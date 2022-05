¿Por qué está pintada de amarillo la señalización de la calle Ibiza de Benidorm?

Un tramo de la calle Ibiza de Benidorm, en el Rincón de Loix, se mantiene con la señalización horizontal de amarillo y con una ordenación del tráfico muy diferente a la que tenía antes. Así, esos cambios se deben a que la calle aún está en obras, por tanto, la actual configuración es "provisional" y aún se está estudiando el mejor trayecto para mejorar la movilidad en la misma. Pero que se haya cambiado esa distribución no convence al PSOE que ha pedido que se solicite que se reordene de nuevo y se recupere la zona de carga y descarga que se ha eliminado. Pero el PP replica que aún se está "en fase de pruebas" y que hay que dejar "trabajar a los técnicos".

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha explicado que, en estos momentos, y después de eliminar la zona de carga y descarga y la de estacionamiento de ambos lados de la calzada, "hay tres carriles de circulación en el último tramo que discurre desde la calle Ibiza hasta el cruce con la calle Cuenca". Unos cambios implantados por el gobierno del PP que “no están generando los beneficios que esperaban” y que, por el contrario, “están provocando problemas de estacionamiento”.

Así indicaron que “pudimos constatar los problemas que tienen muchos vehículos para aparcar y realizar tareas de carga y descarga. Unos problemas con el aparcamiento y con la seguridad de la circulación que nos confirmaron también los comerciantes y empresarios de la zona”, ha indicado.

Para el PSOE, la mejor solución "tanto para para la seguridad como para las personas que están trabajando en la zona es recuperar un carril para la carga y descarga y dejar dos carriles de circulación para mejorar la fluidez del tráfico”. Así, es la "más satisfactoria para todos y que además evitaría problemas de tráfico y posibles accidentes”. Con todo, el portavoz ha reiterado la propuesta realizada hoy al equipo de Gobierno, durante la comisión informativa de Urbanismo, para reordenar el tráfico de la calle Ibiza y recuperar un carril para la carga y descarga. “Esperamos que el PP atienda nuestra propuesta que va en consonancia con las demandas de los comerciantes de la zona”, ha remarcado.

Pero el PP tiene otro planteamiento. El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, ha aclarado que la actuación es “provisional”, que se trata de una zona “que aún está en obras y por eso está pintada de amarillo” y que “los técnicos están estudiando todo el trayecto de esa calle para mejorar su movilidad”.

En ese sentido, el concejal de Movilidad ha indicado que habían constatado que en dicha calle “seguía habiendo retenciones a pesar de las intervenciones hechas con anterioridad” y ha insistido en que “lo que se ha hecho ahora es hacer tres carriles de circulación, quitar las zonas de aparcamiento para tratar de mejorar la circulación”. No obstante, ha recalcado que se trata de “pruebas y, por lo tanto, no significa que sea definitivo”.

González de Zárate ha recordado que sobre esta cuestión ya respondió al portavoz socialista hace dos semanas “y lo he vuelto a hacer en comisiones informativas, donde le he dicho que todavía no tenemos los datos definitivos”, pero ha lamentado que “al PSOE solo le interesa el desbarajuste. Si buscamos soluciones, dicen que no podemos aplicarlas porque se quejan los vecinos y si hay caos se quejan del caos”. “Lo que tienen que hacer”, ha continuado, “es dejar trabajar a los técnicos, que están haciendo las cosas mirando por el bien de los ciudadanos”.

El concejal también ha afirmado sobre la retirada de la zona de carga y descarga que “si al final esta solución es definitiva, la pondremos en una zona cercana”. González de Zárate ha recordado que el pasado verano y durante la última Semana Santa “hemos tenido flujos de 140.000 vehículos, y no ha habido ni colapso ni caos”. Por lo tanto, ha añadido “las medidas están yendo bien porque las espiras nos permiten contar los vehículos, saber por dónde se mueve el tráfico, y a las pruebas me remito”. “Se están haciendo bien todos los estudios y poco a poco se verán lso resultados” ha concluido.