Benidorm organiza una escuela municipal de verano para niños de 3 a 14 años

La Agrupación Local de AMPAs de Benidorm, en la que se agrupan las asociaciones de madres y padres de todos los colegios públicos de la localidad, recupera este año la ‘Escuela Municipal de Verano’ en colaboración con la Concejalía de Educación de la ciudad, para ofrecer a las familias que tengan que trabajar en temporada alta una alternativa económica donde poder inscribir a sus hijos durante las vacaciones escolares de verano.

Esta actividad se va a desarrollará del 4 de julio al 31 de agosto en las instalaciones del colegio Ausiàs March y está dirigida a menores de 3 a 14 años.

La concejal de Educación, Maite Moreno, ha informado que el plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 15 de junio y ha agregado que, “como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento subvencionará con un 50% el coste de la ‘Escuela Municipal de Verano’ a las familias empadronadas en Benidorm”.

Durante su estancia en la escuela, el alumnado realizará diversas actividades, como manualidad, juegos o música, así como salidas y excursiones.

El horario de la escuela será de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, pero se ofrece la posibilidad de ampliar ese horario tanto a primera como a última hora. Así, habrá un servicio de escuela ‘matinera’ que permite al alumnado entrar una hora antes, a las 8.00 horas; del mismo modo que se puede optar al servicio de comedor de 14.00 a 15.00 horas.

El Ayuntamiento becará el 50% del coste a las familias empadronadas en Benidorm

Además, para facilitar y favorecer al máximo la conciliación, este año se ofrecerá también como novedad el servicio extra de ‘Escuela de tarde’, entre las 15.00 y las 17.00 horas.

Fuentes municipales han explicado que el precio por alumno es de 140 euros al mes para los socios de las AMPAs y de 155 euros al mes para los no socios. Al igual que en ediciones anteriores, existe la posibilidad de inscribirse por semanas o quincenas. En ese caso, el precio por quincena será de 80 euros los socios y 85 euros los no socios; mientras que para una semana el coste será de 45 euros los socios y 50 los no socios.

Por lo que respecta a los servicios ‘extra’, el precio de la escuela ‘matinera’ es de 30 euros al mes; y de 40 euros mensuales la de tarde, mientras que el servicio de comedor tiene un coste de 5,90 euros al día.

Las inscripciones se pueden desde ya a través del enlace https://www.trokolo.com/inscripcionveranobenidorm/. Las que se realicen fuera de plazo tendrán un coste adicional de 20 euros.