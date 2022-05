"No sé si llegaremos a las pernoctaciones de 2019 este verano, pero sí a un incremento del gasto de los turistas"

La Fundación Visit Benidorm, el ente público-privado de gestión turística, trabaja día a día sin descanso en la promoción de la ciudad y en analizar los datos turísticos para adelantarse a los acontecimientos y saber cómo se mueven los mercados. Leire Bilbao es la cara visible de la entidad desde su cargo de gerente aunque siempre recalca que es una pieza más del entramado de profesionales que se encargan de que la capital turística muestre todas sus bondades y destaca el trabajo de todo el equipo. Su análisis es claro: será un buen verano, aunque quizá no se alcancen las cifras de pernoctaciones de 2019 (la mejor temporada). Pero sí habrá más gasto, el turista nacional seguirá eligiendo Benidorm y afirma que el británico ya piensa en sus vacaciones de otoño y del próximo año.

El turismo empieza a recuperarse con datos en abril y mayo muy buenos. ¿Qué previsión hay para el verano?

La tendencia es muy positiva sin duda. Y esto es un alivio después de una época de incertidumbre con sustos que nos hacían pensar qué más vendría. Ahora lo que vemos es una tendencia muy positiva en cuanto a búsquedas de los clientes y a reservas poco a poco, en el corto plazo. Eso sí que ha cambiado, ya no hay reservas con seis meses de antelación que antes teníamos. Los clientes de todos los mercados internacionales están en una media de 60-80 días y los nacionales en menos de 60. Por tanto, la ventana de oportunidad la tenemos a dos meses vista para ir haciéndonos una idea de la evolución. Pero calculamos que hasta octubre vamos a tener cifras muy satisfactorias, no sé si podremos llegar al número de pernoctaciones de 2019, pero sí se llegará posiblemente a un incremento del gasto de esos clientes. En término medio, esas personas que vengan, aunque no sean tantas, dejarán un mayor volumen de negocio en la ciudad y eso es lo importante.

¿El verano se ha planteado que fuera como antes de la pandemia?

No lo habíamos planteado porque desgraciadamente la recuperación va por fases, así lo dijimos desde el principio, que no iba a ser tan rápida como todos quisiéramos. Porque al final hay que reactivar muchas cosas y entre ellas está la aviación. En algunas zonas se está reactivando pero en otras no es la esperada. Por ejemplo, en Reino Unido, la previsión hasta el 31 de diciembre, comparada con 2019, para el Aeropuerto de Alicante-Elche es de un 7,4% menos de vuelos, lo que supone un 5,3% menos de asientos en total. Se trabaja con 26 países, los mismos que trabajábamos y eso sí es muy bueno. Y hemos incrementado el número de ciudades a las que volar, a 112, un incremento del 5,7%.

¿Crece en otros países?

Por países, ha crecido España, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza... Pero caemos en Reino Unido y Alemania, pero prácticamente este último no nos afecta. Esos crecimientos tan fuertes en otros lugares hace que no se recupere el total de los asientos... En Reino Unido han pasado varias cosas. Por ejemplo London Gatwick está por debajo porque ha hecho reformar en la terminal sur y ahora tiene que recuperar todos los vuelos que ha perdido. Todo ello encarece los vuelos y el perfil del público objetivo y tiene que tener un poder adquisitivo más alto.

¿El turismo nacional podría llegar a las cifras de 2019?

Sí podría. Benidorm tuvo el año pasado tuvo muchos clientes nacionales por encima de la media pero le faltaban los clientes internacionales para poder abrir todos los alojamientos. Ahora sí tendremos prácticamente abiertos todos, excepto los que están en reformas, pero la situación no es la misma que en 2019 porque hay menos asientos aéreos. Aunque la guerra de Ucrania va a hacer que el mercado nacional tenga menores expectativas de hacer viajes internacionales y eso nos beneficia. Pero aún no tenemos una tendencia muy clara porque el español empieza a reservar ahora. Hay reservas, pero no las tenemos en bruto y con nivel tan avanzado para ver cómo va a funcionar. Mi previsión sí es que haya un incremento del gasto medio de los clientes. Pasó hace años cuando no se viaja a sitios como Turquía o Egipto. El cliente nacional va a venir y con muchas ganas. muchos han descubierto Benidorm.

