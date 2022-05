El alcalde de Benidorm sobre el Centro Cultural: "Creo que la Generalitat debe plantearse si Rodes es un interlocutor válido"

A las 12 horas, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, acompañado por su equipo de gobierno y técnicos municipales estaban en la puerta del Centro Cultural esperando si el director de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), Antonio Rodes, o algún representante de la misma acudía a la cita que el primer edil anunció la pasada semana tras tres días de intercambio de reproches y culpas entre ambas partes. Pero no ha habido respuesta; de hecho, el responsable de la SPTCV ya avanzó que no acudiría a la convocatoria del alcalde. Así, Pérez sí ha hablado y, entre otras explicaciones y razones, ha afirmado rotundamente que "creo que la Generalitat debe plantearse si Rodes es un interlocutor válido" y, si no lo es, buscar a otro que lo sea.

Esta afirmación llega tras las manifestaciones hechas por el director de la SPTCV la pasada semana y, sobre todo, el tono elegido para ellas, como confirmó el alcalde. "Como ocurre en los partidos de fútbol, cuando alguien no está muy fino, en función de lo que se juegue se tienen que hacer cambios. Lo digo honestamente", indicó Pérez quien añadió que "no voy a tener nunca en cuenta las barbaridades que están diciendo, pero tampoco tengo que tolerar esas difamaciones que son absolutamente inciertas e infundadas". Toni Pérez asegura que está dispuesto a recepcionar el lunes el Centro Cultural de Benidorm Como ya publicó este diario, por medio de un escrito dirigido al primer edil, la SPTCV daba al Consistorio la pasada semana una especie de ultimátum para recepcionar la infraestructura, oficialmente acabada desde el mes de febrero. La entidad trasladó además "gran decepción" por la postura tomada por el Ayuntamiento y alertaba de que "si esta situación no se resuelve a corto plazo, la SPTCV se verá en la obligación de realizar las acciones pertinentes para conseguir el buen fin de este proyecto". Pérez indicó este lunes "sentirse molesto porque esto no es de recibo. Alguien ha perdido los papeles y lo digo honestamente". Así indicó que "si yo fuera la Generalitat y tengo un cargo de confianza que es capaz de trasladar a la opinión pública lo que ha trasladado sobre la institución del Ayuntamiento, lo que hay que aportar es soluciones". Así emplazó al presidente Ximo Puig a "decidir" y espetó que "yo hoy estaría aquí recibiendo al alcalde y una delegación del Ayuntamiento de Benidorm". El director de la SPTCV no ha tardado más que unos minutos a contestar por medio de un comunicado a la comparecencia del alcalde de Benidorm a las puertas del Centro Cultural. Lo ha calificado de "performance instada por el Sr. Pérez" para señalar que “cabe explicitar que, si algo se debe pedir al alcalde de Benidorm, es un mínimo de madurez”. Rodes incidió en que cuando se trata de recepcionar una obra, lo que se ha de hacer es “determinar clara y nítidamente el documento que se ha de firmar en el notario”. Un documento en el que se fijen las condiciones en que se establece la cesión de la infraestructura, añadió, con las obligaciones de cada una de las partes, tanto por el Ayuntamiento que puede fijar sus requerimientos respecto del activo a recibir, como por parte de la SPTCV. El Centro Cultural de Benidorm en el limbo: el Ayuntamiento sigue sin recepcionar la obra Así explicó que, para ello, el Ayuntamiento y la SPTCV designaron una Comisión Mixta que el alcalde "se niega a convocar, haciendo caso omiso a las reiteradas demandas de SPTCV". Sobre este asunto, Pérez también tuvo respuesta: "Ahora atribuyen al alcalde que ‘yo no he convocado una comisión que llaman bilateral’; si como dicen es bilateral a quien no han convocado en ningún momento es a mi". E indicó que "todo es más sencillo y lo estaba siendo. Ambas instituciones tienen suficientemente acreditadas quién es la parte técnica que debe reunirse. No solo han existido esos contactos sino que se han visitado las instalaciones. Nos parece todo un poco fuera de lugar". Un "numerito infantil" Rodes lamentó que en lugar de convocar esa comisión lo que se haya hecho es este “numerito infantil” para que “se le den las llaves”. Al respecto, ha recordado que en el año 2008, el Gobierno del PP "debió haber entregado a la ciudad de Benidorm un Centro Cultural que en su día comprometió". En vez de eso "dejó paralizadas las obras convirtiendo lo que iba a ser un centro de dinamización social y cultural" de la ciudad “en el mayor centro de deterioro urbano convirtiéndolo en un centro de okupas y drogadicción”. El presidente de la SPTCV recordó los pasos dados por la Generalitat quien "accedió a rescatar esta inversión haciendo una primera fase que pidió el propio Ayuntamiento". Sin embargo, una vez hecha, el alcalde del PP "vuelve a fallar a la ciudad realizando todo tipo de enredos con tal de no recibir la obra". Para Rodes, Pérez "da muestras claras de no estar por los intereses de Benidorm, sino de priorizar su posición de jefe provincial del PP y dar una batalla política al Consell a través de la SPTCV, en vez de sentarse y definir claramente las condiciones de la recepción de la obra”. No obstante, "ante ello la posición del Consell es clara: el Centro Cultural de Benidorm permanecerá cerrado para evitar deterioros por causa de su falta de uso a la espera de que este alcalde u otro, que tenga mayor sensibilidad hacia su ciudad, se decida a poner en valor este activo realizado con el esfuerzo de todos los valencianos y que está llamado a rendir grandes beneficios a Benidorm". Con todo, el primer edil de la capital turística insistió en su comparecencia al "trato leal y cordial que hemos mantenido hasta el pasado miércoles, cuando se ha vivido un vuelco y desconocemos los motivos. Ese escrito en un tono y contenido que no vamos a contestar en ningún caso es el que motiva que emplazáramos a la SPTCV para poder visitar hoy estas instalaciones sobre