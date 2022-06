Es uno de los municipios de la provincia con mayor oferta de plazas públicas de 0 a 2 años pero, aún así, la demanda de puestos escolares en esta franja de edad sigue sin tocar techo en Benidorm. Las escuelas infantiles municipales han registrado este año un 3 por ciento más de solicitudes de matrícula que en 2021, cuando la demanda se disparó un 23% tras el bajón de 2020 por la pandemia, lo que ha obligado a dejar sin pupitre, ni más ni menos, que a 84 menores cuyas familias habían realizado la preinscripción.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benidorm ha recibido 319 solicitudes para el próximo curso 2022-2023, frente a las 232 plazas que se ofertaban de las 366 que hay en total, repartidas entre las tres escuelas infantiles -Fontanelles, Les Caletes y El Tossalet- y el servicio de atención a la primera infancia Nanets. A ellas se suman, además, otras tres preinscripciones de "nasciturus", es decir, niños que aún no han nacido pero cuyos padres ya han registrado la solicitud con la idea de poder matricularlos más adelante en alguna de estas escuelas municipales si se queda una plaza vacante. Con esto, el total alcanzaría las 322 solicitudes.

Según los datos facilitados por Educación, todos los puestos disponibles, 232, han sido adjudicados, mientras que las "escoletes" abrirán ahora sus propias listas de espera para incorporar a más menores en el caso de que alguno de los que han obtenido plaza se diese de baja en algún momento. De los 84 menores que no han obtenido plaza en esta primera fase, un total de 38 pasarán a formar parte de estas listas de espera, al tratarse de niños empadronados en Benidorm: doce con más de un año de antigüedad y 23 con menos de un año de empadronamiento, a los que se suman las tres solicitudes para "nasciturus".

Mientras, los 46 restantes no podrán optar a estas listas de espera al tratarse de familias que no están empadronadas en Benidorm y que, aunque sí pueden solicitar una plaza durante el proceso de admisión, no pueden optar después a las vacantes que vayan quedando por no residir, aunque sus progenitores tengan en la ciudad su domicilio laboral.

Los más solicitados

Para el próximo curso académico, el Ayuntamiento de Benidorm ofertó 16 plazas de Infantil de 0 años, 137 para P1 y 70 plazas de Infantil de 2 años, destinadas a niños y niñas nacidos en 2020. Tanto en P1 como en P2 se trata de un número inferior al total de pupitres disponibles, dado que una parte de los mismos está ocupado por los menores que ya estaban matriculados en el curso anterior y continúan en este ciclo.

Los datos aportados por Educación apuntan a que los puestos para niños de 1 año son los más solicitados, al haber obtenido plaza un total de 142 párvulos mientras que otros 21 se han quedado en lista de espera.

Por lo que se refiere a las plazas para bebés, la ciudad únicamente oferta 16 puestos, con un aula de P0 en la EIM Les Fontanelles y otra en Les Caletes, de los que se han cubierto la totalidad, mientras que otros nueve pequeños se han quedado en lista de espera.

Por último, en P2 había 70 vacantes sin contar todos los puestos de los niños que suben de curso el próximo año. Se han cubierto todas ellas y se han quedado sin plaza ocho familias, sin contar con las que no están empadronadas en la localidad y no entran en las listas de espera.

Además de todas las plazas que están en la cartera municipal, la ciudad también cuenta con otros 72 pupitres para niños de 2 años distribuidos en cuatro colegios públicos: Aitana, Vasco Núñez de Balboa, Puig Campana y Mestre Gaspar López, una herramienta que la Conselleria quiere extender a la práctica totalidad de centros en un futuro cercano, al favorecer enormemente la escolarización temprana, la conciliación de las familias y la reagrupación de hermanos en un mismo centro.

Rechazo a ampliar la oferta en colegios

La elevada cifra de niños que se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles municipales de Benidorm contrasta con lo ocurrido hace apenas unas semanas, cuando el consejo escolar municipal, a propuesta de la Concejalía de Educación, se opuso a la creación de una nueva unidad para niños de 2 años en el colegio público de La Cala.

Como ya contó en su día este diario, la alegación presentada por el Consistorio, que fue aceptada después por la inspección educativa, trasladaba que la demanda escolar estaba "suficientemente cubierta" en esta zona de la ciudad y que la creación de esta aula de P2 beneficiaría a niños de poblaciones vecinas, como Finestrat o La Vila Joiosa, a la hora de obtener una plaza en este colegio con respecto a los niños de Benidorm. Y ello, a pesar de que, con esta aula se podría haber ajustado la oferta de las "escoletes" municipales, ampliando plazas de otros niveles, para dejar fuera a un menor número de alumnos.

Ante la elevada demanda de plazas cursada ahora, la edil de Educación, Maite Moreno ha explicado este martes que las escuelas infantiles "ya se va modulando según la demanda" y ha afirmado que, a pesar de que la tendencia de Educación pasa por ampliar los pupitres de 2 años en los colegios, por el momento el Consistorio no plantea modificar la oferta de plazas en sus escuelas infantiles para ampliar las de cursos inferiores en detrimento de las de P2.