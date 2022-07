Ni caso a la señales que cierran el paso en los enclaves turísticos de Benidorm

Con la llegada del verano, visitantes y turistas (y algún vecino) buscan los mejores lugares de Benidorm donde bañarse o poder disfrutar de las mejores vistas del "skyline" de Benidorm. Unos enclaves turísticos como La Cruz, el Tossal de la Cala o las calas del Tio Ximo o l'Almadrava que se encuentran en zonas privilegiadas a las que desde hace meses no se puede acceder en coche. Unas restricciones a las que conductores hacen caso omiso cada día a pesar de las señales que alertan de esta circunstancia a lo largo de los caminos.

En la ciudad, estos espacios no son los únicos turísticos con restricciones. Desde hace años no se puede acceder al Castell tan icónico y en otras poblaciones pasa lo mismo; por ejemplo, en la ruta del Faro de l'Albir. Hasta principios del pasado año esa prohibición de acceso al resto de enclaves más conocidos de Benidorm no estaba implantada de forma tan explícita, lo que hacía que se circulara por estas zonas sin ningún tipo de problema y sin pensar que podría conllevar una sanción aparejada. Muchos conocían estas zonas y por los caminos a la que podían acceder a ellas, una costumbre que mantienen algunos usuarios a pesar de que el Ayuntamiento decidió cerrar al paso los últimos tramos de estos enclaves tan reconocibles. Una decisión que estaba hace años sobre la mesa y que finalmente se llevó a cabo hace más de un año.

Sin embargo, es habitual ver vehículos que circulan más allá de las señales que marcan los puntos donde se restringe el paso y se deja solo para vehículos autorizados como los de los residentes de esas calles, los de emergencias o aquellos que tengan una causa justificada. Y con la llegada del verano, ese tráfico de ida y vuelta aún es más intenso.

Ocurre en el Tossal de La Cala. Para subir a la parte más alta, donde está el nuevo museo y la Ermita de la Virgen del Mar, solo se puede llegar hasta la plaza Encarnación Lloret Devesa, donde hay un pequeño aparcamiento para dejar los vehículos. A partir de ese punto una señal avisa del acceso restringido. Además, este acceso se hace a través de una urbanización de vecinos que llevaban años pidiendo una solución, sobre todo en las tardes y noches para evitar el botellón en la parte más alta.

Desde arriba las vistas son únicas, lo que llama la atención de los visitantes. "Vienen muchos y aparcan en el poco espacio que hay; y si está lleno, aparcan en nuestros aparcamientos privados. Llegas y no puedes dejar el coche", explicó a este diario una vecina. La misma apunta que a pesar de las señales que avisan "son muchos los que siguen subiendo y por las noches a veces hay mucho jaleo". Ella, como otros, creen que esa restricción de paso se ha quedado corta y que debería hacerse algo más.

Debajo del Tossal, en primera línea de playa, el paseo Tamarindos también tiene el paso restringido y solo pueden pasar los residentes y emergencias. Según algunas fuentes, también es uno de los puntos donde más de uno hace caso omiso a la prohibición de paso y más ahora en verano, aunque reconocieron que el número es muy reducido.

A la otra parte del municipio, en la zona del Rincón de Loix con el parque natural de Serra Gelada, la situación se repite. En este área hay dos zonas donde se acotó el paso de vehículos solo a autorizados. Una está donde acaba la calle Catalán Chana y arranca la calle Sierra Dorada. Este camino da acceso a las calas del Tio Ximo y l'Almadrava, dos de las pequeñas playas de aguas cristalinas de la ciudad. En estos días, según explican algunos usuarios de la zona, muchos vehículos "acceden hasta casi la playa para aparcar y pasar el día". Algo que no está permitido y que las mismas señales avisan antes de entrar en ese último tramo del camino. La opción es dejar el coche por la zona del Rincón o en algún parking habilitado, "pero hay muchos que no quieren andar tanto" y apuran hasta el final.

El otro camino donde se cerró el paso es el que lleva a la Cruz de Benidorm, uno de los enclaves únicos donde se puede ver todo el "skyline" de la ciudad en toda su extensión. Este punto es muy conocido y durante años ha sido escenario de vandalismo o botellones, dos razones por las que el Ayuntamiento decidió cerrar el acceso con el coche de esta ubicación. Si no hay posibilidad de subir en un vehículo, se minimizan estas prácticas; como pasaba en el Tossal de la Cala. Otra de las razones era intentar fomentar el uso peatonal de las mismas.

Para subir a la Cruz, se puede llegar hasta el principio de la calle Tokio. A partir de ahí, el aviso es claro: "Atención. Área residencial. Permitido autorizados"; acompañado de un dibujo de una cámara de vigilancia. Así la opción es dejar el vehículo y continuar a pie. Pero aún hay más impedimentos. En la parte más alta del camino, si alguien llega hasta ese punto, se instalaron bolardos, por tanto no hay espacio para que entre un vehículo.

Por ejemplo, en esa subida "hay hasta siete carteles que avisan del acceso restringido", según explicó el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate. Señales que, incluso, están pintadas de amarillo en alguno de esos puntos. "Hay coches que pasan, pero se ha reducido mucho el paso de vehículos desde que se restringió el acceso", añadió el edil. La intención era acabar con la gran afluencia de tráfico en la zona y se intenta controlar que así sea.

Es la Policía Local la que vigila y controla que se cumpla con las restricciones. El concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez, apuntó que, con la llegada del verano y con los refuerzos para la temporada, "se amplía la vigilancia y control" en todos los puntos. Con todo, se podría sancionar a los conductores que incumplen lo establecido en este caso.