las que queremos entrar ya". Porque "queremos usar ya el Centro Cultural y poder dotarlo del mobiliario necesario". Cae una parte del techo del Centro Cultural de Benidorm Cabe recordar que el Ayuntamiento insiste en que el Centro Cultural tiene que entregarse en perfectas condiciones. Y es que aún se observan desperfectos como humedades o el techo roto tras unas fuertes lluvias o una de las puertas de acceso con el cristal roto. "El Ayuntamiento es una administración y no podemos recibir así una infraestructura,, ni de este tamaño ni de otro tipo, si no está perfectamente informada por los técnicos municipales", indicó el alcalde. La situación que se ha creado con las últimas manifestaciones de ambas partes ha hecho que el trato cordial de los últimos años se haya roto. El alcalde tiene su propia visión: "Los técnicos municipales elevarán informes de todo lo que se está manifestando, que creo que daña la imagen de Benidorm. Aunque no tengo ninguna duda a tener de lo que se está comunicando que lo que se persigue es tan pobre como dañar la imagen del alcalde de Benidorm". Así, destacó que "la política nunca entró en esta infraestructura. Esta no es una obra de la generosidad de nadie". Y recalcó que "nos llevamos un chasco porque no sé qué impide que alguien de la SPTCV esté aquí con nosotros para abrir esa puerta" que, por cierto, "hoy aparece precintada". A la cita acudió el gobierno local con los técnicos municipales y también los dos concejales de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento. Con todo, el portavoz de la formación naranja, Juan Balastegui, recalcó que no entendía la convocatoria cuando una de las partes no había confirmado su asistencia. Así afeó al gobierno del PP haber "parado" un pleno para realizar esa comparecencia pública. Ningún representante del PSOE local ha acudido a la cita. Cronología de los hechos Como ha podido comprobar este diario, entre ambos actores se ha producido en los últimos meses un extenso cruce de cartas, originadas a raíz de un primer escrito de Toni Pérez, en el que el 6 de abril traslada a Antonio Rodes que «nada hemos sabido del momento en el que está prevista esta entrega por parte de la Generalitat» y solicita una «actualización sobre la previsión de la fecha de entrega y puesta a disposición plena a este Ayuntamiento». Al día siguiente, el 7 de abril, el director general de Proyectos Temáticos responde que la construcción se dio por finalizada el 5 de febrero y que el 1 de abril se formalizó ante notario la escritura pública de declaración de obra nueva y añade que «para la entrega de la posesión a favor del Ayuntamiento, (...) deberá efectuarse por medio de la correspondiente escritura pública», por lo que propone cuadrar agendas para el otorgamiento de la misma. El alcalde responde el mismo día, solicitando una copia de esta escritura para el estudio por parte de los técnicos y que le indiquen "el responsable en representación de esta Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) para abordar estos asuntos, así como los aspectos técnicos, económicos y financieros que deban determinar las contingencias y aspectos fiscales que pueda conllevar la citada entrega". La petición es atendida también el mismo 8 de abril por la SPTCV, que remite copia de la escritura y el nombre de los dos técnicos con los que deben contactar. La siguiente comunicación se produce el 20 de abril, a iniciativa de nuevo del alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Este traslada a Rodes el nombre de los técnicos municipales designados para gestionar la entrega del Centro Cultural y solicita copia del informe de valoración de la obra en base a la cual se establece la valoración contenida en la escritura pública, que Proyectos Temáticos le remite al día siguiente junto al nombre de los cuatro técnicos que se encargarán de todos los aspectos necesarios para formalizar la entrega del edificio. Ya el 11 de mayo, Antonio Rodes traslada que «habiendo transcurrido 20 días --desde la última comunicación-- sin haber recibido respuesta alguna, (...) le propongo que para no demorar más esta situación realicemos una reunión técnica (...) con la finalidad de abordar todas las cuestiones técnicas necesarias y en la misma se concrete la fecha para formlar la escritura pública de entrega". El 18 de mayo, el alcalde de Benidorm responde a la carta explicando que "tras nuestra conversación del pasado 09/05", por la caída de un trozo del techo del edificio, "por parte de los técnicos municipales se solicitó y concretó cita con la parte técnica por usted nombrada en representación de la SPTCV, habiéndose mantenido visita y reunión en las instalaciones del propio Centro Cultural el pasado lunes día 16/05", tras lo cual añade: "Considero más que conveniente que concertemos una reunión con la mayor urgencia posible para hacer una valoración de la realidad que a día de hoy ofrece dicha infraestructura (...), entiendo que es un deseo que ambas partes esperamos ver cumplido a la mayor brevedad: la finalización de las obras de la fase I y el inicio de los trámites de entrega de la misma por parte de la SPTCV a este Ayuntamiento". El último de los escritos es el remitido el miércoles, 25 de mayo, por Antonio Rodes, donde el tono cambia por completo con respecto a las anteriores comunicaciones y en la que, entre otras cosas, afirma que "le hemos ido urgiendo a realizar una reunión mixta Ayuntamiento SPTCV para aplicar las condiciones de la recepción de la obra" y que "por parte de la SPTCV se ha urgido con fechas 21 de abril y 18 de mayo a que pusieran fecha, hora y lugar para mantener la reunión. Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta", tras lo cual traslada su "gran decepción de esta postura" y alerta de que "si esta situación no se resuelve a corto plazo, la SPTCV se verá en la obligación de realizar las acciones pertinentes para conseguir el buen fin de este proyecto". El último capítulo, por ahora, ha sido el de este lunes con la convocatoria a las puertas del Centro Cultural. (Información en elaboración)