Los consumidores se adelantan a los bonos con reservas de producto en los comercios de Benidorm

No quedarse sin aquello deseado o simplemente no poder esperar para que no se escape de las manos. Los vecinos de Benidorm han comenzado ya a reservar productos en los establecimientos de Benidorm una semana antes de que se dé inicio a la campaña de bonos de descuento por la que cada empadronado recibirá cinco vales de 10 euros cada uno. En total, 50 euros que se podrán restar a una compra del doble de ese importe, lo que hace que algunos consumidores sean precavidos y ya hayan elegido en qué gastar ese dinero.

"Muchos comercios ya tienen reservas de vecinos que saben qué producto quieren", indicó el presidente de Aico, Raúl Parra. Es decir, aquellos vecinos que tienen claro en qué gastar sus bonos de descuentos están pidiendo a las tiendas que lo guarden para adquirirlo el lunes; una forma de no quedarse con el producto deseado por si hay muchos consumidores que eligen el mismo. O simplemente por seguridad de que será para ellos. "Lo que conseguimos también es asegurarnos las ventas" aunque no se adquiera el producto hasta el lunes cómo mínimo. La campaña "#BenidormTeDaMás" repite formato. La primera edición se realizó en diciembre de 2021 y fue un éxito. En esta ocasión esperan que sea "mucho mejor que la de diciembre", indicó Parra. Así, en aquella ocasión la iniciativa se llevó a cabo del 15 al 31 de ese mes, en plenas navidades. Porque en esta ocasión la cifra total de vecinos empadronados es de 62.598 , un 20% más de personas que la anterior edición cuando el centro era de 61.980 personas. Con todo, en diciembre de 2021 fueron 34.000 personas las que hicieron uso de estos bonos, a los que se destinó 1,7 millones de euros y se tradujo en una repercusión económica superior a los 5 millones de euros. Benidorm dará nuevos bonos de consumo de 50 euros a los empadronados Pero, ¿cómo funcionan los bonos? Los empadronados tendrán que inscribirse en una web municipal o en la "app". Así recibirán hasta cinco vales de 10 euros, en total 50 euros, que se podrán descontar de cualquier compra que realicen en los locales adheridos a la campaña, siempre que la misma tenga un importe del doble del valor de cada vale. Se podrán utilizar juntos o por separado, para compras o consumos que parten desde los 20 euros y hasta los 100, la mitad de los cuales los abonará el propio usuario y la otra mitad, el Ayuntamiento de Benidorm. Los vecinos podrán gastar los vales en todo tipo de negocios incluidos, desde restaurantes, hoteles o apartamentos, hasta comercios, supermercados, taxis u otro tipo de negocios. Pero no solo la previsión es llegar a más residentes, sino también contar con más establecimientos adheridos a este iniciativa. Cabe recordar que los negocios que quieran ofrecer estos descuentos tienen que inscribirse en la web municipal o en la "app". Así, en 2021 fueron 860 locales quienes admitían esos bonos. Para esta ocasión "la previsión es que crezcan el número de establecimientos en relación a la otra campaña", indicó el presidente de Aico. Su previsión: superar el millar de comercios en esta ocasión. Los establecimientos comenzaron a inscribirse el 6 de mayo y lo podrán hacer hasta que finalice la misma. Este lunes a mediodía, solo cuatro días después y con un fin de semana de por medio, cerca de 300 negocios se habían inscrito ya para entrar en la campaña. El bono para compras desborda al comercio de Benidorm "Va a ser una mejor campaña y va a estar mucho más repartido", en relación a las compras. Porque la "respuesta en diciembre fue muy buena" y la ciudad vivió días de ritmo de ventas frenético con colas en muchos comercios, sobre todo, los días anteriores a la fechas más señaladas de Navidad o Nochevieja. "Eso ha hecho que se anime más gente a adherirse a la iniciativa", indicó. Así, el lunes auguran que volverá a ser un día de mucha actividad. Así, los empresarios ya están recibiendo más "stock" para poder atender la demanda que se espera. "Esta semana ya se están preparando las tiendas", explicó Parra. Todo para que el día 16 de mayo, cuando empieza la campaña y se pueden empezar a canjear los bonos, esté "todo listo". Y algunos negocios están redistribuyendo el género: "Se adapta la tienda al tipo de producto que más se vende y se reducen los lineales del producto que menos", explicó Parra. Por ejemplo, él mismo es propietario de una tienda de electrodomésticos que cambiará la distribución de producto: "El más pequeño es el que se vende más estos días, por eso lo movemos". Con todo, la previsión es que la campaña dé un empujón al consumo en una época muy complicada con el aumento de los precios de la luz, la cesta de la compra o el combustible. Aunque el comercio apunta a que será "mejor que en diciembre, quizá la hostería aumente más las ventas". Parra explicó que en Navidad, el comercio "vendió un 80% y la hostelería un 20%. Ahora quizá el porcentaje cambie un poco hacia lo segundo", sobre todo por "el buen tiempo y porque mayo no es un mes de compras como diciembre". Aún así "habrá un aumento de las venta significativo, también porque hay más beneficiarios de los bonos". Comercio y hostelería piden nuevos bonos para incentivar el consumo en Benidorm Por su parte, el concejal de Comercio, Lorenzo Martínez, explicó que esta iniciativa "era muy demandada por los comerciantes" y por eso se ha hecho esta nueva edición. Así, "animo a los vecinos a que descarguen sus bonos y los canjeen a partir del lunes". La edición de mayo no será la última sino que se prevé una nueva en diciembre de 2022, como ya avanzó el alcalde hace unos días. Todo para incentivar el consumo en los negocios locales y ayudar tanto a la familia como al tejido empresarial tras dos años duros de pandemia.