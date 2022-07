Un verano turístico de oro en Benidorm

Terrazas llenas, alojamientos que colgarán el cartel de completo y playas en las que no cabrá un alfiler. La temporada estival ha llegado y los dos meses reyes del verano, julio y agosto, prometen ser de oro para Benidorm. La ciudad está preparada para recibir a los millones de turistas que han planeado pasar sus vacaciones en la capital turística, ya sea en segundas residencias, hoteles, campings o apartamentos. Y también para hacer números y comprobar si de verdad la ansiada recuperación del sector es una realidad. Así, el sector encara los dos próximos meses con la previsión de llegar a las cifras de ocupación de 2019, aunque la rentabilidad se verá afectada por el aumento de costes.

Caminar estos días por las calles de Benidorm es hacerlo ya entre turistas y visitantes. Desde lejos se puede apreciar a aquellos que ya están de vacaciones y que, cargados con sombrillas y hamacas, se dirigen cada día a las playas de la localidad. A la hora de comer o al caer el sol, la actividad pasa a las calles, comercios y hostelería, donde las terrazas son las reinas ya en este comienzo del verano.

Pero, ¿será un buen verano para el sector turístico y una ciudad como Benidorm?. Las primeras previsiones apuntan a que sí. El municipio siempre ha sido el "rey" del turismo y no piensa alejarse de ese puesto. Para ello, alojamientos, hostelería o las playas se han preparado a conciencia para estos dos meses que marcarán un punto de inflexión tras más de dos años de pandemia en que ha habido que apretarse el cinturón; y mucho.

"El sector turístico está ya en altamar y con el piloto automático" Toni Mayor - Presidente de Hosbec

La planta hotelera del municipio ya está prácticamente toda abierta. En la ciudad hay 148 alojamientos abiertos, el 96,8% del total de establecimientos asociados a la patronal hotelera Hosbec. Entre ellos, 111 hoteles con 35.656 plazas; 31 apartamentos con 8.331 plazas; y 8 campings con 10.205 plazas, según los últimos datos actualizados de la entidad. A ellos se suman los siete alojamientos de la cadena Servigroup.

"El sector turístico está ya en altamar y con el piloto automático". Es una frase del presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, al preguntarle por las previsiones para los próximos dos meses. Pero tiene matices. Porque a pesar de que se esperan datos de ocupación de récord en estos dos meses y que lleguen a los de 2019 (el mejor año para la actividad turística de los últimos tiempos), es cierto que la afluencia de turistas no se da por igual. "El verano va a ir muy bien. Los fines de semana llenaremos absolutamente pero de domingo a jueves la ocupación puede bajar de 6 a 7 puntos".

Porque las vacaciones de los turista nacionales y extranjeros han cambiado. Ya lo hicieron con la pandemia y ahora por la situación económica y la inflación. "Hay quien saldrá menos días y se organizará de otra forma. La genta aprovecha los fines de semana largos", indicó Mayor. Pero eso no rebajará los buenos datos. Así, los fines de semana la ocupación superará el 95%, como la de este primer fin de semana de julio: "Pocas habitaciones quedarán vacías". Aunque para agosto "aún queda por vender entre un 15 y un 20% pero se trabaja mucho con la última hora".

Así, entre los visitantes, el turismo inglés sigue siendo el más numeroso en Benidorm superando el 45% del total de visitantes. "La ocupación de los británicos sigue a muy buen ritmo e incluso alargarán las estancias hasta mediados de julio", indicó Mayor. Aunque puede haber una piedra en el camino: los problemas por las huelgas que está habiendo en los aeropuertos.

El responsable de Hosbec apuntó que "la ocupación este verano será como la de 2019", lo que sería un muy buen escenario. De otro lado está la rentabilidad: "Se resentirá por los costes que no paran de subir", como la gasolina, la luz u otros.

"Queremos pensar que es el verano de la recuperación" Miguel Ángel Sotillos - presidente de Aptur

Con todo, los campings también esperan un buen verano y también los apartamentos turísticos. El presidente de Aptur, Miguel Ángel Sotillos, explicó que la previsión de ocupación media para julio y agosto en estos alojamientos sea del 90%. "Ahora mismo no estamos llenos, pero lo estaremos", apuntó. Así, la estancia media en estos establecimientos pasa a una semana o diez días en verano. "Queremos pensar que es el verano de la recuperación" aunque aquello que pase con la inflación y otros asuntos hará que "sea lo que sea, lo tenemos cogido con pinzas".

Pero es positivo: "En la Comunidad Valenciana, las reservas en general van bien y también en Alicante, sobre todo en las zonas de costa", donde se podrá colgar más de un cartel de completo. Aún así "aquel que quiera venir va a encontrar hueco". Pero Sotillos lanza un mensaje: las buenas cifras no tienen que desviar a las administraciones de la realidad. "Confunden un verano decente con que ha pasado la crisis y seguimos debiendo mucho dinero que no se soluciona con un verano". La previsión del sector es que la facturación sea similar a la de 2019 este verano pero "el año no son solo dos meses y hemos tenido algunos muy malos como enero y febrero".

Con todo, la actividad turística se rematará en Benidorm este año con los eventos programados para julio y agosto: "Serán los que acaben de llenar lo que habrá disponible", indicó Mayor. Entre ellos, la Costa Blanca Cup que prevé 24.000 pernoctaciones o festivales como el Low, entre otros eventos.

La hostelería sube en facturación

Los alojamientos esperan poder superar cifras récord como así también la hostelería. Alex Fratini, miembro de Abreca, explicó que "hay mucho movimiento ya de gente que ha llegado para pasar el mes de julio". Así, para este fin de semana los locales ya tenían prácticamente todo lleno de reservas para comer y cenar y esperan que siga así el resto de fines de semana que es en realidad cuando hay más movimiento. Y esos eventos que espera la ciudad también les traerán buenos resultados: "Todo suma. Traen clientes que normalmente no tenemos".

Los hosteleros han hecho cálculos y esperan llegar como mínimo a la facturación de 2019 aunque las previsiones apuntan a que aumentará hasta un 15%, sobre todo, en las zonas "premium". Y, ¿cuáles son esas? Pues las más turísticas, peatonales o la primera línea de playa. "Los locales están funcionando muy bien las últimas semanas y los próximos dos meses será mejor", añadió.

Como en los hoteles, los bares y restaurantes esperan que la llegada de ingleses hasta mitad de julio también mantenga la actividad: "Tenemos una afluencia masiva de ingleses que normalmente no estaban hasta tan tarde en julio antes de la pandemia", indicó Fratini. Y eso se traduce en más facturación porque "el gasto medio es mucho más elevado que los turistas de otros países". Así de un desayuno inglés a uno tradicional se puede variar hasta 5 euros.

"El gasto medio de los británicos es mucho más elevado que los turistas de otros países" Alex Fratini - Abreca

No solo el sector empresarial está a punto. También la ciudad. Benidorm ya tiene los servicios de las playas a pleno rendimiento y se refuerzan la vigilancia policial y el socorrismo. Además, un dispositivo de limpieza más amplio actuará en las calles en la temporada turística. Todo para que sea el verano de su vida para aquellos que decidan pasar las vacaciones en la ciudad de los rascacielos.