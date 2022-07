Benidorm mantendrá obras en marcha este verano y acelera otras ante la llegada de turistas

A un ritmo frenético esta semana y durante las próximas. Benidorm mantendrá este verano en marcha parte de las obras que ya tiene comenzadas a pesar del inicio de la temporada estival; pero además, ha puesto el acelerador en otras para terminarlas ante la llegada de los turistas. Así, parte de la actuación que se está llevando a cabo en el barrio Els Tolls como las que se desarrollan en dos calles de la Cala seguirán realizándose al considerar que no causan molestias excesivas y, sobre todo, con el fin de garantizar los plazos establecidos y evitar retrasos que pusieran en riesgo otras obras municipales y supramunicipales.

Desde hace meses, las obras en las calles de la capital turística se han ido sucediendo casi sin descanso. La calle Jaén, avenida de Europa, la avenida Marina Alta y Marina Baixa, el barrio de Els Tolls, la calle Esperanto u Ondulada, entre otras, se han "levantado" para mejorar tanto los servicios del subsuelo (como las conexiones de agua, pluviales o iluminación) como la escena urbana. Todas ellas a un ritmo casi frenético que en algunos casos no ha sido suficiente para terminarlas antes de la llegada de la temporada turística.

Así, el Ayuntamiento ha decidido mantener alguna de esas actuaciones los meses de verano y ha acelerado el ritmo de otras para poder abrir las calles a tiempo ante la afluencia de turistas que se espera en el municipio las próximas semanas. El concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, explicó que "buscamos el equilibrio" entre el interés público en que las obras terminen en el plazo previsto y el "cumplimiento de alcanzar servicios óptimos para los residentes y visitantes y el bienestar de todos". Pero hay otras razones: garantizar los plazos establecidos y evitar retrasos que pusieran en riesgo otras obras.

El edil explicó que Benidorm tiene en ejecución varias obras municipales cuya finalización apremia porque son "esenciales". Entre ellas, las actuaciones de las empresas distribuidoras de servicios públicos que "son obligadas", ya que "es clave garantizar y dinamizar su buen funcionamiento en la temporada estival por la gran repercusión que suponen para la población".

Así que se ha realizado una planificación para los próximos meses "siempre en base a los criterios técnicos". Así, Benidorm mantendrá los trabajos de renovación de las infraestructuras de agua potable y alcantarillado en las avenidas Marina Alta y Marina Baixa, que se están ejecutando "y es imprescindible no retrasar para mejorar el servicio a nuestros ciudadanos y turistas". El edil explicó que en esas calles se puede continuar sin generar grandes problemas: "Hemos despejado las zonas de acopio y parte de los aparcamientos". Así se está aprovechando para hacer una obra en el CEIP La Cala al no haber escolares.

Otra de las zonas que los visitantes y vecinos encontrarán con maquinaria y trabajadores es el barrio Els Tolls. Esta actuación está enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). "Se mantienen los trabajos en la calle Andalucía", indicó el concejal. Así, se aprovechará el verano para trabajar en los entornos escolares y las obras de mejora en los colegios de la ciudad "porque ahora no hay escolares y se puede trabajar mejor".

Pero, ¿y en otras zonas? Pues siguen en marcha las obras en la avenida de Europa, en concreto en el tramo de acera entre las calles Ibiza y Esperanto, frente al Centro Cultural, que se incluyen en las mejoras ofertadas por la empresa que ha acometido las obras de renovación de infraestructuras de la calle Jaén. "Estos trabajos terminarán la semana que viene" porque "no vamos a pararlos ahora para volver a retomarlos más tarde, preferimos terminarlos ya para causar molestias menos tiempo".

Muy cerca de esta obra, en la calle Esperanto, es donde se ha puesto el acelerador para terminar los trabajos: "Tanto esta calle como Jaén se abren ya", indicó el edil. Al igual que la calle Ondulada, en el centro urbano, y muy cercana al parque de l'Aigüera donde además se celebran varios eventos.

Obras fuera de la vía pública

Las obras en las calles no serán las únicas que se mantendrán este verano. También lo harán aquellas que se ubican en otros lugres y que "no molestan a la población", según el Ayuntamiento, o causan molestias menores. El es caso del proyecto de urbanización del Plan especial de Ampliación del cementerio de Sant Jaume, la reconstrucción de la pista polideportiva al aire libre en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, la instalación de cogeneradores para autoconsumo de biogás y generación de energía eléctrica en la EDAR de Benidorm o la instalación de luminarias ‘led’ y telemando en el alumbrado público de la ciudad.

También la construcción del Aula del Mar que, a pesar de estar en primera línea de la playa de Levante, se ha proyectado para que no interrumpa la actividad turística este verano. Además seguirán las que hagan las concesionarias o el reacondicionamiento y mejora de la accesibilidad en la Casilla de Peones Camineros en la vía Emilio Ortuño.

A ellas se suman las obras privadas. Una docena están en marcha en la vía pública y, por su volumen, continuarán en el verano "porque su paralización podría afectar a la próxima temporada estival", según el concejal. Es el caso del hotel Selomar. Aunque el edil recordó que "hay una ordenanza en vigor" que se ha de cumplir.

Con todo, Benidorm ha lanzado esta planificación para los meses de julio y agosto. Así, la oposición llevaba meses reclamando que se pusiera sobre la mesa un calendario y un planteamiento de qué obras y cuáles no iban a continuar este verano. Tanto PSOE como Cs plantearon que algunas de ellas se dejaran para después de esas fechas al no ser prioritarias, algo que el gobierno rechazó. El empeño de los grupos de la oposición llegó al pleno con una moción sobre este asunto que no salió adelante.