El buen tiempo y las altas temperaturas han hecho que el final del mes de mayo sea como un verano adelantado. A las puertas del inicio del mes de junio y con la temporada estival a la vuelta de la esquina, las costumbres, malas o buenas, a pie de playa han aparecido de nuevo. A primera hora de la mañana, zonas de la playa de Levante, como el Rincón de Loix, ya son un "expositor" de sillas vacías en primera línea para coger sitio para poder tomar el sol o bañarse horas más tarde. Pero no solo se repite esta práctica que es casi inofensiva, sino otras fuera de la legalidad como vender bebidas en la playa sin control alguno o la vuelta de los "trileros" a los paseos de la ciudad.

Son las 8.30 horas en la zona del Rincón de Loix. En la arena, a escasos metros de la orilla, se pueden ver un grupo de hamacas y sillas de playa vacías "reservando" ya su lugar para que los bañistas puedan disfrutar de un día de playa cuando lo deseen. Pasan los minutos y por el paseo de Levante se ven llegar usuarios cargados con más sillas, hamacas y sombrillas, algunas bien organizadas en carritos hechos especialmente para transportar todos estos objetos.

El ritual es el mismo cada día y cada año, porque la estampa no es nueva y vuelve en cada temporada: montar las hamacas cuanto más cerca del mar mejor, dejar la sombrilla lista pero cerrada y deshacer el camino con el "carrito" ya vacío. Esta costumbre siempre es muy criticada por el resto de usuarios que llegan a la playa más tarde y que ven cómo no pueden ocupar la primera línea que ya tienen los más madrugadores. En estas semanas de mayo, cuando ha apretado el calor, son muchos los que quieren coger un buen sitio en la playa. Aunque no madrugan tanto como en verano al no haber el mismo número de usuarios.

¿Y qué se puede hacer contra esta práctica? Para empezar, con la pandemia, la orilla de las playas de Benidorm tiene que dejarse completamente libre; en concreto, hay que dejar un espacio de 6 metros entre el agua y las primeras tumbonas. Eso ha hecho que los bañistas que cogen sitio lo tengan que hacer metros más para atrás y no entorpecer el paso de los bañistas que quieren caminar. Así, es la Policía Local la que, en base a la ordenanza de playas, puede retirar estos enseres si se comprueba que no están ocupados y se llevan a objetos perdidos. También puede hacer si se requiere por parte de otros usuarios. Todo para buscar el "equilibrio" en el uso de la playa.

Ahora aún son pocos los que llevan a cabo esta práctica que promete aumentar según pasen las semanas y los turistas llenen la ciudad para pasar sus vacaciones. Así, cada verano se repite la situación en el Rincón de Loix o en la zona del Torrejó además de algún punto concreto de Levante; es algo muy puntual en Poniente. Una práctica que solo depende del buen hacer de cada usuario.

Bebidas sin control sanitario

El verano ya casi ha arrancado y la afluencia de turistas cada vez es mayor en las playas de Benidorm. Una circunstancia que convierte a los arenales de la ciudad en el escenario de actividades de todo tipo, desde las regladas hasta las que no cumplen con ninguna normativa. Y estas son la que más preocupan a vecinos, negocios o al propio Ayuntamiento. Tras más de dos años de pandemia y dos verano "atípicos", el de 2022 promete ser el de la recuperación de la actividad turística y, por tanto, el que sirva para algunos intenten "hacer el agosto" de la peor forma. Entre ellos, los "mojiteros", aquellos que, bandeja improvisada en mano, venden bebidas a pie de playa sin ningún tipo de control sanitario.

Este problema se repite cada verano: personas cargadas con vasos de llamativos colores para vender estos productos sobre la arena. El problema es que es una actividad no permitida y que, además, puede conllevar un riesgo sanitario, como así lo han corroborado varios informes en los últimos años. Así, esas bebidas se preparan en zonas no adecuadas y no cumplen con ningún control, según explicaron las fuentes consultadas por este diario. Una cuestión que parece que muchos usuarios desconocen y acaban comprando este tipo de refrescos dentro de la arena y solo pocos metros de los locales hosteleros.

La playa de Levante es normalmente el territorio de estos vendedores pero el aumento del control policial ha hecho que tengan que ingeniárselas para poder seguir con "su negocio" fuera de la normativa. Por ello, también se les puede ver ya en la zona de Poniente ofreciendo estas bebidas a los bañistas.

Así, esta "competencia desleal" preocupa como cada año al sector hostelero. Fuentes consultadas por este diario afirman que "se ha empezado a ver alguno que ya ha comenzado a vender en la arena". Aunque también recalcan que "la presencial policial cada vez les complica más la venta". Con todo, ante que este tipo de "vendedores" pueda crecer en los próximos meses, el sector indicó que "es un tema que tenemos que ver con la Concejalía de Seguridad de nuevo".

Con todo alertan de que "no pasan ningún control sanitario, lo preparan en el suelo en plena calle y es peligroso". De ahí que se intente avisar a los posibles consumidores, algo que también lleva años haciendo el Ayuntamiento. Los hosteleros apuntan además de que "no pagan impuestos ni nada, no hay que permitirlo". Aunque sí apuntan a que "cada vez más los turistas, sobre todo los ingleses, consumen en los negocios de primera línea y se llevan las bebidas a la playa", lo que supone una buena noticia para intentar acabar con los conocidos "mojiteros".

Según las fuentes consultadas, con el inicio del verano se va a intensificar aún más la vigilancia policial en las playas de Benidorm. Como cada verano, el Ayuntamiento aumentará el número de efectivos policiales para reforzar esa labor en los arenales de la localidad e intentar disuadir a estos individuos de sus prácticas de venta.

Esta actividad no solo ha vuelto a Benidorm, también a otras ciudades turísticas de la provincia y, además, no es la única que se ha retomado con la llegada de los turistas. También los "trileros", aquellos que juegan con la conocida "patata" en la calle, empiezan a verse de nuevo en las zonas de más afluencia turística; sobre todo, en los paseos. La vigilancia policial intenta frenar esta práctica como cada año pero siguen encontrando los mismos problemas: no está catalogado como delito. Una circunstancia que deja a las Fuerzas de Seguridad con las "manos atadas" para acabar con este "juego" alegal.