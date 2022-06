Mario Villar lleva años navegando entre datos y análisis de variables que permiten ofrecer información muy valiosa tanto a destinos como a las empresas turísticas. Desde su puesto como director de Inteligencia Turística de la Comunidad Valenciana está inmerso en la transformación digital de los destinos y en intentar hacer pedagogía sobre la importancia de la tecnología para los destinos turísticos y cómo puede facilitar la toma de decisiones. Comenzó como responsable de "big data" en Hosbec y en Visit Benidorm y ahora trabaja bajo el paraguas de Turisme comunidad Valenciana. ¿Es la inteligencia artificial el futuro o ya está integrada en el sector turístico? Villar aleja el mito de los robots en este sentido y acerca el de mecanizar procesos para ser más eficientes. Y defiende el análisis de datos como la base para tomar decisiones de éxito.

¿Qué es la inteligencia turística?

Es la aplicación de la tecnología y, con ella, poder extraer datos con los que gestionar los destinos turísticos y las empresas turísticas. Eso permite tener una gobernanza, poder tomar decisiones en base a los datos, no solo con la opinión de expertos. Esto ha supuesto un cambio de paradigma gracias a la revolución que ha habido con los datos. Es el petróleo del siglo XXI.

¿Cómo ayudan los datos a tomar decisiones al sector turístico?

Para empezar, en la gestión de los destinos. Benidorm fue el primero en utilizar los datos para acciones de marketing. Yo comencé con ellos, con Leire Bilbao en la Fundación Visit Benidorm, y lo que se hacía era medición: obtener datos, medirlos, qué se hablaba en redes sociales, de los precios de los alojamientos, de las reviews de los hoteles para medir la calidad y la percepción del turista... Eso nos lleva a conocer mejor al turista y tomar mejores decisiones. Pero sobre todo a ser más eficientes en el marketing.

Para promocionar el destino...

Sí, pero para promocionar el destino primero tienes que tener algo muy potenciado, un buen producto. Y en la Comunidad Valenciana lo tenemos. A partir de un producto tenemos que conocer quién lo consume, quien habla de ello... Esos datos nos darán conocimiento de la demanda y de la oferta y hay que intentar juntarlo todo para crear una promoción en la que el turistas se fije.

¿Y a las empresas?

Las empresas deben utilizar los datos para que ellas mismas sean más eficientes a la hora de organizarse, de conocer el turista que puede venir, el ciudadano y, por supuesto, gestionarla. Y con datos propios para aminorar gastos y tener mayor beneficio.

¿Con qué herramientas se trabaja para lograr esos datos?

Primero viendo las herramientas que hay en el mercado, haciendo una inteligencia competitiva; y a partir de ahí contratar lo que más nos interese. Ese es el momento en el que está Turisme Comunidad Valenciana y la mayoría de destinos. Se ha democratizado mucho la tecnología pero no llega a ser tan barata ni tenemos el personal para crear un sistema de inteligencia propio. El siguiente paso será crear ese sistema de inteligencia turística propio en el que ya se está trabajando. Ahí si podremos obtener datos de lugares propios, de empresas y destinos, y convertirlos en información valiosa para el sector. La conjunción de ambos ejes es la mejor opción.

¿Qué papel ha jugado la tecnología en el sector turístico durante la pandemia?

Nadie estaba preparado para algo como el covid; ni siquiera el más adelantado. Pero fue clave la inteligencia turística para conocer la percepción que se tenía de la Comunidad Valenciana y de los destinos en ese momento. A través de ese análisis se crearon campañas de recuerdo hacia los turistas. Con los datos que teníamos de turismo, la escucha activa en redes, sabíamos que los turistas compartían cosas sobre los destinos y sus preferencias. Luego se transformó en campañas y se cambió el lema de "Mediterráneo en vivo" en "Mediterráneo en vivo y seguro". Y se dio una proyección de cómo se trabajaba la seguridad, por ejemplo en las playas. Benidorm fue ejemplo. Todo estaba muy medido. Eso es la inteligencia turística: a través de unos datos analizar y tomar la mejor decisión.

¿Y en la recuperación del sector turístico?

El turismo es la industria de la felicidad y es lo primero que cae cuando viene una crisis, pero también lo primero que se recupera. Lo que está ocurriendo a partir de la transformación del covid es que los planes estratégicos ya no se hacen a 5 o 10 años, se hacen a 3 por el entorno de volatilidad. Las estrategias se miden a medio y corto plazo porque sabemos que a largo pueden ocurrir cosas que no somos conscientes. Y también cambia que en los planes estratégicos se están extrayendo muchos indicadores para medir y saber cuestiones como sostenibilidad, gobernanza, innovación, accesibilidad... ya se miden en los destinos.

