleu y del río Sella y la Font de l'Arc. El lunes se encontraba al 83% de su capacidad con 13,16 hm3 de los 15,8 totales, según el informe que cada semana actualiza la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Pero el agua ha seguido entrando y el embalse continúa llenándose, más tras las lluvias de este miércoles, por lo que, según las fuentes consultadas, está ya al 84% de capacidad. La pasada semana tenía embalsados 12,89 hm3 de los 16,8 totales, el 81,45% del total. Hace un año no alcanzaba el 50% (47,7%).

El nivel de seguridad de cantidad de agua para esta infraestructura está marcado en 13,66 hm3 hasta abril; en mayo "se sitúa en 14,24 hm3 del total que puede almacenar" tal y como recoge el protocolo de desembalse para esta época del año, según explicó el el ingeniero director del Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, Jaime Berenguer. Así, "a mediados de mayo podrían tener que abrirse las compuertas" para desembalsar agua si sigue lloviendo o llegando aportes del río. Porque las lluvias de este miércoles han hecho que siga llegando agua al pantano que se suma a la que ya llegaba los últimos días de zona del interior de la comarca.

Ver el pantano del Amadorio con el "agua al cuello" no es habitual. La última imagen similar fue en la primavera de 2020 cuando también se produjeron episodios intensos de lluvia. En 2018 y 2019, el volumen embalsado a principios de mayor era apenas del 38%. Fue en 2017 cuando se dio una situación muy similar con el 85% del pantano lleno. En aquel momento, según confirmaron algunas fuentes, se tuvieron que abrir las compuertas y se desembalsó entre 1.500 y 2.000 litros por segundo, la gran parte de ese agua al mar.

Este embalse no es el único lleno estos días. Lo está el de Guadalest, pero también el de Relleu. Este pantano, con 400 años de historia, está en desuso desde que en los años 40 se construyera el del Amadorio, de mayor capacidad, pero en él se sigue almacenando agua cuando llueve como ha ocurrido las últimas semanas. Tanta que se ha desbordado por la parte más alta y deja una imagen única con una cascada cayendo al estrecho barranco de 40 metros.

Este jueves, aquellos que se acercaron a realizar el sendero colgado sobre el barranco que parte prácticamente desde la pared de este embalse pudieron ver una imagen casi única: "Hacía más de dos años, justo antes de la pandemia, que no se había llenado tanto", indicó el alcalde de Relleu, Lino Pascual. Aunque si bien es cierto que, con el paso de los años y la gran cantidad de sedimentos en su fondo, la capacidad de este pantano es apenas de 1 hm3, la imagen del valle lleno de agua llama la atención tras solo ver tierra y vegetación.

"Mañana aún caerá el agua por encima de la pared porque de las fuentes de más arriba del pueblo sigue brotando agua tras tanta lluvia", indicó el primer edil. Así la imagen del antiguo embalse lleno ha hecho que sea un "añadido" al paisaje para los turistas que estos días realizan la ruta del pantano. Pero además, ese agua también es la que seguirá llenando el pantano del Amadorio ya que es allí donde termina su recorrido.

Agua para los regantes

Las lluvias de los últimos dos meses y que el pantano de La Vila esté lleno es una "muy buena noticia" para los regantes de La Vila Joiosa quienes estos días ya han podido utilizar parte del agua de ese pantano. Según explicó Berenguer, "se está sacando agua a través de la toma de riego" para los campos del municipio. Así lo confirmó también Pedro Alemany, gerente y secretario de la Comunidad de Regantes de La Vila. quien explicó que "se ha sacado agua a 70 litros por segundo hasta que se puso a llover". Pero la intención es volver a realizar este desagüe "a 150 litros por segundo a la acequia principal de los regante para que se pueda regar no solo ahora, sino los próximos meses".

Porque poder acceder al agua del pantano al tener tanta acumulada es una tranquilidad para este sector de La Vila Joiosa que junta a 1.700 agricultores. "En marzo, abril y mayo han caído 227 litros de agua por metro cuadrado, eso no lo veíamos hace mucho tiempo" lo que ha hecho que se llene el pantano hasta el 84%. Alemany explicó que el pantano aún puede almacenar más agua, cerca de 1 hm3, hasta los 14,24 hm3 marcados en el protocolo de seguridad antes de abrir las compuertas y que una parte del agua vaya al mar.

Y eso es precisamente lo que van a intentar que no pase: que el agua del desembalse se pierda río abajo. De ahí que se esté accediendo a ella ya para llenar las balsas y acequias de riego: "Poder sacar ese agua a 150 litros por segundo supone tener agua para el verano. Dar 2 o 3 tandas (una vez al mes) a los regantes y que puedan atender los campos con aguas blancas" que benefician "a la huerta, a los frutales... es muy bueno para toda la agricultura, sobre todo para el níspero". Alemany apuntó que "tener aguas limpias es una muy buena noticia para todos".

Porque la otra opción a la que los regantes tienen que acudir si no pueden tener agua del embalse es al agua depurada que, aunque también es buena para el campo, "la del pantano es de mucha más calidad". Alemany indicó que en 2020 "el pantano también estaba casi lleno pero desde 2017 no nos veíamos prácticamente en esta situación". Así, se llega a 2022 tras dos años en el que el nivel del pantano era escaso y "no se pudo dar agua a los regantes". Por eso "este año va a ser buenísimo y tendremos agua limpia los meses de verano. Ojalá la tuviéramos muchos años".

La intención de los regantes siempre ha sido poder "salvar" ese agua que se tira al mar cada vez que hay un desembalse. Para esta ocasión, por si las compuertas se abren, ya se habló con la CHJ para logar el permiso para que en el momento de desembalsar, el agua vaya a las acequias y aprovecharla para el riego. Pero no siempre es así. El colectivo de Regantes de La Vila lleva años de reivindicaciones para cambiar el protocolo de desembalse que se mide según la época del año. Una lucha que también llevan tiempo con ella los ayuntamientos de la comarca y el propio Consorcio.

Así, por ejemplo, en septiembre el límite de capacidad a la que puede estar el pantano, según explicó Alemany, es de 11,26 hm3 que se ha de "bajar hasta los 8 hm3 en octubre. Es una barbaridad" cuando el pantano está mucho más lleno. "Hay que desembalsar casi 3 hm3 en poco tiempo y el agua va al río", añadió. De ahí que la petición sea subir ese máximo de octubre 2hm3 más. "Los agricultores seguiremos reivindicando que se modifique ese desembalse obligatorio y los caudales ecológicos", añadió. "Nuestra inquietud no es otra", porque el agua es un bien muy preciado no solo para el consumo, sino también para regar los campos.