¿La última hora es una tendencia que ha dejado la pandemia?

La última hora de la pandemia no es la última hora normal. La que hemos tenido estos dos años era la de "no sé si voy a enfermar"; reservo dos apartamentos y tres hoteles y ya veo si bajan precios; o voy si doy negativo; como hay cancelación gratuita, no me arriesgo. Los días antes se buscaba y se viajaba donde fuera. Pero ese no es el "last minute" normal que tiene un poco más de antelación. Los que tienen claro dónde ir, no se arriesgan a ese última hora de 3 o 4 días antes. El periodo de reservas media en el turismo nacional está por encima de 35 días.

Las últimas semanas ha habido un desembarco de ingleses, ¿cuál es la previsión para el verano?

La semana que viene será aún más porque hay una especie de "mega puente" en Reino Unido por los 70 años de la coronación de la Reina y les han dado dos días de vacaciones de más. Por tanto habrá gente que podrá juntar prácticamente una semana y se podrá ir de viaje. Mucha gente ha buscado Benidorm, por lo que habrá un incremento durante la primera semana de junio de británicos por estas vacaciones.

¿Y seguirá el resto de la temporada estival?

Será un buen verano pero no será como el de 2019 o 2018 porque hay esos asientos menos. Pero fuera de la parte de los touroperadores, que los precios están ya cerrados, en los clientes que vienen por su cuenta, sí que habrá un incremento del precio medio de ese cliente.

¿Se ha recuperado la actividad de los touroperadores?

Se está recuperando. Las agencias han perdido mucho dinero durante todo este tiempo y algunos de los que no están en los números que estaban precisamente son los touroperadores. Están un poco por debajo de los números de lo que solían estar. Pero hay un perfil de cliente que necesita seguridad con lo cual quiere viajar con el paquete completo y que al final le genera menos nerviosismo ante las incertidumbres. al quitarse ahora la necesidad de estar vacunado desde Reino Unido hará que todo sea más fácil y la gente tenga menos miedo a viajar.

¿Están trabajando ya en el otoño y el verano de 2023?

Sí, las expectativas son muy buenas, tanto las de verano como las de otoño. La tendencia es buena porque además hay gente que retrasó sus vacaciones; es decir, las de 2020 reservadas las aplazó para 2021 y también las retrasó. Por lo que mucha gente está pensando ya en las siguientes, El mercado británico va por delante de nosotros y solo piensan en salir de la isla.

El mercado internacional "estrella" de Benidorm es el británico pero, ¿con qué otros países se trabaja para promocionar la ciudad?

Dependiendo la época del año, son diferentes los mercados con los que trabajamos. Lo hacemos con toda Europa, incluso con Rusia hasta ahora. En invierno hay un perfil más senior 50+, porque lógicamente es quien puede irse de vacaciones, como el norte de Europa, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca... Y en temporada de verano tenemos un perfil más familiar y aparece Francia, Portugal o Italia. Todos esos países se trabajan a nivel promoción y acciones o productos. Porque no solo se trabaja por países sino por productos como deportivos, de congresos...

¿Es Benidorm un destino más preferido que antes?

Eso lo vamos a ir viendo. Digo que sí, pero habrá que ratificarlo y ver cómo se sucede. Porque puede ser que muchos turistas decidan volver a hacer esos viajes internacionales y a poder volver a sus objetivos previos. Si siempre has hecho viajes internacionales, no te quedas en el nacional.

¿Ha mejorado la imagen que proyecta Benidorm en estos dos años?