¿Se puede adelantar con esos datos qué ocurrirá en verano?

Sí, ahora tenemos datos de cómo se están realizando las reservas, y los hoteleros lo saben, y ven cómo se reserva con mayor tiempo, eso les ayuda a gestionar desde el empleo a los recursos. Desde Invat.tur podemos adelantarnos para esas cuestiones de marketing porque, por ejemplo, podemos predecir con cuánta antelación nos está buscando cada persona. Esto nos ayuda a ser más eficientes en las campañas, saber los mercados que te están buscando y desde qué ciudades, entre otros datos. Y eso es muy importante para los alojamientos, para realizar estrategias de venta directa, por ejemplo, y no depender de la touroperación. Otra herramienta importante es la que hemos hecho sobre la sostenibilidad. Con otro experimento de inteligencia artificial podemos predecir qué va a ocurrir con las búsquedas de vuelos según la temperatura en origen. Hay sorpresas según el lugar de origen.

Esa primera herramienta es la que fue premiada hace unos días...

Sí, la herramienta de la Gestión del Flujo del Dato. En Invat.tur hay cuatro experimentos con inteligencia artificial. Cada "click" que se da, esa inteligencia artificial analiza casi 7 millones de registros, lo que nos deja con muy margen de error. Otro estudio es sobre la percepción de la calidad hotelera comparado con los precios históricos.

Se habla mucho de inteligencia artificial, ¿es el futuro o ya es clave?

Realmente es una falacia lo que se dice que la inteligencia artificial no se está utilizando, sobre todo en turismo. Un estudio que se hizo en Europa sobre la inteligencia artificial, decía que en España se utilizaba un 6% de ella en los sectores; en el turístico era del 7%, por encima de la media. Eso es porque el turismo lleva mucho adelantado en el tiempo con este tema, por ejemplo con la comercialización con buscadores, etc. Todos los procesos que están automatizados es inteligencia artificial, pero el problema es que se percibe como un robot que va a pensar por nosotros.

Se tiene entonces otra imagen diferente a lo que es...

La inteligencia artificial se ha querido asociar con robots en industria que pueden realizar funciones del humano, pero la inteligencia la tiene el humano. Lo único que hace es copiar un proceso o protocolo y lo repite más rápido. Pero quien lo crea somos nosotros. Y hay que tener cuidado porque los algoritmos del futuro tienen que tener ética, y eso lo pone el humano, no la máquina. Hay un ejemplo claro y simple: hacer el checking. Si se hiciera en una máquina en todos los alojamientos, ahorraría mucho tiempo a aquellos que se dedican al turismo. El tiempo es de vital importancia para el turista. Mientras se usa este sistema, el recepcionista puede hacer de prescriptor del destino y eso es más importante. Eso es la inteligencia artificial: que una persona te pueda atender mientras el proceso está automatizado.

¿Se le da la importancia que tiene a la tecnología?

Mi opinión es diversa. Conocemos las tendencias, por ejemplo de búsquedas de vuelo o los asientos que pueden venir a los aeropuertos y de cada mercado. Por tanto sabemos hacia donde van las tendencias y realizamos inteligencia competitiva frente a otros destinos desde Invat.tur. Trabajamos para todo el sector. Otra cuestión es quién quiere aprovechar esos datos o no. Estamos en una revolución tecnológica pero también es cultural. La diferencia es si tomas una decisión en base a los datos o la intuición; esa es la diferencia de todo. Habrá empresas muy avanzadas que usen los datos y otras que no.

¿Cómo se aplica la inteligencia turística a cosas más cotidianas como las playas o los espacios naturales?

Desde Invat-tur creamos por ejemplo el modelo de espacio natural inteligente. En él está Finestrat y cómo ha trabajado ese modelo. El Puig Campana es un lugar emblemático que visita mucha gente para hacer senderismo. No se puede llenar de señales porque perdería su esencia. Por eso, para la seguridad, crearon una 'app' que la utiliza mucha gente para ser más eficientes. A parte de la información y estar conectado a la Policía, si te pierdes o tienes una lesión, te conecta directamente y no hace falta que se desplacen, sino que con un dron se marca el camino y te ven con una cámara. Si estás lesionado, te ubican rápido. Es uno de los ejemplos más claros de cómo la tecnología ayuda en un entorno turístico. Otro ejemplo simple es dar información en las playas de los rayos uva. En una playa del sur de la provincia se puso bien grande y pensaba que no era importante, hasta que una usuaria explicó que interesa por saber si se puede ir a la playa o no tras un cáncer o para los niños. Eso es inteligencia turística también: dar al visitante todos los datos para que tome una decisión.

