No a la tasa. Esta fue la frase más repetida en la asamblea anual de la patronal hotelera Hosbec donde los empresarios del sector mostraron un rechazo unánime a este impuesto y donde se pidió la retirada de la proposición de Ley para implantarlo en la Comunidad Valenciana. El sector considera que este medida "desencaja" en el escenario económico actual y que supondría un palo más en la ruedas del sector tras dos años de pandemia.

La entidad ha reunido en el hotel Meliá Villaitana de Benidorm a más de 250 empresarios y directivos turísticos para celebrar esa asamblea anual que ha copado la primera parte de la jornada. Así, tras esta reunión, se sumaron al acto invitados y autoridades entre los que estaban el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón o el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; así como parte de la corporación municipal de la capital turística o la vicealcaldesa de Alicante, Mª Carmen Sánchez.

La patronal hotelera ha vuelto a ser muy reivindicativa como hace en cada asamblea, sobre todo, ante los representantes políticos que acuden a este acto turístico. Este año, el tema principal has sido ese rechazo unánime a la tasa turística. De hecho, los carteles de rechazo a la misma se han podido ver por toda la sala y los asistentes han alzado cada uno el suyo en un momento del acto para mostrar su postura.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, fue la encargada de poner sobre la mesa ese "No a la tasa" para, acto seguido, ser el vicepresidente de la entidad, Federico Fuster, quien leyera el manifiesto que se ha creado para rechazar ese impuesto que se quiere implantar desde el gobierno del Botànic aunque los hoteleros hicieron una apreciación: "No nace del Gobierno Valenciano. No nace de una política turística y tributaria consensuada, sino que nace de una transacción nocturna de 3 diputados de 3 partidos que pretenden hipotecar el futuro del motor económico de la Comunidad. Con todo, se ha pedido enérgicamente la retirada de la proposición de ley que pretende implantar la tasa turística en la Comunidad Valenciana.

El manifiesto ha marcado punto por punto las razones del sector hotelero para rechazarlo. Primero porque consideran que la presión fiscal en la Comunidad es la segunda más alta de toda España y "este castigo adicional es innecesario e inviable". La patronal asegura que "siempre apostaremos por una mejor gestión del gasto, una mayor eficacia de los servicios y por una mejor financiación autonómica. En ese punto cualquier Gobierno de la Comunidad Valenciana nos tendrá a su lado".

Así recalcaron que "no se trata de un impuesto municipal y voluntario" sino "autonómico que se recaudará en todos los municipios y en todas las empresas". Con todo, recalcaron que "en 2019, los impuestos recaudados por la Comunidad vinculados a la actividad turística sumaron casi 3.900 millones de euros, nada más y nada menos que el 15,3% del total de impuestos recaudados".

La entidad considera que esta "proposición desencaja en el escenario económico tan desfavorable como el que nos encontramos actualmente". Y que es una "sangría económica a los consumidores, duramente castigados por la inflación, y por lo tanto una irresponsabilidad y una temeridad". Porque consideran que "14 euros por persona y viaje no desincentiva la contratación" lo que es una "suposición poco contrastada y sin ningún tipo de estudio económico".

Para terminar, Fuster dio un dato: "solo el 44% de los turistas y el 23% de las pernoctaciones en la Comunidad se hacen en alojamientos que pagarían este impuesto" lo que deja "manifiestamente claro que la proposición de ley no quiere velar por el turismo como fenómeno, sino castigar duramente a un determinado modelo de empresa, precisamente la que más valor crea, la que más aporta y la que más empleo mantiene y crea".

Un discurso reivindicativo

En la misma línea de reivindicaciones se pronunció el presidente de la patronal con su tradicional discurso. Tras dos años de pandemia, el sector turístico se encuentra inmerso en la reconstrucción económica "no sin dificultades". Entre ellas, una inflación "tan grande y tan imprevisible" como la que está "golpeando" y que "nuestra generación no ha conocido antes", indicó Toni Mayor. El presidente de la entidad recordó cómo "durante los dos años de parálisis turística por el covid hemos escuchado cómo algunos políticos, economistas y tertulianos se dedicaban a vaticinar que había que cambiar turismo por industria" pero ahora, pocos meses después, "es el turismo el que vuelve a tirar del carro de la economía y es la industria la que pasa por momentos muy complicados".

Mayor puso sobre la mesa la valentía de muchos empresarios que siguen al pie del cañón a pesar de los momentos vividos y que siguen "invirtiendo decenas de millones de euros en trasformar producto" mientras que la maraña de burocracia e indefinición nos está privando del maná de los Fondos Europeos".