Yo diría que sí. Pero la realidad la tienen que dar las personas y la percepción que tienen. Lo que nos dicen o lo que percibimos es cómo ha cambiado Benidorm, o qué limpio está... Tenemos muchos tipos de indicadores que lo marcan. Por ejemplo el de seguridad, el del clima... qué piensan sobre Benidorm. Esos indicadores van mejorando poco a poco, por tanto, sí. La ciudad está mejorando en la escena urbana claramente y también en los establecimientos hoteleros, restaurantes, comercio... y eso va ayudando a mejorar la imagen del destino.

Hay gente que ha venido a Benidorm por primera vez...

Han sido muchas las familias que han venido por primera vez y que viajaban fuera de España y, como no se podía viajar, han venido a la ciudad y con un poder adquisitvo muy alto. No conocía el destino y lo que ha visto ya no lo va a poder cambiar porque lo ha visto con sus ojos.

¿Es la sostenibilidad un añadido más a la promoción? ¿Cada vez están los turistas más concienciados?

Todavía el público no está dispuesto a pagar más por la sostenibilidad pero sí es algo que ya valoran. Entre un lugar o un hotel más o menos sostenibles, empezaremos a ver que la gente empieza a decidir por el más sostenible. En 2019, los touroperadores ya empezaron a preguntar por este tema y se hizo una acción con uno de ellos en un folleto con indicadores de sostenibilidad con datos de calidad de aire o de agua reutilizable. Es un "extra" que ayuda mucho a tener una imagen muy positiva.

Citas como el Benidorm Fest, ¿mejoran la posición de destino de Benidorm y la promoción?

Absolutamente. Con el presupuesto que tenemos de promoción podemos llegar a donde llegamos; intentamos llegar de forma quirúrgica al mayor número de sitios dando en la clave. La publicidad o el dinero por mucho que lo segmentes y trabajes de esta forma, es el que es. Cualquier tipo de acción en el que aparezca el nombre de Benidorm nos ayuda a visualizarlo de forma más genérica en diferentes públicos objetivos. El Benidorm Fest ha sido una acción que no solo nos ha puesto en España sino que nos han seguido a nivel internacional. Al final la gente está escuchando la marca y eso hace que haya una tendencia de que se busque dónde es y se busque información. En 2021, la web de Visit Benidorm tuvo 6 millones de visitas; en 2020 fueron 2 millones.

El trabajo positivo que se hace a veces se ve "frenado" por la prensa británica...

Ante eso se trabaja trayendo a periodistas que sean profesionales y que vean y hablen directamente del desino. Ahora tendremos una periodista de "The Telegraph" y el año pasado el Financial Times hablaba del urbanismo de la ciudad... Los medios sensacionalistas son sensacionalistas. Si lo que intentamos es contradecirles, al final la noticia está más días ahí. Con algunas noticias, los mismos británicos hacen bromas. Cada vez cala menos el mensaje porque conocen el destino porque al final lo que se busca es el "click" para vender más. Pero de verlo a interiorizar que eso es real va un trecho.

¿Son las redes sociales y los "influencers" otro modo de comunicar que da buenos resultados?

Sí, tiene un resultado más directo de credibilidad. Cuando se hace publicidad, estás pagando por ella, puede ser que lo que diga sea real o de color de rosa. Cuando viene alguien, lo cuenta y además le siguen personas durante mucho tiempo y ya tiene credibilidad entre ellas, a todo lo que cuenta le da su propia credibilidad. No van a hablar de algo que no les gusta, sino que contará todo lo bueno que ha vivido en Benidorm. Lo bueno que tiene es que eso que haces de vacaciones, al seguirle muchas personas, conocen cosas que no se sabía del destino. Son un altavoz de credibilidad de aquellas cosas que puede ofrecer la ciudad. Y además hay "influencers" de muchas filosofías lo que permite micro segmentar por países o productos.