¿Cuesta hacer llegar el mensaje de la importancia de la tecnología?

No es que cueste, es que es normal que cueste. El contexto es muy difícil para los empresarios. Habrá un 98% de pymes a las que cuesta abrir la persiana cada día. Hay que saber en qué contexto nos movemos. Es muy difícil que una persona que trabaja en el sector servicios con mucho sacrificio llegue a mucho más. Admiración por lo que hacen y a partir de ahí se podrán aprovechar de una forma u otra cuando seamos todos más conscientes, cuando se democratice más la tecnología y sea más barata y cuando transformemos los datos en información. El ritmo al que avanzamos en esta revolución lo marca por ejemplo que estamos poniendo de moda un QR que se inventó hace 10 años. Cada tecnología tiene su momento, y no hay que forzarlo; suele llegar según las necesidades.

¿Cómo funciona la red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) de la Comunidad?

Hay 104 destinos ahora mismo. Todos los destinos de la Comunidad Valenciana que quieran ser turísticos tienen que tener una estrategia establecida y una metodología muy clara. Esto no se había logrado antes en el turismo. Los destinos tenían determinación según el político y de forma volátil cada 4 años. Se ha transformado el sector turístico en política de estado. Saber a dónde dirigirse es muy importante. Somos la única red a nivel nacional que trabaja en diferentes niveles. El 3 de los destinos más avanzados como Benidorm o Altea; el nivel 2 que están con autodiagnóstico; y el 1 que son los que aprenden del resto.

¿Cómo se logra ser un DTI?

No todos pueden ser DTI. Porque para ello hay que ser primero un destino maduro en turismo. Hay una serie de requisitos. Otra cuestión es que cada destino pueda aplicar tecnología para obtener datos. Ser DTI implica que el sector turístico sea el principal del destino y en base a ello tomes decisiones. Cuando eres un destino maduro, tienes turismo, lo que quieres es conocerlo y aplicar la inteligencia turística. Y eso se obtiene con datos, el análisis y eso te lleva a que se puedan tomar decisiones. Por ejemplo de seguridad: si tienes datos de cuánta gente has tenido en un día concreto, puedes prever y reforzarla.

¿Es Benidorm un espejo donde se tienen que mirar otros destinos?

Sin duda. Es parte de la envidia sana del turismo español. Cómo una ciudad con 70.000 habitantes es capaz de albergar tanto turismo, tener un empresariado tan fuerte, alojamientos y con un 45% de turismo británico. Eso lo que te da es una desestacionalidad muy importante para una sostenibilidad económica y social. Benidorm sí es un DTI: un destino maduro que se está transformando en torno a la tecnología, que ha cambiado su imagen gracias a esa certificación y con un gran trabajo detrás.

Y los destinos más pequeños, ¿pueden ser DTI?

Por supuesto pueden ser DTI adaptado a sus necesidades. Hay casos como la Canal de la Navarrés, en Valencia. Cómo se trabaja para adaptarse, atender a los turistas y tener más información a través de la tecnología. Morella también y otro ejemplo son destinos como Guadalest. Tiene que gestionar su excursionismo, saber las personas que van al día... y dárselos a los restaurantes, bares, etc. Cada destino tiene sus necesidades y la tecnología puede adaptarse a ellos para ayudarles.

En estos casos es clave que tengan apoyo externo al no tener tantos recursos...

Ahí está ese handicap en esta revolución tecnológica. Es muy difícil gestionar todo esto, la transformación de un destino sin talento, sin personal. Ahí es donde la administración debería hacer un esfuerzo e impulsar esto de forma seria. No solo con la Red DTI, que ya se está haciendo, sino con un servicio mayor. Y eso requiere de contratación. El problema que estamos teniendo es la atracción de talento al sector turístico, no solo a nivel de empleo, sino también en el ámbito tecnológico. No hay una solución inmediata sino una estrategia a largo plazo para atraer personas con preparación tecnológica, sociológica y humanista hacia el sector del turismo. Y no es un problema de formación ni mucho menos.