La infrafinanciación y la falta de inversión del Estado en la Comunidad Valenciana "es una tomadura de pelo que ni siquiera se compensada con infraestructuras de conexión estratégicas como es la ampliación del bypass de Alicante y una solución al colapso que se avecina con una AP7 liberalizada que cada vez soporta más tráfico y que ya es un cuello de botella importante para la movilidad". Y respecto a la paralización del Tren de la Costa para priorizar un tranvía que una Denia con Gandía "no es una opción presentable" para los empresarios turísticos.

Mayor tuvo tiempo para repasar la historia y se refirió al Centenario de Pedro Zaragoza para recordar "aquel espíritu que nos hizo estar a la vanguardia de Europa. La altura libre, el diseño innovador, la arquitectura rompedora, son los valores que nos han hecho diferentes y que tienen que seguir siendo los que nos guíen al Benidorm del futuro" reclamando además la finalización de las obras del Centro Cultural de Benidorm "por quien está haciendo negocio precisamente de los activos de Benidorm".

Para Hosbec, "los empresarios tenemos que seguir implicados activamente en la lucha contra el cambio climático", aunque el Gobierno y las Eléctricas han cargado la mayor parte del "peso de incremento del coste de la energía en las empresas y la política de combatir los combustibles fósiles y exigir una descarbonización agresiva y rápida ha generado un importante desequilibrio". Europa "no tiene más remedio que acometer una revolución para no depender de la energía ni de otras materias estratégicas de regímenes como Rusia o China y debe acelerar la transición ecológica invirtiendo en centrales nucleares y en el suministro de gas y energías limpias renovables".

Y entre tanta reivindicación, una que lleva semanas siendo un tema preocupante, el Imserso: "La marginación del Gobierno de España no viendo la oportunidad que se abría para todo el sector con un programa de vacaciones de mayores que, reformulado y modernizado, hubiera dado un empuje importante al próximo invierno".

Tras un discurso que suele ser habitual en el presidente de Hosbec reivindicativo, su intervención terminó con el anuncio de que dejará el cargo el próximo otoño tras 14 años como presidente de la entidad hotelera.

Apoyo de las administraciones

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, participó en la clausura mostrando su respaldo "radical" al sector turístico, un oficio "bello y generoso del que vive mucha gente", y ha remarcado que el turismo "es un fenómeno que va más allá de un sector". Además, el titular de Turisme ha hecho hincapié en que "el turismo es una cuestión de Estado", por lo que ha incidido en la importancia de un modelo colaborativo, que debe ser "técnico y profesional".

El responsable de Turisme ha explicado que "el reto debe ser siempre conectar con la demanda", y se ha mostrado partidario de impulsar la inteligencia artificial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o la descarbonizacion. Colomer también ha agradecido a Hosbec "su defensa del sector de una manera indómita cuando es necesario" y ha revindicado mayor diálogo con el sector. "La herramienta más potente que tienen las democracias es el diálogo, y es muy importante reconocer y escuchar la aportación de este sector" ha afirmado.

Por su parte, Carlos Mazón, presidente de la Diputación, se mostró también muy reivindicativo al referirse al programa Imserso: “Estamos a las puertas del verano y el Gobierno de España sigue sin responder a las necesidades del turismo”. E indicó su compromiso con el sector “en su demanda de unos precios justos, adecuados y razonables" para este programa para mayores. Son ya tres años consecutivos “de esta chapuza y quiero que quede claro nuestro absoluto respaldo al modelo turístico y a la necesidad de poder atender a cuantas más personas mayores mejor, en condiciones razonables”.

En cuanto a la tasa, recalcó su rechazo "total" en cualquiera de sus fórmulas y formatos. “No a la tasa turística”, ha clamado el presidente, quien también ha reclamado que no se plantee “ni siquiera un debate, cuya existencia, acabe como acabe, ya nos está perjudicando de cara a los mercados internacionales”. Por último, el responsable provincial y presidente del Patronato de Turismo Costa Blanca ha augurado que, a punto de iniciar la temporada estival, “podemos tener por fin un buen verano, porque se lo merece el sector turístico, que ha sufrido mucho y ha sido injustamente tratado y por eso tenemos que defenderlo, fundamentalmente aquí en Benidorm”.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, reivindicó además una mayor financiación para la ciudad y ha afirmado que “nos llegaría si solo nos devolvieran una pequeña parte de lo que aportamos”. En ese sentido, el primer edil ha instado a las administraciones superiores a que “se aplique una repercusión al municipio en virtud del IVA que se genera en la ciudad”.