"Y Benidorm despertó"... con Pedro Zaragoza

“Y Benidorm despertó" de nuevo frente a la figura de Pedro Zaragoza Orts. Aquel que fue Hijo Predilecto de Benidorm y de la provincia de Alicante y uno de los alcaldes de la ciudad más recordado por su trayectoria y proyectos ha sido el protagonista este lunes de una mesa redonda donde dos expertos y Francisco Zaragoza Ivars, abogado e hijo del munícipe han analizado la vida y obra de este ilustre personaje.

La cita ha sido organizada por la Concejalía de Cultura y la Fundación Frax dentro de los actos conmemorativos del "Año Pedro Zaragoza" quien fuera alcalde de Benidorm entre 1950 y 1966, y presidente de la Diputación los cuatro años siguientes. El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, experto en Turismo, Fernando Vera Rebollo; el profesor titular de Territorio, de la UA, y director de la Cátedra Pedro Zaragoza Orts, Armando Ortuño y el hijo de Zaragoza han sido los encargados de hablar de esta figura moderados por el periodista Juan Diaz. Estaba previsto que también acudiera el periodista y maestro de periodistas de viajes y turismo, Mariano López, quien finalmente excusó su ausencia.

Los tres ponentes analizaron desde el punto de vista turístico, urbanístico y personal la obra del que fue alcalde de Benidorm. Así, Vera recordó la "buena amistad" que le unía a él e indicó que su figura "fue un verdadero descubrimiento". Así recordó anécdotas como cuando Zaragoza "subía al Bali para explicar la ciudad" a quien reunía a su alrededor. "Hablar de Pedro Zaragoza es un privilegio y una suerte haberle conocido", indicó el catedrático quien destacó lo "mucho que aporta a Benidorm".

Entre esas aportaciones está "la idea integral de destino turístico" ya que Zaragoza tuvo "una visión global y no segmentada" de lo que tenía que ser la ciudad y, además, "se adelanta a su tiempo" algo que puede sonar a "tópico pero realmente es así". Vera destacó como fue pionero en un asunto tan destacado como el abastecimiento de agua: "Desde que llega a la alcaldía en los años 50 hace acciones trascendentes como la llegada del agua al pueblo" un proyecto que al final "el tiempo le ha dado la razón" porque puso "la primera piedra de algo que es fundamental".

Pero además recordó como Zaragoza fue quien creó una comisión solo para "hablar de que había que mimar las playas", algo pionero como también lo fue la planificación urbanística del municipio. "El Ayuntamiento elaboró un instrumento que abarcaba todo el término municipal" para el que trajo "a prestigiosos urbanitas". Así destacó la "forma en la que relaciona el fenómeno urbano con el turístico" y otro logro: promover una "ciudad compacta, que el tiempo le ha dado la razón frente al urbanismo expansivo".

Vera añadió que de Zaragoza se conocen muchos proyectos pero también hay acciones muy importantes que se conocen menos como la creación en 1956 de la "primera variante" que tenía un municipio y que fue la de Jaime I para "sacar la carretera de dentro del pueblo". Así, destacó cómo la ciudad pasó de los 2.700 habitantes en 1950, a 6.200 en el año 60 y a 12.000 en el 1969.

Por su parte, Armando Ortuño recalcó que no conoció personalmente a Zaragoza, algo que hacía difícil su intervención ante un auditorio lleno de gente que sí lo había hecho o sus familiares. Por ello consideró que su visión podría ser interesante y lo describió como "un mito" de "un pueblo de 2.700 habitantes en 1950 donde él fue el líder que sentó las bases para que Benidorm sea de las tres mejores ciudades del mundo para vivir ahora".

El experto recalcó que "cómo es posible que con 27 años (cuando fue alcalde) tuviera tan claras las cosas. Nada más ser alcalde convocó a los vecinos para convencerles sobre el turismo" y su importancia en una reunión "donde todo empezó". Y destacó el "amor hacia su pueblo" que se refleja en episodios como el de conseguir agua para la ciudad incluso poniendo parte de sus terrenos para permutarlos por otros en Polop. En cuanto las anécdotas, Juan Diaz recordó otra como la del eslogan "El sol pasa el invierno en Benidorm y la brisa en verano", una marca que acabó registrando y la "Costa del Sol se quedó sin eslogan".

Su hijo fue el encargado de recordar las historias y anécdotas más personales: "Era un padre maravilloso". E hizo alusión a temas como el PGOU y a que "no era experto urbanista ni mucho menos, no tenía aún ni la carrera de derecho, pero tenía una ideas muy claras". Así recalcó su empeño: "Quien no sabe, busca al que sabe y eso hizo. De ahí salió nuestro querido Benidorm del que estamos todos tan orgullosos". Recalcó que de Pedro Zaragoza "aprendimos de el el amor que tenemos de nuestro pueblo" y recordó cómo "él no hablaba nunca de estas cosas era mi madre la que nos lo contaba".

