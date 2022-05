Ayuntamientos y CHJ se reunirán para plantear medidas para evitar más accidentes en el río Bolulla

El "Estret" de Bolulla es uno de los parajes únicos de la Marina Baixa pero también se ha convertido en el escenario de cuatro accidentes con víctimas mortales en solo un mes. Una situación que preocupa y que ha puesto en alerta a los ayuntamientos de Bolulla y Callosa d'En Sarrià quienes, tras lo sucedido, se reunirán con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para buscar qué medidas de seguridad se pueden tomar en la zona para evitar nuevos incidentes.

Ese encuentro ya fue demandado hace unas semanas por las administraciones locales y tras haberse producido tres fallecimientos: el primero de ellos el 8 de abril cuando murieron dos personas tras caer por la cascada; y nueve días más tarde se ahogó otro joven de 24 años que fue arrastrado por las aguas y apareció en la presa del Algar. La cuarta víctima perdió la vida este mismo lunes cuando se bañaba en la poza donde termina la cascada. El joven, de 25 años, moría ahogado en el mismo lugar.

Con los anteriores sucesos y, ahora aún más con esta última muerte, los ayuntamiento piden medidas para frenar los accidentes en una zona que cada vez es más concurrida. El alcalde de Bolulla, Adrián Martínez, explicó que "ya pedimos una reunión con la CHJ y se hará el día 20 de mayo". Está previsto recorrer la zona para plantear qué se puede hacer en esta parte del río. "Queremos que nos digan su punto de vista sobre este tema, que acciones se pueden llevar a cabo...", apuntó el alcalde. Porque las administraciones locales tienen "las manos atadas" ya que es la Confederación la que tiene las competencias sobre ese terreno. "Nosotros no podemos cerrar o balizar la zona, necesitamos la autorización de la CHJ"; y eso es lo que esperan conseguir, al menos el permiso para poder tomar algunas de las medidas que ya tienen sobre la mesa.

Martínez explicó que unas de las propuestas es instalar una "línea de vida" en la zona de la cascada. "Con ella se marcaría hasta donde se puede pasar para evitar accidentes o, en caso de tener un problema, poder cogerse a ella", explicó. Para ello, se ha planteado a cuerpos especializados como los Bomberos. Y otra de las opciones, si se consigue la autorización, es poder "balizar la zona y poder realizar vigilancias por la Policía Local" y evitar que se pueda pasar cuando haya peligro.

El alcalde añadió que otra de las propuestas sería "poner un medidor del caudal del agua que hay en cada momento en hm3 por segundo y la cantidad de agua que tiene la poza". Una medida que marcaría cuando "es practicable el río" y que, por ejemplo, los barranquistas expertos ya utilizan con señales en la zona. Pero "necesitamos autorización también para ello".

Cabe recordar que este paraje está ubicado en el término municipal de Bolulla aunque el acceso se hace por Callosa d’en Sarrià. En concreto, desde la zona del Algar se inicia un camino a pie hasta la cascada. Pero no se trata de un sendero marcado como ruta para caminantes, según explicaron algunas fuentes. Porque, de hecho, el acceso se hace a través de campos y fincas de particulares por las que aquellos que quieren llegar a esta zona natural pasan, una cuestión que también causa molestias a los propietarios a los que solo quedaría como solución vallar sus propiedades. Aunque sí hay páginas web que marcan rutas para caminar donde que se indica cómo llegar al "Estret", los ayuntamientos han intentado restringir el acceso, pero sin éxito.

El alcalde de Bolulla mostró a este diario su preocupación por la situación y apeló a la responsabilidad personal de los ciudadanos. Los intentos para alertar del peligro de bañarse o acceder a este espacio se han anunciado multitud de veces e incluso con carteles "que se han llegado a arrancar". De hecho, una de las vallas que impide el paso por el camino con cinta de la Policía ha sido retirada para poder acceder. Por eso, Martínez hizo un llamamiento: "la zona es preciosa, pero lo seguirá siendo. Pedimos a las personas que esperen a que baje el caudal y la fuerza del agua sea menor. Se puede esperar y así disfrutar sin peligro". Así apuntó a que "con el verano empiezan a haber más actividades al aire libre, pedimos precaución y que se tenga mucha prudencia".

Por su parte, el alcalde de Callosa d'En Sarrià, Andrés Molina, indicó que "es una cuestión de responsabilidad; la primera, la personal de cada uno, de ver cómo está el río" en cada momento. Así indicó que se apela muchas veces a esa cuestión pero "no se hace caso". Como muestra los intentos de señalización para alertar de varias cuestiones que se han instalado y a los que no se hace caso. "Tenemos que ir de la mano todos, cambiar impresiones y ver qué se puede hacer", apuntó. "No hay que echar la culpa a nadie de lo que ha pasado, hay que ver de qué manera entre todos podemos actuar", concluyó.

Pero las medidas disuasorias o lo ocurrido en el último mes parece que no frenan a aquellos que quieren acceder o bañarse en la poza de la cascada. Este mismo martes, había bañistas de nuevo en la zona, la misma de los cuatro accidentes, a pesar de que el caudal del agua y la fuerza de la cascada sigue siendo muy fuerte debido aún al caudal del río que aún baja tras las últimas lluvias. Así, todas las partes implicadas seguirán apelando a la prudencia para evitar nuevos accidentes en este paraje único.