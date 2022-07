Cine de verano entre ruinas arqueológicas romanas. El Museo Villa Romana Albir se transforma durante esta semana en una de las sedes del Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi, donde todas las noches, a las 22 horas, se proyectan películas para todos los públicos. La entrada a cada sesión es de 3 euros.

Las proyecciones arrancan este martes con "El Buen Patrón", una película española de 2021 dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem. Julio Blanco, un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá su destino. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables.

El miércoles será el turno de "El Último Duelo", es una película histórica de suspenso y drama dirigida por Ridley Scott Basada en el libro The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France de Eric Jager, el guion está escrito por Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener. El jueves, "Competencia Oficial". Una película dirigida por Mariano Cohn, Gastón Duprat con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, José Luis Gómez. El viernes será el turno de "West Side Story"; el sábado 9 de julio, "The Batman", una película dirigida por Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright.

Al Museo Villa Romana Albir se suman como sedes el Cine Roma, la Casa de Cultura y el Espai Cultural Escoles Velles. El 34 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi se celebra del 2 al 10 de julio. Un certamen que tiene como principal misión la promoción del cine realizado en España y, especialmente, de los cortometrajes españoles. Después de 33 ediciones, el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi ha logrado reunir en el municipio a reconocidos actores y actrices, directores, productores, técnicos y guionistas del panorama cinematográfico nacional.

Un experto en efectos especiales

El experto en maquillajes y en efectos especiales en superproducciones internacionales, Tono Garzón, participará este miércoles 6 de julio en la charla coloquio organizada por el Festival, en colaboración con el Instituto Juan Gil Albert, sobre la realización de los efectos especiales en la película Mátrix. La charla coloquio tendrá lugar a las 20 horas en la Casa de Cultura, y a continuación se proyectará la película ‘Mátrix, Resurrections’ en la que se podrán observar los efectos especiales creados por el conferenciante.

Una nueva charla del ciclo “Descúbrelos & Descúbrelas” en el que se conversa y se da voz a especialistas en temas de interés general de la ciudadanía, temas de inclusión y de conciencia social, y en el que se da a conocer a alicantinos que triunfan en sus respectivos campos culturales y/o de desarrollo profesional, ganadores/as de premios nacionales y certámenes de prestigio, reconocidos/as artistas, músicos, bailarines, escritores, actores, investigadores, economistas, políticos…, que nos dan las claves para entender su trabajo, con el fin de difundir su trayectoria, reconocer sus méritos y acercarlos a la ciudadanía.

Tono Garzón es de Elche, tiene 38 años y es especialista en caracterización y efectos especiales de películas y series tanto nacionales como internacionales, con una trayectoria de más de doce años entre las ciudades de Madrid y Londres en los departamentos de maquillaje FX y SFX en películas como: “Exodus”, “Rey Arturo: la leyenda de Excalibur”, “Still Star- Crosed”, “Terminator”, “The Eternals”, “Errementari”, “La gran aventura de los Lunnis “, “La autopsia de Jane Doe”, Zombies Nazis 2”, u “Ola de Crimenes”, o “Matrix 4” entre otras.Es Profesor en el Máster en Caracterización del Centro Oficial de Estudios Superiores de Arte y Diseño de Valencia.