Benidorm hará frente a los 4 millones del IVA del Centro Cultural con un nuevo préstamo

Un nuevo préstamo bancario a largo plazo para afrontar los cerca de 4 millones de euros por el IVA de las obras del Centro Cultural. Así afrontará el Ayuntamiento de Benidorm este gasto necesario que se hará efectivo una vez que se escriture a su nombre la primera fase de la construcción del auditorio y que se enmarca en los compromisos que el consistorio adquirió con la Generalitat al firmar el convenio de 2018 para retomar las obras.

Así lo ha explicado la concejala de Hacienda, Aida García Mayor, en el pleno celebrado este lunes en el que el Gobierno del PP ha aprobado una modificación presupuestaria, la octava, en la que se incluía ese cambio en una de las partidas para hacer frente a este IVA que asciende a casi 4 millones de euros. La edil indicó que ese importe se hará frente con "un préstamo a largo plazo", como así recoge también la documentación a la que ha tenido acceso este diario. La propuesta para modificar las cuentas municipales se ha incluido en la sesión como una moción extraordinaria por parte del gobierno local que además incluía ampliar el presupuesto de otras partidas como Alcaldía o Comercio.

En este punto, el PSOE se ha mostrado a favor de la modificación presupuestaria, sobre todo, en la parte dedicada el Centro Cultural. El portavoz socialista Rubén Martínez indicó que "estamos a favor pero tenemos dudas algunas cuestiones" que no correspondía con el importe de ese IVA y así avanzar en el proceso para avanzar y poder abrir finalmente el auditorio. Así, durante el debate no hicieron ninguna mención más a la forma en la que se afrontará ese importe. Cabe recordar que los socialistas votaron a favor del presupuesto del gobierno del PP después de llegar a un acuerdo para que se incluyeran sus propuestas.

Pero el portavoz de Ciudadanos (Cs), Juan Balastegui, sí tenía algo que decir. Para comenzar criticó que los populares llevaran a pleno una nueva modificación presupuestaria, "la octava en cuatro meses desde que se aprobó el presupuesto por PP y PSOE". Pero además afeó al gobierno local que se vaya a pedir "otro préstamo al banco" para hacer frente a esos casi 4 millones de euros del IVA del auditorio y criticó la falta de planificación: "Decían que estaba todo planificado pero se ve que no tenían mucha confianza en tener el Centro Cultural este año porque no presupuestaron ese importe".

En este sentido, la concejala de Hacienda recalcó que cuando se aprobó el presupuesto de 2022 aún no se "podía saber" qué iba a costar esa cuestión: "No sabíamos el importe" porque la declaración de obra nueva llegó más tarde, "ya con el presupuesto aprobado". Así recalcó que "es una cuestión externa que el Ayuntamiento tiene que atender dentro de sus obligaciones". Pero no convenció a Balastegui: "Más o menos podían calcular el 21% de IVA de la obra, el problema es que no tenían el dinero" cuando se aprobó el presupuesto.

"No hacen más que pedir préstamos a los bancos y no hacen más que sacar pecho de buena gestión", recriminó al gobierno local el portavoz de Cs. Cabe recordar que el Ayuntamiento ya aprobó en el pleno de mayo pedir un préstamo de 19.020.960,19 euros para financiar 35 obras que ya han arrancado o se realizarán en la ciudad en los próximos meses. Y además también se financió a través de otro préstamo el proyecto "Red.es" u otros 4 millones de euros para hacer frente a una sentencia de El Moralet.

Con todo, desde Ciudadanos indicaron que "la deuda del Ayuntamiento se está engordando por meses de forma temeraria y peligrosa". Y el portavoz de la formación hizo una predicción: "No será el último préstamo que se tendrá que pedir, entre otras cosas porque no paran de llegar sentencias". Así acusó al gobierno local de "llevar al consistorio a un endeudamiento que no van a pagar ustedes sino todos los ciudadanos". Además indicó que "no van a reconocer el presupuesto de cómo empezó a cómo acabará" tras las modificaciones presupuestarias. Para Balastegui, así "no se gestiona un ayuntamiento, los presupuestos son sagrados. Pueden haber modificaciones pero llevamos ocho". La edil de Hacienda le contestó: "Dijimos que íbamos a hacer las que hicieran falta".

Con todo, no fue el único punto relacionado con el Centro Cultural ya que al principio de la sesión plenaria se aprobó por unanimidad una prórroga de cuatro años del convenio del Centro Cultural de Benidorm que el Ayuntamiento firmó con la Generalitat Valenciana en 2018 y que dio luz verde a retomar las obras para finalizar la primera fase del auditorio. La propuesta partió de Alcaldía pero ha sido presentada finalmente por la Junta de Portavoces, es decir, por los tres grupos de la corporación de forma conjunta.

La moción no solo aprueba esa prórroga por parte del Ayuntamiento sino que en ella se solicita al presidente del Consell, Ximo Puig, y a la dirección de la SPTCV que "adopten igual resolución" y "manifiesten su voluntad por escrito de prorrogar el convenio"; es decir, que "imiten" aquello que ha hecho el Ayuntamiento este lunes. Cabe recordar que dicho convenio tenía una duración de cuatro años, por tanto, caducaba el próximo 31 de julio. Precisamente, el Ayuntamiento reclama además que "independientemente" de cuando se firme esa prórroga, es necesario que los acuerdos de ampliación del convenio estén "notificados e intercambiados" antes de esas fecha para "evitar la extinción" del mismo.

El convenio firmado en 2018 entre ambas administraciones permitió reanudar la construcción del Centro Cultural para finalizar esa primera fase, que incluye los dos conservatorios municipales, un auditorio con 450 butacas y una cafetería para dar servicio a ambos espacios. Así, la inversión para terminar esta primera fase ha sido de 12,7 millones de euros que se suman a los cerca de 24 que ya se gastaron para realizar la estructura, unas obras que se pararon hace años y se retomaron con ese convenio de 2018. Así, aún quedaría pendiente la segunda fase con un auditorio mayor, con unas 1.100 butacas; una sala de exposiciones; biblioteca y parking subterráneo, entre otros.

Mientras el Ayuntamiento aprueba esta prórroga del convenio, ambas administraciones están inmersas en el proceso y negociaciones para que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) entregue el edificio con las obras de la primera fase ya terminada. Uno de esos compromisos era el IVA entre otros marcados en la última reunión entre ambas partes en la que se plantearon los pasos a seguir para acabar las obras y los trámites para el cambio de titularidad del Centro Cultural lo antes posible.

