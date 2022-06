La adecuación de impulsiones y bombeos de la red de residuales del tramo final de la avenida del Mediterráneo de Benidorm, el que transcurre desde la avenida de Castellón y Ametlla de Mar, es una obra pendiente desde 2019 y es clave para poder renovar otra parte de esta principal calle comercial y turística de la ciudad. Ahora, tras muchas reivindicaciones del municipio, la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), dependiente del Consell, ha desbloqueado este proyecto que permitirá renovar el subsuelo donde no se ha actuado desde hace décadas y poder así evitar problemas graves.

La EPSAR ya ha sacado a licitación la actuación que no solo incluye esta parte en Benidorm sino que lleva aparejada también mejoras en las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales de l'Alfàs del Pi. Porque ambas localidades firmaron de forma conjunta un acuerdo de cooperación con la entidad pública para, concretamente, adecuar esos impulsores y la estación de bombeo por un importe de 3,5 millones de euros. Un compromiso rubricado en marzo de 2019 y del que aún no se ha hecho nada.

Así, los trabajos que se realizarán en Benidorm se ubican en esa parte final de la avenida del Mediterráneo hacia el Rincón de Loix y suponen una actuación "clave" para la ciudad, como indicó el alcalde Toni Pérez y ha repetido el gobierno local en infinidad de ocasiones. Porque de ella depende que el Ayuntamiento pueda abordar proyectos de futuro. Y entre ellos, el más importante: una nueva fase de renovación de la avenida del Mediterráneo.

Con esa adecuación del subsuelo se mejorará la red de aguas residuales y el sistema de depuración hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y se asegurará su "buen funcionamiento". Una obra que se ha reivindicado en los últimos años desde Benidorm a través de propuestas en el pleno aprobadas y escritos de alegaciones al considerar que este entidad pública no había cumplido con el acuerdo suscrito.

Con todo, la EPSAR prevé adjudicar la obra durante este verano, según los datos que técnicos de la misma aportaron al Ayuntamiento. Por lo que los trabajos, que según el pliego de condiciones tienen una ejecución de 12 meses, podría comenzar en el último trimestre del año. Pero el gobierno local no quiere correr riesgos y, por ello, ha planteado que, una vez adjudicada, "nos volvamos a sentar las partes para ver en qué tiempos se lleva a cabo", explicó a este diario el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

La explicación no es otra que el Ayuntamiento no quiere que, por problemas con la llegada de materiales o de otro tipo, la obra quede paralizada a mitad o se demore mucho en el tiempo. Por ello pedirá "no iniciarla hasta que no lleguen todos los suministros necesarios", explicó el edil. La renovación del subsuelo es una obra importante "que cuenta con muchos tipos de materiales como tuberías u otros de hierro", por lo que piden una planificación exacta de los tiempos. De hecho, la ciudad está poniendo en práctica esta forma de realizar actuaciones importantes para no tener retrasos o paralizaciones por la falta de material: "En Severo Ochoa se va a hacer así para tener todo antes de comenzar", añadió González de Zárate.

Así, La zona de actuación corresponde a uno de los tramos de la avenida de Mediterráneo, entre la avenida Castellón y Ametlla de Mar, donde habría que "levantar" la calle para poder renovar las infraestructuras del subsuelo. Así que el Ayuntamiento ya estudia aprovechar las realización de estas obras para adecuar otros servicios o la escena urbana.

Los trabajos que va a realizar la EPSAR se harán en la parte final de esta principal arteria que aún no ha sido remodelado; así eran indispensables para poder realizar esa segunda fase de Mediterráneo. Cabe recordar que el Ayuntamiento ya ha renovado de forma integral el primer tramo hasta la avenida Europa desde la plaza de la Hispanidad con mejoras también en el subsuelo y un cambio completo de la escena urbana. Así, ahora mismo esta avenida está "partida" en dos partes visualmente: una moderna de un solo carril, con aceras anchas y prioridad para los peatones; y otra con dos carriles en ambos sentidos y con las aceras deterioradas por el paso del tiempo.

El concejal de Ciclo Hídrico explicó a este diario que "se está trabajando con la concesionaria Hidraqua para tener todos los datos y los números para ver si se puede actuar en la parte final de la avenida" a la vez que la EPSAR realiza sus obras. De esta forma se minimizarían las molestias y se evitaría "abrir" dos veces la calle. Así, se modernizarían los servicios existentes como el agua o la luz y se incluirían nuevos; pero sobre todo, se podría ya renovar la escena urbana a semejanza a la primera parte de Mediterráneo. Una de las actuaciones más esperadas por vecinos y empresarios y que permitiría remodelar un nuevo tramo de la vía dejando solo el tramo central de la misma para llevarlo a cabo más adelante.

Mejoras en l'Alfàs

Con todo, la obra de EPSAR permitirá a l'Alfàs del Pi mejorar las estaciones de bombeo de l’Albir, San Pere, Camí Vell d'Altea, Cautivador y Foia Blanca, según explicó el alcalde Vicente Arques. Esta red de bombeos principal impulsa el agua residual recogida por el sistema de colectores no solo procedente del término municipal alfasino, sino también del de la Nucia, llevando los caudales hasta la depuradora, EDAR, de Benidorm.

El portavoz del gobierno Toni Such explicó que son obras "con las que se viene a zanjar un problema que de manera reiterada han venido señalando nuestros técnicos", causado por el "deterioro de las infraestructuras y el crecimiento demográfico que obliga a su modernización y puesta a punto". La EPSAR ha optado por agrupar todas las incidencias de los sistemas de impulsión de aguas con el objeto de construir una estación de bombeo conjunta, acometiendo la sustitución de equipos electromecánicos, valvulería y calderería, así como la ampliación de la capacidad del bombeo de algunas estaciones de impulsión.