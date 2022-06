La recuperación del sector turístico se mueve a "velocidad de crucero" y se prevé un verano y un año muy bueno para esta actividad. Los empresarios destacan el trabajo que ha costado llegar a este punto tras dos años "muy duros" y hacen una petición a los políticos: "dejen trabajar". Así de directo se mostró el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, quien reclama a las administraciones que lo que necesitan las empresas es agilizar trámites trámites burocráticos y contar con una menor carga impositiva para llegar al objetivo final.

El empresario fue el encargado de inaugurar la IX Jornada de Turismo de Benidorm, organizada en Terra Mítica por AVE junto a AEFA Alicante, APD, la Cámara y CEV de Alicante, EDEM y Hosbec. El objetivo de esta cita era poner en valor el turismo como sector clave en la economía de la Comunidad Valenciana y de España. Boluda fue claro: el sector tiene "una buena y una mala noticia".

La primera de ellas es en relación a aquellos que trabajan para esta actividad, "magníficos empresarios con espíritu emprendedor y vocación innovadora". Pero la segunda se relaciona con la actitud de políticos y administraciones que "no acaban de entender que lo que necesitamos es que nos dejen trabajar". Porque ahora mismo, con los trámites y carga impositiva, se "podría pensar que se está yendo en la dirección contraria" en lugar de ofrecer todo el apoyo a un sector que supone el 15% del PIB de forma directa y el 30% de forma indirecta.

El sector turístico debe ser "cuidado y valorado como lo que es", indicó Bolula quien añadió que los ciudadanos tienen que "asumir que no es algo ajeno, sino que está en nuestro día a día" y es el motor de la economía como ya lo fue años atrás: "en los años 60 y 70 salió adelante sin apenas medios, ¿cómo no lo vamos a hacer ahora?".

Pero, ¿cuáles son las expectativas del sector tras dos años de crisis sanitaria? Por ahora, muy buenas. No solo en ocupación, sino también en gasto turístico. La recuperación de esta actividad es ya prácticamente un hecho y se ha estado anunciando. Así, los expertos que participaron este jueves en la Jornada de Turismo así lo corroboraron: "Es un mérito enorme seguir vivos", según Fernando Trías de Bes, economista y escritor, quien indicó que "el momento de la recuperación ha llegado", aunque es cierto que se habló que el sector turístico sería el último en hacerlo. El experto habló de conceptos básicos como la desigualdad o la inflación; pero también de como el "miedo" que se instaló durante dos años: "los empresarios somos gestores de incertidumbre y hay que vivir con ella", sentenció.

Trías indicó estos dos años ha hecho que el ahorro de los españoles o turistas como los británicos haya aumentado por lo que "para este año hay dinero y el gasto en turismo va a ser bueno". "Hay ganas de salir y la gente se va a mover y habrá más gasto en los destinos", auguró.

En cuanto a ese gasto turístico, David Rico, director de Hotels & Tourism de CaixaBank, recalcó que "hay que seguirlo muy de cerca" y no analizar solo el número de visitantes que reciben los destinos. "Las noticias son positivas. Este año se recuperará un 100% del gasto del turista nacional y un 80% del internacional". Por ejemplo, de los viajeros ingleses, el mercado extranjero predominante en destinos como Benidorm. El experto apuntó que en este sentido hay "sol y nubes". Lo primero porque el 2022 será "un año muy bueno" y lo confirman los datos: las búsquedas de los ingleses en internet sobre España han crecido un 30%. Pero además porque "las ganas de viajar siguen ahí". Y las nubes son en relación a lo que podría pasar con la economía inglesa en los próximos meses y cómo le afectarán crisis como la del gas o el petróleo.

Con todo, Rico apuntó la relevancia de "defender" los ingresos a pesar del aumento de costes que están sufriendo los sectores, entre ellos el turístico: del 3% en la energía, del 6% en lo agroalimentario y hasta de un 28% en los laborales. Por ello apuntó que para mantener ingresos habrá que "defender los precios porque sino quizá habrá que aumentarlos es verano".

Frías y Rico debatieron conjuntamente sobre estas cuestiones y otras como la innovación en el sector: "la innovación no puede ser ajena a la estrategia de la empresa", indicó el primero. Rico animó a las empresas a "no abandonar la senda de apostar por la inversión y mejorar continuamente la calidad de nuestra planta hotelera que, tal y como se ha demostrado en el pasado, repercute en el aumento del gasto medio por turista y en los buenos resultados de aquellos hoteles que han invertido en mejoras".

Innovación y tecnología

Quique Dacosta, cocinero y poseedor de tres estrellas Michelin, fue el encargado de hablar de innovación a través del relato de su trayectoria personal. "He apostado por la divulgación del territorio y nuestra obra para ilusionar a los demás y que creyeran, como en su día yo creí, que desde aquí se podría conseguir todo en nuestra industria", explicó. Así destacó "la fortaleza de la Comunidad Valenciana para convertirse en una referencia de la excelencia gastronómica y hotelera en toda su pluralidad de estilos".

Pero también tuvo tiempo para referirse a las dificultades que encuentran las empresas: "El turismo y la industria de la gastronomía juegan en una autopista de doble dirección con muchos carriles". Por un lado, la parte positiva con un sector que "no para de trabajar" y abrir nuevos negocios; pero por otro, "con 7 o 24 carriles en dirección contraria", los problemas que se encuentran los empresarios.

Uno de ellos relacionado con el empleo y la dificultad para encontrar mano de obra, sobre todo cualificada. Dacosta instó a las administraciones a que "echen una mano". Entre otras cuestiones porque no existe una bolsa de trabajo para paliar la falta de profesionales: "No me vale que nos digan que paguemos más. Porque si no sabes, no tiene sentido". Así apuntó a que se necesita "formación e inversión estratégica en este sector" a través de un "plan estratégico de formación".

En cuanto a la tecnología, en una mesa redonda moderada por Raúl Martín, director corporativo de Producción, Personas y Sistemas de Grupo Martínez y CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, tres representantes de empresas pioneras en su sector han compartido experiencias y reflexiones. Así, Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus; Pilar Crespo, responsable para España y Portugal en Booking.com: y la CEO de Rusticae, Sara Sánchez, plantearon los problemas a los que se enfrentan las empresas de este tipo, entre ellos, por ejemplo, los posicionamientos en internet o la gestión de comentarios positivos y negativos sobre sus negocios. Para terminar, Adolfo Utor, presidente de Baleària, debatió con CEO y vicepresidenta del Grupo Piñero, Encarna Piñero, el modelo de éxito de esta empresa.

Con todo, los organizadores de la IX Jornada de Turismo de Benidorm confirmaron que habrá una nueva edición el próximo año.