Contar con una señalización homogénea y que permita a los turistas y visitantes localizar los lugares más emblemáticos solo de un vistazo; pero, además, que se marque donde están servicios como el Ayuntamiento o la Policía Local, entre otros. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa modernizará y actualizará la señalización vertical del municipio para mejorar la imagen actual y poder contar así con señales que permitan saber dónde se encuentra cada espacio, una petición que surgió ya hace cuatro años y que se ha vuelto a llevar al pleno para llevarla a cabo de una vez por todas.

La moción partió del grupo municipal Ciudadanos (Cs) en la oposición y recogía además la necesidad de mejorar también la señalización horizontal del municipio. Así, según explicó el portavoz Paco Pérez Buigues la intención es que "haya un cambio total en la actual imagen del municipio". Por una parte, con esa señalización nueva que permitirá indicar dónde se encuentran lugares como las playas, Vilamuseu o edificios públicos como el Ayuntamiento; y también mejorando otras cuestiones como los pasos de peatones u otras señales en las calzadas.

Así, la propuesta de la formación naranja finalmente contó con los votos a favor del PP, también en la oposición, mientras que el gobierno local (formado por PSOE, Compromís y Gent per la Vila) se abstuvieron en la votación. Eso hizo que la moción saliera adelante y que el Ayuntamiento tendrá que ponerse manos a la obra para la homogenización de la señalización informativa vertical y horizontal para la mejora del tránsito en el municipio.

Según recogía la propuesta la intención es que "se elabore un programa de señalización urbana". El portavoz de Cs explicó que el objetivo es que "cuando lleguen los turistas y entren en la ciudad, se encuentren una señalización práctica que les lleve a todos los lugares". Sobre todo "de una forma mucho más estética" y que se marquen las zonas deportivas, de Patrimonio, etc. Pérez Buigues indicó que serán los técnicos quienes tengan que decidir cuál es la mejor manera si "con colores, con señales diferentes según el tema". Y aprovechó para pedir que "se renueven las placas con los nombres de algunas calles que están deterioradas".

La concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico, la socialista Isabel Perona, apuntó en el pleno que "estamos de acuerdo que la señalética hay que mejorarla" pero recordó que ya se aprobó una moción similar en 2018. Así apuntó que se pedirá "un informe para ver cómo hacerlo y donde colocarlas". Por su parte, el portavoz de Compromís, José Carlos Gil, incidió precisamente en que "habría que llevarla a término" con lo que Cs había añadido en este pleno: "La señalética es un problema porque está todo hecho de forma muy improvisada".

Con todo, fue el portavoz del PP, Jaime Lloret, quien apuntó que debería contarse "con un libro de estilo" que marque cómo realizarla y que se debería de incluir en el contrato de explotación de espacios publicitarios: "Habría que licitar de nuevo la señalética de La Vila e incluirlo en el pliego para que sean las empresas especializadas la que propongan soluciones".

Incluirlo o no en el nuevo contrato ahora mismo no es una opción. Así lo explicó Perona quien indicó que la empresa concesionaria de este servicio tiene un contrato de 15 años que justamente finaliza este año, por tanto cabría esperar a la nueva licitación. Por tanto indicó que se "trabajará en el nuevo pliego para que ahí se refleje todo lo que se quiere". Con todo, Lloret y Perona se enzarzaron políticamente al reprochar el primero a la segunda que no conociera de primera mano la situación actual de la concesionaria de este servicio tras años al frente del gobierno local. Por su parte, el portavoz de Gent per La Vila, Pedro Alemany, añadió que "todo lo que sea sumar es bueno para La Vila" y que hay "que ir todos a una", tras los reproches entre ambos concejales.

Moción del PP por las placas solares

La moción de Cs sí salió adelante pero no corrió la misma suerte la propuesta del PP para que el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento emita un informe detallado en que se estudien las zonas susceptibles de implantación de instalaciones de plantas fotovoltaicas e instar a la Consellería a que tome en consideración la opinión del pleno de este Ayuntamiento cada vez que tenga que estudiar un expediente en el término municipal.

Desde el Gobierno, el edil de Urbanismo, Pedro Alemany, ha alegado en sesión plenaria que "ya se dispone de esa información por escrito" y que el pleno "es soberano para no acreditar una instalación de ese tipo si así lo decide, de igual modo que ha frenado la ampliación de la piscifactoría instalada en la Vila Joiosa". La propuesta solo ha contado con los apoyos del grupo C’s.

El pleno aprobó además por unanimidad el Plan de Seguridad y Salvamento de las Playas y la devolución de la cuantía de 1.102.350,40 euros correspondiente al canon de urbanización del sector PP 26 del P.G.O.U. a la mercantil Edificaciones Calpe. Además, salió adelante la la propuesta de PSOE y Compromís para que el Gobierno central aplique el tipo reducido del IVA del 4% para los productos de higiene íntima y una declaración institucional sobre las violencias sexuales presentada por los mismos partidos en la que se apela a toda la sociedad a hacer frente contra cualquier manifestación machista, violenta que atente contra las mujeres y las niñas; y se compromete a seguir implantando la estrategia valenciana contra las violencias sexuales para erradicar las violencias machistas y para trabajar hacia una sociedad con derechos sexuales plenos.

Además, el pleno aprobaba la moción conjunta de PSOE y Compromís para instar a las Cortes Generales a apoyar el proyecto de Ley Integral para la Abolición de la Prostitución e iniciar los trámites para la aprobación de la Ordenanza Municipal para la Abolición de la Prostitución propuesta por la Generalitat Valenciana en el Ayuntamiento de la Vila Joiosa. Esta propuesta salía adelante con los votos del PSOE, Compromís y PP, la abstención de C’s. y la ausencia durante la votación de Gent per la Vila. Por otra parte, la moción por el 28 de junio – Día Internacional del Orgullo LGTBI+ se hacía conjunta por los grupos Compromís, PSOE, PP y C’s y se aprobaba con los apoyos de todo el bloque plenario.