Francisco Zaragoza recordó su tiempo de estudios compartido con su padre para sacar la carrera de Derecho: "Me ayudaba bastante". O los momentos compartidos en su casa con Otto de Habsburgo: "Fue un privilegio conocerle. Fue para Benidorm un gran orgullo que viniera aquí".

Emprendedores locales

El profesor Vera habló en su intervención del papel que los emprendedores locales jugaron para la expansión de Benidorm en el tema turístico: "Hay muchos hechos diferenciales de Benidorm y uno de ellos es ese" ya que "frente a otros destinos que fiaron el desarrollo turístico a empresas que venían de fuera", en Benidorm los emprendedores locales "arriesgaron su capital construyendo hoteles y negocios u otras actividades que suman".

Para el experto, esa confianza depositada en los "actores locales tiene un valor incalculable. Y los que no eran originarios de Benidorm supieron vincularse al resto". Algo que "no es lo frecuente" porque "lo normal es que vengan iniciativas de toro lugar y luego desaparezcan". Así destacó que "no se mercadea con la imagen de Benidorm sino que se tiene muy claro qué es el destino benidorm".

Por su parte, Ortuño destacó también las innovaciones que supuso en el ámbito del urbanismo: "Los planes generales estaban solo hechos para Madrid o Barcelona. Y el de Benidorm se aprobó antes incluso de la ley de urbanismo". Así apuntó que "era lógico que no le entendiera cuando lo presentó. Esa es la grandeza de Pedro Zaragoza". Así, el PGOU de Benidorm aprobado en 1956 "define un modelo compacto a principios de los años 50"; un modelo que en Nueva York no acababa de funcionar pero que "Benidorm lo tuvo claro" con la vida en el "espacio público" entre las claves o ser "líder en sostenibilidad a nivel mundial".

Esta última cuestión aún se mantiene. Y Ortuño dio datos: "El rendimiento técnico de la red de agua es del 95% a la altura de Singapur y Amsterdam. No hay más ciudades similares". Y también en el ámbito de la Movilidad: "En Benidorm, más del 70% de los traslados se hacen a pie. La media en cualquier ciudad es del 40%. Pedro sentó las bases y la gestión y esfuerzo de la ciudad lo han ido consiguiendo".

Con todo, la "lección más importante que dio en urbanismo en 1950" es que "había que buscar un revulsivo. Benidorm no tenía diferencias en el entorno con otras ciudades pero el elemento diferencial que él ve es que, de aproximadamente 2.000 habitantes, 200 tenían formación académica". Eso le permitió que los vecinos "le entendieran". A todo ello se une el afán por "visitar otras ciudades para ver las posibilidades que tenía Benidorm y el turismo". Algo que "Bilbao hizo 50 años después".

Promoción turística

Benidorm necesitaba promocionarse. Algo que Vera recalcó para explicar que había "una idea clara" y se materializó en "acciones con las que rompía esquemas" como traer a la ciudad a una familia lapona o viajar a Reino Unido a "acometer acciones que eran inimaginables". Así otro de los puntos en esa promoción fue la importancia del Festival de la Canción de Benidorm: "Fue un revulsivo para poner la ciudad en el mapa turístico".

Con todo el experto destacó la capacidad de Zaragoza para "entender que el turismo es un fenómeno de demanda" y vio "lo que iba a venir, eso fue fundamental". Tenía "claro lo que se estaba produciendo y el cambio de nueva etapa que se producían en el turismo". Y todo ello derivó en "acciones promocionales en países que empezaban a moverse los turistas".

Para terminar, el director de la Cátedra Pedro Zaragoza Orts recalcó que la "figura de Pedro Zaragoza tiene mucho recorrido" y que "en la medida que la ciudad sigue cosechando éxitos va a subir la figura" del excalde, algo que "refuerza el mito no solo de él sino de la ciudad". Vera destacó que "fue un privilegio conocerle" y que "las obras quedan" y eso ha pasado con las del exalcalde. Añadió que Benidorm es un "destino que ha sabido reinventarse a sí mismo por encima de muchos lugares.

El hijo de Pedro Zaragoza agradeció en nombre de toda la familia que se haya nombrado el "Año Pedro Zaragoza" e indicó que "esperemos que este año traiga cosas también buenas para Benidorm". El alcalde Toni Pérez fue el encargado de cerrar el acto destacando la figura del munícipe y avanzó las muchas actividades que se enmarcarán dentro de esta efeméride.