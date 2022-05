El retraso del Centro Cultural de Benidorm impide promocionar el turismo de congresos y abrir los nuevos conservatorios

La apertura del Centro Cultural de Benidorm sigue sin tener una fecha concreta tras dos días de tiras y aflojas entre el Ayuntamiento y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), dependiente del Consell, sobre quién es el responsable de que la obra no haya sido recepcionada y, por tanto, no se haya abierto aún el auditorio. Mientras, este espacio sigue cerrado a cal y canto sin poder acoger los Conservatorios de Música y Danza; pero tampoco ninguna otra actividad cultural o la celebración de congresos o convenciones.

Esta infraestructura se proyectó precisamente para estos fines. De hecho, la ciudad no cuenta con un auditorio municipal de tal tamaño en el que poder celebrar actividades culturales. Y en cuanto a los congresos o similares, es el salón de actos del consistorio o los hoteles que tienen salas para ello los que asumen este tipo de iniciativas. Todo a la espera de que el Centro Cultural abra sus puertas con la primera fase de construcción ya hecha y una sala de conferencias con 546 butacas y una cafetería.

Así, fuentes del sector turístico consultadas por este diario explicaron que se está a la espera "como agua de mayo" que el Centro Cultural sea una realidad; pero no solo en su primera fase, "sino todo el edificio", porque se tendrían "más opciones en el ámbito del turismo de Congresos y Convenciones, lo que se denomina MICE (turismo de negocios que engloba el ámbito del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones). De hecho, las mismas fuentes indicaron que sobre la mesa ya hay citas de este tipo organizadas que esperaban poder celebrar en él en los próximos meses, por lo que esperan que se llegue a un entendimiento y una solución lo antes posible.

Incentivar este tipo de turismo beneficiaría además al sector de los alojamientos, sobre todo, a aquellos que se encuentran en la zona que "se podrían especializar en este tipo de visitantes" que, además, generan "más ingresos de media".

La no apertura todavía del centro no solo está "frenando" este tipo de mercado turístico sino que también hace que no se hayan podido instalar en el edificio los Conservatorios de Música y Danza. Cabe recordar que el edificio se construyó también para albergar estos centros de estudios después de que hubiera que reubicarlos tras detectarse problemas estructurarles en la plaza de toros, donde dieron clase hasta marzo de 2021. Así, el nuevo curso de septiembre, tras pasar por un centro social y varios hoteles, arrancó en el nuevo edificio polivalente del CEIP Leonor Canalejas, en el centro de Benidorm. Una ubicación provisional a la espera de contar con las nuevas instalaciones en el Centro Cultural de la avenida de Europa.

Un movimiento de instrumentos y elementos de danza que los padres y alumnos llevan meses esperando y que se demora ya demasiado en el tiempo. Por ello, esta parte de la comunidad educativa espera que el nuevo curso de septiembre de este año se pueda arrancar ya en las nuevas aulas.

La oposición pide celeridad

Celeridad en encontrar una solución para poder dar uso a este espacio cultural es la que piden también los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Benidorm, PSOE y Ciudadanos (Cs). El portavoz socialista, Rubén Martínez, explicó que en la última junta de portavoces pidieron "intentar desbloquear la situación cuanto antes". Así apuntó que "hay diversidad de formas de ver el mismo problema" pero "también hay hechos incuestionables" que "pusimos sobre la mesa para solucionar el problema".

El edil en la oposición recordó que el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la SPTCV recoge en una de sus cláusulas que el primero tendrá que "asumir el IVA", lo que es "clave". Algo que plantearon al alcalde Toni Pérez quien indicó que "se haría". De hecho, el primer edil explicó a este diario que "ese es un tema absolutamente menor" y que el gobierno local cumplirá cualquier obligación que incluya el convenio.

Así, los socialistas indicaron que existe otro problema de menos importancia que es la situación de la calle Jaén, donde está la puerta de acceso al centro, y que está actualmente "levantada" por obras. Aunque "no debería ser un impedimento si el Centro Cultural está terminado". Con todo, en cuanto a los Conservatorios, Martínez pidió celeridad para solucionar la apertura del auditorio y no esperar más. De hecho avanzó que en junio habrá que "dejar las actuales instalaciones libres" y pidió que "el traslado se haga ya al edificio nuevo y no se lleven a otro lado".

En este sentido, la concejala de Cs, Ana Pérez Sebastiá, indicó a este diario que "pedimos una solución urgente" porque "en septiembre deberían estar allí los conservatorios" sin más demora tras tantos meses esperando poder estrenar esas aulas. Pero además recalcó el hecho de la importancia de este auditorio: "Altea, La Nucía, La Vila Joiosa o L'Alfàs del Pi siguen ofreciendo una programación cultural que Benidorm ahora mismo no puede albergar". Algo que cambiaría con la apertura del Centro Cultural.

Con todo, el grupo municipal Ciudadanos lleva meses pidiendo al gobierno del PP que le dé información sobre la situación de este espacio. "Desde septiembre hemos preguntado en todas las comisiones de urbanismo sobre qué pasaba y no nos han dado respuesta". La última de ellas el pasado 9 de mayo y insistiendo en si "había fecha prevista para la recepción de la obra"; pero nada.

Pérez Sebastiá indicó que "nos parece una vergüenza" la situación y explicó que "hemos preguntado constantemente y entendemos que si hubiera habido algún movimiento nos hubieran contestado". Desde Cs apuntan que "no solo queremos que se recepcione la obra de la primera fase sino que se retome ya la siguiente, sobre todo para que se haga el parking que pedimos lo antes posible".

¿Habrá encuentro el lunes?

El alcalde Toni Pérez mantenía este viernes la invitación lanzada a la SPTCV de encontrarse el lunes a las 12 horas en el Centro Cultural para que se le entreguen las llaves: "El alcalde con total seriedad y responsabilidad acudirá a esa cita". Pero además indicó que "no me cabe en la cabeza" que otros no lo hagan. Como ya publicó este diario, la SPTCV avanzó el jueves que el director general de esta entidad Antonio Rodes no acudirá.

Con todo, y en relación a esta propuesta de reunión, fuentes de la Generalitat Valenciana apuntaron a este diario que el gobierno autonómico "ha cumplido con la que se comprometió que era acabar el edificio. Ya se ha hecho la obra que el PP dejó estancada" hace años. Así, en cuanto a la polémica de estos días, añadieron que "el Ayuntamiento tiene que dejarse de líos, montajes y 'performance' y recepcionar el edificio". Las mismas fuentes indicaron que "la pelota está en el tejado del consistorio" en este sentido y que no todo se reduce a "entregar la llave, sino que tiene que cumplir con todo lo que la SPTCV le ha dicho y no hacer más daño al pueblo de Benidorm".

Así, el alcalde afirmó que y que "este gobierno ha atendido siempre todas las obligaciones, llegaran en el momento que llegaran. ¿Quién y por qué se duda?", añadió en referencia a este asunto.