Benidorm se impregna de Chanel

Hasta el último momento en tensión y aguantando casi la respiración esperando los votos finales de la audiencia. El público que este sábado siguió la final de Eurovisión desde la plaza de la Hispanidad de Benidorm no perdió la esperanza hasta el final de que el "Chanelazo" fuera una realidad y la representante de España ganara el festival de música. Pero no pudo ser. Aunque los asistentes no dejaron de mandar todas sus fuerzas en ningún momento.

Chanel en el Festival de Eurovisión: así ha sido la actuación de España Hubo emoción hasta el último momento. Muchos soñaban con la victoria de Chanel porque su "SloMo" se había impregnado ya en todos. Tanto que cada vez que salía en la pantalla o un país entregaba sus 12 puntos a la cantante, la plaza vivía cada uno casi como un triunfo. Solo se oyeron algunos pitidos cuando no había recompensa para España por parte de algún jurado. Pero la sorpresa estaba por llegar: los puntos de la audiencia a Ucrania; momento en el que las caras cambiaron y los asistentes bajaron a la realidad. Pero nada más terminar Eurovisión el "Mo, mo, mo, mo" de Chanel volvió a sonar y los que seguían en la plaza volvieron a cantar o a bailar los pasos. El tercer puesto de España sabía a mucho aunque no fuera el oro. La emoción y la ilusión se notaban en el ambiente desde el primer momento. La final de Turín arrancó a las 21 horas y se proyectó en las pantallas gigantes colocadas en esta plaza. Todo eran nervios y mucha alegría y aplausos cuando Chanel actuó. Las banderas ondearon y todos coreaban la letra de la canción al ritmo de la música incluso con abanicos como el que sacó Chanel al escenario. Benidorm fue una fiesta y la plaza se vino arriba con el sonido de "SloMo" de fondo. Al terminar, muchos más aplausos y caras de esperanza en que la victoria sería para España. Con todo, entre tanta emoción, también fue muy aplaudida la modelo Nieves Álvarez cuando salió en pantalla y anunció los puntos del jurado español desde la playa de Poniente de Benidorm. La ilusión era cada vez mayor. Pero no hubo victoria finalmente. La canción española de Eurovisión 2022: ¿Qué significa 'SloMo'? El día eurovisivo comenzó mucho antes con la "Pre Party Benidorm Fest Eurovisión", una fiesta en la que los fans de este evento musical pudieron abrir boca para lo que vendría después. La música y las luces fueron las protagonistas. Una sesión de Dj con música del "Benidorm Fest" y temas de otras ediciones de Eurovisión como "Europe Living a Celebration" sonaron en la plaza prácticamente llena. Luego llegó el turno de Levi Díaz, representante de España en Eurovisión Junior 2021; y Unique, participantes del certamen celebrado en la ciudad en enero. Tras ellos, Gonzalo Herminda, Marta Sango y Javiera Mena se subieron al escenario en la plaza de la Hispanidad para cantar sus canciones ante la emoción y aplausos del público que tenía en mente poder ver a Chanel dándolo todo en el escenario. Así, Benidorm notó el ambiente de Eurovisión todo el día. Se pudieron ver ya a seguidores de Eurovisión por la plaza con sus banderas de España y unas ganas locales de que Chanel ganara en Turín. La canción de "SloMo" se pudo oír en los negocios pero también cantada por algunos asistentes a la fiesta en el municipio. Porque la ilusión de que se produjera ese "Chanelazo" era mucha. El tema de la artista que representa a España en Eurovisión es ya un éxito y el baile que le acompaña formó parte de las coreografía de muchos.