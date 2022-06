"No damos abasto". La ola de calor extremo que azota buena parte de España por sexto día consecutivo ha disparado la venta de ventiladores y aparatos de aire acondicionado en la provincia de Alicante, hasta el punto de tener que activar listas de espera para que los clientes puedan acceder a algunos de estos productos. Así lo han confirmado comerciantes de la provincia y portavoces de grandes multinacionales, que han señalado que en algunos establecimientos la demanda ha crecido hasta en un 70%.

Sobran las razones para explicar esta avalancha de peticiones. Al menos, si atendemos a la realidad en las calles y a lo que dicen los datos. Gaianes ha marcado este jueves el récord de temperaturas registrado en la provincia, con 38 grados centígrados, seguido muy de cerca por L'Alqueria d'Asnar (37,9º), Orihuela y Villena, ambos con máximas de 36,4º C.

La Conselleria de Sanidad ha activado para este jueves y viernes la alerta sanitaria por ola de calor alto (naranja) y extremo (roja) en municipios de 27 comarcas de la Comunidad Valenciana, entre ellas en El Comtat, AltoVinalopó, Medio Vinalopó, Marina Alta, Marina Baixa, L'Alacantí y L'Alcoià.

En cuanto a la predicción de las temperaturas nocturnas, se esperan noches ecuatoriales en 8 municipios de la Comunidad, siete de ellos en la provincia: Benidorm, Busot, Aigües, El Campello, La Vila Joiosa, Orxeta, y Finestrat, a los que también se suma Castelló de la Plana.

Precisamente este bochorno nocturno es el que ha empujado a muchos ciudadanos a dar el paso y acudir a comprar aparatos de climatización. Así lo explica Raúl Parra, propietario de un establecimiento en Benidorm de la cadena de electrodomésticos Milar: "La gente no soporta no poder dormir. El calor por el día se lleva mal, cuando de verdad vemos picos de ventas es cuando no refresca nada de noche, como está ocurriendo estos días", asegura.

Y si al fenómeno de las noches ecuatoriales, con medias de 25 grados centígrados en muchas poblaciones, unimos el hecho de que todavía estamos a mediados de junio, se produce lo que podríamos equiparar a una "tormenta perfecta": "Todavía no hemos empezado el verano como aquel que dice. Eso es otra cosa que la gente te dice mucho cuando viene a comprar un ventilador o un aparato de aire, que tienen miedo de lo que puede pasar en julio y agosto y que prefieren estar preparados", agrega Parra, que también es el presidente de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm.

La demanda esta semana está siendo tan elevada que en su establecimiento han pasado de tener una espera de pocos días para la instalación de un aparato de aire acondicionado a que la lista de espera supere ya las tres semanas. "Aunque a nivel compra y consumo el ventilador es mucho más económico, quien puede hace el esfuerzo de ponerse aire porque saben que, al final, es lo más efectivo", añade este vendedor.

Al igual que en Milar, otras multinacionales también han experimentado el mismo repunte en la venta de climatizadores durante estos días. Por ejemplo, en la cadena MediaMarkt, sus ventas de ventiladores han subido un 89% y las de aires acondicionados portátiles un 94%, según recoge Efe.

Por su parte, Leroy Merlin apunta que en la primera quincena del mes han vendido un 22% más de productos de climatización que en junio de 2021 y que los ventiladores se han convertido en uno de los artículos más comercializados, con una progresión de las ventas del 66% respecto al año pasado.

Por último, los datos aportados por El Corte Inglés cifran en un 20% el aumento en la demanda de aires acondicionados y en un 35% en la ventilación, en comparación con la misma semana de 2021.

En cualquier caso, a pesar de la elevada demanda, todos los consultados han afirmado que la cadena de suministros está asegurada y descartan cualquier problema con el stock en tiendas y venta online.

Otros "top" ventas

Aunque la venta de aparatos de refrigeración es el sector donde más se han notado los efectos de la ola de calor, la Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico) apunta que hay muchos otros artículos que también están registrando en lo que llevamos de semana un importante repunte de ventas.

Sin salirnos del sector de los electrodomésticos, el siguiente en el "top" ventas son los frigoríficos, cuya demanda según Raúl Parra también se dispara coincidiendo con las olas de calor debido a que hay más roturas y averías en los motores debido a las altas temperaturas.

Por otro lado, la venta de agua, cerveza o refrescos, tanto en supermercados como en tiendas pequeñas o en la hostelería también se ha multiplicado, al igual que la de helados, bañadores, chanclas y otros productos de baño, añade el portavoz de Aico.

Trucos para refrescar el hogar

Aunque las altas temperaturas de estos días hacen complicado lograr una temperatura agradable para no pasar calor sin recurrir a ventiladores o aparatos de aire, hay algunos trucos que pueden ayudar a refrescar la casa. Estos son algunos de ellos:

– Bajar las persianas y cerrar las ventanas durante las horas centrales del día.

– Cerrar todas las puertas para evitar que el calor no se expanda por toda la casa.

– Abrir las ventanas al caer la noche. A este truco le puedes añadir uno muy efectivo: mojar las cortinas.

– Mojarse las muñecas y los pies con agua fría de forma habitual para reducir nuestra temperatura corporal.

– Crear una corriente en el interior de la casa. O, lo que también se conoce como aire cruzado.

– Proteger las ventanas del sol con toldos en las horas de más calor.

– No usar aparatos eléctricos en la medida de lo posible, sobre todo lo que desprenden más calor.