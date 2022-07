La rotura del aire acondicionado provoca temperaturas de hasta 29 grados en las consultas del Centro de Especialidades de Benidorm

Abanicos, ventiladores y ventanas abiertas a uno y otro lados del edificio para intentar que corra algo de aire y poder soportar el calor. La rotura del aire acondicionado en el Centro de Especialidades de Foietes, en Benidorm, está obligando a personal sanitario y pacientes a aguantar temperaturas de hasta 29 grados en el interior de las consultas, lo que sumado a la humedad de estos días hace "insoportable" la estancia en este centro sanitario.

Así lo han denunciado trabajadores, usuarios y el Sindicato de Enfermería (SATSE), que critican la tardanza de la Conselleria de Sanidad en solucionar este problema, a pesar de encontrarnos inmersos de lleno en la temporada estival.

Según la información recabada por este diario, la avería arrancó hace aproximadamente seis semanas, cuando la rotura de una pieza dejó sin poder utilizar el sistema de refrigeración de este centro de especialidades médicas. "A partir de ahí, han estado cada día diciendo que el fallo venía por una cosa distinta, hasta que el viernes pasado instalaron una bomba provisional hasta que llegasen las piezas que faltaban y que, supuestamente, tenía que ser la solución", explican trabajadores de Foietes.

Sin embargo, siempre según las mismas fuentes, esta bomba solo permite que el equipo de aire acondicionado trabaje a la mitad de su capacidad, por lo que el mismo no da abasto para que el aire llegue a las tres plantas del edificio y hace que en la mayoría de espacios ni siquiera se note que está funcionando.

"Cuando comenzó el problema, más o menos se podía aguantar. Pero cada día nos adentramos más en el verano, ha pasado la primera ola de calor y estamos ya en julio y siguen sin solucionarlo, cuando estas no son formas de trabajar ni de atender a pacientes en un servicio sanitario", lamenta el personal de Enfermería.

Para hacer más llevaderas las altas temperaturas, muchos trabajadores se han tenido que llevar los ventiladores de casa y la mayoría trabajan sin la bata o el pijama sanitario del uniforme, sino muchos de ellos con ropa de calle y otros, con solo la parte de arriba: "Nos asamos", denuncian.

Además, las consultas se pasan con las puertas y ventanas abiertas, lo que supone que apenas haya intimidad ni privacidad para los pacientes que están en su interior. Para evitar que el resto de usuarios que están fuera vean lo que ocurre dentro, en algunas especialidades, como en Cardiología, Dermatología u Odontología, los sanitarios colocan unos parabanes de tela que dan algo de privacidad cuando los enfermos se quitan la ropa o reciben algún tratamiento, pero en otras consultas, como las de Oftalmología, pacientes y sanitarios están a la vista del resto.

Mareos y lipotimias

Soportar mucho calor no es la única consecuencia que está provocando esta prolongada avería. "Llegas a casa agotado, estás trabajando y no te puedes concentrar porque no dejamos de sudar y si encima estás en alguna parte del edificio donde está dando continuamente el sol, acabas malo", indican los afectados.

Además del personal, los usuarios también están sufriendo las secuelas. El último de ellos, este mismo miércoles, cuando una mujer ha sufrido una lipotimia y se ha caído de bruces al suelo, tras lo cual ha sido atendida por personal del centro hasta que se ha recuperado. "No es la primera a la que le pasa; aquí hemos visto ya por lo menos cuatro o cinco casos", asegura una sanitaria, que también explica que éste ha sido el detonante para denunciar públicamente la situación.

Fuentes de la dirección del Departamento de Salud de la Marina Baixa han reconocido el problema con el aire acondicionado que se está produciendo en el Centro de Especialidades de Foietes y han indicado que está previsto que lleguen "de inmediato" las piezas que faltan para poderlo reparar del todo, algo que confían en que esté hecho "en cuestión de días".

Mientras, desde el SATSE denuncian que las condiciones en las que está trabajando el personal de este centro "no son ni mucho menos las más propicias", han exigido rapidez para solucionar la avería y han indicado que la dirección les ha comunicado que, además de la pieza que falta, "se ha comprado un aparato de repuesto nuevo completo para que, si vuelve a fallar o averiarse uno, se pueda utilizar el otro".